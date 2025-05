Berkshire Hathawayn vuoden 2025 yhtiökokous: Mitä Warren Buffett opetti sijoittajalle tällä kerralla?

Allekirjoittanut Berkshire Hathawayn vuoden 2025 yhtiökokouksessa paraatipaikoilla!

Tuttuun tapaan yksi maailman arvostetuimmista sijoittajista vastasi kiperiin kysymyksiin yrityksen tulevaisuudesta, sijoittamisesta ja elämästä.

Joka kevät sijoittajat ympäri maailmaa kokoontuvat Omahaan, Nebraskaan, kuin pyhiinvaellukselle. Uskollinen pyhiinvaelluksen sijaan kyseessä on sijoittajien pyhiinvaellus sijoittajien Mekkaan. Syynä on tietysti Berkshire Hathawayn vuosikokous, jossa yhtiön ikoninen johtaja, todistetusti maailman parhain sijoittaja Warren Buffett jakaa ajatuksiaan maailmanmenosta, markkinoista ja yhtiön tulevaisuudesta.

Yhtiökokous on jaettu kahteen osioon, ensimmäiseen kiinnostavaan kyselyosioon ja sitten jälkimmäiseen viralliseen yhtiökokoukseen. Warrenin tukena vastaamassa kyselyosiossa sijoittajia pohdittaviin kysymyksiin on tuttuun tapaan hänen seuraajansa Greg Abel ja Ajit Jain, joka on Berkshire Hathawayn vakuutusoperaatioiden varapuheenjohtaja.

Tapahtuma on ainutlaatuinen sekoitus bisnesviisautta, huumoria (se on varsinkin allekirjoittaneen mieleen) ja pitkäjänteisen ajattelun ylistystä maailmassa, jossa ei porukka enää jaksa katsoa 15 sekunnin videota ilman koukuttavaa introa. Yhtiökokoukseen osallistuminen on siis todellinen virkistys allekirjoittaneelle, joka on lopen kyllästynyt maailman lyhytnäköisyyteen, erityisesti sijoittajien.

Tänä vuonna allekirjoittanut osallistui tapahtumaan parin tunnetun sijoitusmaailman osaajan kanssa, kuten Heikki Keskivälin, Sami Miettisen ja parin muun sijoittajan kanssa. Tapahtuman tunnelma oli erityisen kiinnostava, sillä Greg Abelin tuleva rooli toimitusjohtajana konkretisoituu vuoden 2026 alussa, joka syöksi välittömästi seuraavana päivänä Berkshire Hathawayn osakekurssin 5 prosentin laskuun.

Tuliko markkinoille todella yllätyksenä, että melkein 95-vuotias Warren voisi jäädä pian eläkkeelle? Vaikka kyseisessä maassa ei näytä löytyvän alle 80-vuotiasta presidenttiä, niin sallittakoon Warrenin jäädä eläkkeelle jo 95-vuotiaana – kun eläkesäästötkin ovat jo hyvin plakkarissa.

Kokouksessa käsiteltiin tuttuun tapaan laaja kirjo erilaisia kysymyksiä, aina yrityksen vakuutusbisneksen alttiudesta tekoälylle nuorten uraneuvoihin. Pyrin tässä artikkelissa kokoamaan yhteen keskeisimmät havainnot ja ajatukset, jotka jäivät mieleen tästä poikkeuksellisesta sijoitustapahtumasta. Toivottavasti saat Warrenin ajatuksista selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja viisautta omaan sijoitusuraasi.

Jotta en olisi vielä huomennakin kirjoittamassa tätä tekstiä, niin olen kirjoittanut jokaisen kysymyksen aiheen ja siihen liittyvän vastauksen yhteen. Tämän lisäksi en myöskään muista tarkalleen ottaen kysymyksen rakennetta, mutta uskon sinun saavan silti jutun juonesta kiinni. Vastauksen alussa oleva nimi kertoo, kuka vastauksen antoi.

Huomaathan, että käsittelyn kysymyksiä vain otsikkotasolla ja olen poiminut vastauksista vain omasta mielestäni kiinnostavimmat kohdat ja sellaiset kohdat, mitkä kerkesin kirjoittamaan itselleni ylös. Tämä teksti ei siis anna täydellistä kuvaa kaikista vastauksista ja se ei ole myöskään sen tarkoitus.

