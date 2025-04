Onko yrittäjille luvassa ”eläkemaksupommi”? – Hallituksen uusi linjaus herättää huolta

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers

Orpon hallitus ilmoitti puoliväliriihessään merkittävästä muutoksesta yrittäjien eläkejärjestelmään.

Jatkossa yrittäjien eläkemaksu määräytyisi nykyistä selkeämmin yrittäjän todellisten tulojen perusteella. Hallituksen mukaan uudistus vastaa kentältä tulleeseen huoleen siitä, että eläkemaksut eivät nykyisellään aina vastaa yrittäjän todellista tulotasoa.

Muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2029, jolloin nykyisen järjestelmän siirtymäaika päättyy. Tarvittaessa hallitus on valmis myös pidentämään siirtymäaikaa. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Uudistus on kuitenkin saanut yrittäjäkentässä osakseen kovaa kritiikkiä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen varoittaa, että linjaus voi johtaa monien yrittäjien eläkemaksujen rajuun nousuun.

”Jos linjaus johtaa siihen, että osingot tai edes osa niistä lasketaan osaksi yrittäjän ’todellisia tuloja’, uhkana on varsinainen YEL-maksupommi. Olisi tärkeä myös ajoissa tietää, miten toiminimiyrittäjillä erotetaan yrittäjän tulot liiketoiminnan tuloista. Olisi kannattanut selvittää ensin ja vasta sitten linjata. Nyt on hätäilty”, Pentikäinen sanoo.

Eläkemaksujen raju nousu uhkaa Pentikäisen erityisesti niitä yrittäjiä, joiden tulot vaihtelevat tai joiden yritysmuoto tekee tulon määrittelystä hankalaa.

Hätiköikö hallitus?

Pentikäisen mukaan hallitus hätiköi päätöksessään, sillä parhaillaan on käynnissä selvitystyö, jonka olisi pitänyt ensin valmistua ennen linjausten tekemistä. Selvityshenkilö Jukka Rantalan työn on määrä valmistua loppuvuodesta.

Erityisesti huolta aiheuttaa se, miten yrittäjän todelliset tulot määritellään eri yritysmuodoissa.

Suomen Yrittäjät olisi toivonut, että asiaa olisi selvitetty perusteellisemmin ennen päätöksiä, sillä muutoksella voi olla merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia ja se voi jopa johtaa joidenkin yritysten toiminnan loppumiseen.

Hallituksen linjauksessa on kuitenkin myös yrittäjien kannalta myönteisiä elementtejä.

Vuosina 2023–2025 aloittaneille yrittäjille säädetään sama 4 000 euron korotusraja ensimmäisiin työtulotarkastuksiin kuin muille yrittäjille vuosina 2026–2028. Tämä hillitsee uusien yrittäjien YEL-maksujen nousua ja ehkäisee kohtuuttomia korotuksia, jotka voisivat uhata yritystoiminnan jatkuvuutta.

Miten yrittäjien eläkemaksu määräytyy?

Yrittäjien eläkemaksu Suomessa määräytyy nykyjärjestelmässä yrittäjän itselleen vahvistaman YEL-työtulon perusteella.

YEL-työtulo on arvio siitä, mikä olisi kohtuullinen vuosipalkka, jos yrittäjä palkkaisi sijaisen tekemään oman työnsä. Tämä työtulo ei siis välttämättä vastaa suoraan yrityksen liikevaihtoa tai yrittäjän todellisia tuloja, vaan perustuu arvioon työpanoksen arvosta.

Vuonna 2025 YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaalla ja 63–67-vuotiaalla yrittäjällä 24,1 prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta ja 53–62-vuotiaalla 25,6 prosenttia. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa 22 prosentin alennuksen vakuutusmaksusta ensimmäisten 48 kuukauden ajan.

YEL-työtulolle on asetettu vuosittainen alaraja, joka vuonna 2025 on 9 208,43 euroa. Jos yrittäjän arvioitu työtulo jää tämän alle, YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa.

Yrittäjä voi halutessaan maksaa tilapäisesti korkeampaa tai matalampaa vakuutusmaksua joustomallin avulla, mutta eläkettä karttuu aina maksettujen YEL-maksujen perusteella.

Yrittäjä vastaa eläkemaksujensa maksamisesta itse, ja maksut ovat verovähennyskelpoisia.

Järjestelmä perustuu jakojärjestelmään: nykyiset maksut käytetään suoraan nykyisten eläkkeiden rahoittamiseen, eikä yrittäjien eläkemaksuista kerry rahastoja tulevaisuutta varten.