Olen suomentanut ja parantanut joitakin vastauksia parantaakseni lukija kokemusta. On hyvin mahdollista, että olen ymmärtänyt jonkun kysymyksen tai vastauksen väärin, pahoittelut siitä etukäteen. Käytän artikkelissa vain yhtä lyhennettä BRK, joka on Berkshire Hathaway. Muuten kaikki lyhenteet on avattu.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Warren Buffett, Greg Abel ja Ajit Jain.

Berkshire Hathawayn yhtiökokouksen kyselyosion kysymykset ja vastaukset

Tässä yhteenveto Berkshire Hathawayn vuosikokouksen kysymysosuudesta kysymyksien aiheista aina mielestäni kiinnostavimpiin osuuksiin vastauksista. Suosittelen kuppia kahvia seuraksi!

Tuontisertifikaatit ja kauppatase

Warren: Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kauppa voisi olla sodan muoto, ja mielestäni se on johtanut huonoihin asioihin, kuten asenteisiin, Yhdysvalloissa. USAn pitäisi pyrkiä käymään kauppaa muun maailman kanssa. USAn tulisi tehdä vain sitä, missä se on maailman paras, ja muiden maiden tulisi tehdä se, missä he ovat parhaita.

Japanin korkojen nousu ja sijoittaminen japanilaisiin osakkeisiin

Warren: On valitettavaa, että BRK on kasvanut niin älyttömän suureksi. Suuri koko on vaikeuttanut sopivien allokaatioiden saamista Japanissa. BRK:n omistamat viisi yhtiötä Japanissa ovat hyvin suuria, mutta siitä huolimatta BRK:lla on siellä ”vain” noin 20 miljardin dollaria sijoituksia. Mieluummin omistaisimme 100 miljardilla kuin 20 miljardilla japanilaisia osakkeita, jos se olisi mahdollista. Sama koskee muitakin sijoituksiamme. Mutta suuri koko on suorituskyvyn vihollinen Berkshiressä, mutta siihen ei ole olemassa helppoa ratkaisua.

BRK:n käteisvarat – mitä niillä pitäisi tehdä?

Warren: Ajoittain löytyy jotain järkevää ostettavaa markkinoilta, mutta tyypillisesti se on hyvin harvoin. Ostettavaa tulee löytymään taas jossain vaiheessa, mutta en tiedä milloin. Se voi olla ensi viikolla, viiden vuoden kuluttua, mutta ei 50 vuoden päästä. Joskus tulee päivä, että BRK:ta pommitetaan tarjouksilla, joihin olemme tyytyväisiä, ja silloin olemme iloisia, että meillä on käteistä.

Sijoittaminen kiinteistöihin osakkeiden sijaan – Miksi niin vähän kiinteistösijoituksia?

Warren: Kiinteistösijoittaminen on paljon vaikeampaa kuin osakkeisiin sijoittaminen, johtuen neuvotteluprosesseista, ajankäytöstä ja useiden osapuolien mukanaolosta tässä prosessissa ja omistusrakenteessa. Kun kiinteistöt ajautuvat ongelmiin, osapuolia neuvotteluissa on enemmän kuin pelkkä omistaja. Charlie Munger tykkäsi enemmän kiinteistösijoittamisesta kuin Warren.

Tekoäly ja vakuutusala – Mitä ajatuksia herättää?

Ajit: Minulle on selvää, että tekoäly on todellinen pelinmuuttaja alalla. Se muuttaa tavan, jolla arvioimme riskejä, hinnoittelemme niitä, myymme riskiä ja lopulta, miten maksamme korvauksia asiakkaille.

Chicagolaisen Portillo’s Hot Dogs -ravintolaketjun sopivuus BRK:n salkkuun

Greg: Portillo’s Hot Dogs -ravintolaketju ei ole BRK:n omistuksessa.

USA:n myötätuuli ja nykyinen epävakaus (viittaus Trumpin tariffeihin/tulleihin)

Warren: Olemme jatkuvassa muutoksessa, ja tulemme aina löytämään paljon kritisoitavaa maasta. USA on paremmassa tilanteessa nyt kuin 200 vuotta sitten.

Nopeat liikkeet osakemarkkinoilla vs. kärsivällisyys

Warren : Sinun pitää olla kärsivällinen ja odottaa harvoin tulevaa erinomaista tilaisuutta. Et voi tietää, milloin se tapahtuu.

: Sinun pitää olla kärsivällinen ja odottaa harvoin tulevaa erinomaista tilaisuutta. Et voi tietää, milloin se tapahtuu. Greg: Haluamme toimia nopeasti, mutta ei pidä aliarvioida työn määrää ja lukemista, joita teemme valmistautuaksemme erinomaisen tilaisuuden käyttämiseksi parhaimmalla tavalla. Olemme valmiita toimimaan, kun hyvä tilaisuus tulee, olipa kyseessä pörssilistatut osakkeet tai listaamattomat yritykset.

GEICO:n muutosprosessi – Miksi onnistui?

Ajit: Kun Todd otti hoidettavakseen yrityksen, GEICO:lla oli kaksi suurta ongelmaa verrattuna kilpailijoihin: ensinnäkin riskin ja hinnan yhteensovittaminen, ja toiseksi telematiikka. Todd Combs vähensi yrityksen henkilöstömäärää noin 50 000:sta 30 000:een, mikä tuo vähintään 2 miljardin dollarin säästöt vuosittain.

Gregin soveltuvuus BRK:n seuraajaksi?

Warren: Greg tekee enemmän kuin odotetaan. Hän tekee kovasti töitä, mutta myös nauttii siitä.

Podiumin edustalla arvovaltaiset vieraat, kuten Bill Gates, Hilary Clinton ja Tim Cook.

Valuuttariski ja sen hallinta – Japanin Jeni

Warren: Japanin tilanne on erilainen muihin maihin verrattuna, koska aiomme pitää sijoitukset pitkään ja rahoitus on niin edullista, että olemme sitoneet ostot jenisidottuun rahoitukseen. Tämä ei kuitenkaan ole BRK:n vakituinen käytäntö. Olemme aiemmin omistaneet paljon ulkomaan valuutoissa noteerattuja arvopapereita, mutta tämä on ensimmäinen kerta, että olemme sitoneet ostot maan omaan valuuttaan.

Neuvo kehittyville maille BRK:n kaltaisten sijoittajien houkuttelemiseksi

Warren: Rakenna maine vakaasta valuutasta pitkällä aikavälillä. BRK ei sijoita maihin, joissa on suuri todennäköisyys hallitsemattomaan inflaatioon (”hyperinflaatioon”). Jos maa kehittää maineen liiketoimintaystävällisyydestä ja valuuttatietoisuudesta, se on erittäin hyvä asia sen asukkaille, mutta myös sijoittajille.

Blackstone, Apollo ja KKR laajentavat vakuutustoimintaan kopioidakseen BRK:n strategiaa ’floatin’ pääomituksesta – uhka BRK:lle?

Ajit: Yksityiset pääomasijoitusyhtiöt ovat tulleet alalle, eikä BRK ole enää kilpailukykyinen joillakin saroilla. Aiemmin BRK teki paljon liiketoimintaa tällä alueella, mutta viimeiseen 3–4 vuoteen emme ole tehneet yhtäkään kauppaa. On olemassa vaara, että sääntelijät puuttuvat asiaan ja toteavat, että pääomasijoitusyhtiöt (ei siis BRK) ottavat liikaa riskiä asiakkaidensa puolesta ja se voi päättyä ikävästi. BRK ei pidä näihin liittyvistä riskituotto-suhteista, ja siksi olemme vetäytyneet pois tästä markkinasta.

Nuoren sijoittajan sijoitusfilosofia – Miten kehittyä?

Warren: Se, kenen kanssa vietät aikaa, on valtavan tärkeää. Et tule tekemään aina oikeita valintoja sen suhteen, mutta elämäsi suuntautuu niiden ihmisten mukaan, joiden kanssa työskentelet ja joita ihailet. Tee päätöksesi siis tarkkaan.

Viimeaikainen markkinoiden volatiliteetti ja mahdollisuudet BRK:lle?

Warren: Viimeisen 30–100 päivän tapahtumat eivät ole mitään merkittävää tai ihmeellistä. Esimerkiksi Berkshiren oma osake on laskenut kolmesti 50 prosenttia suhteellisen lyhyessä, vaikka yhtiössä ei ollut silloin mitään perustavanlaatuista vikaa. Tämä nähty lasku ei ole iso lasku.

Warrenin elämän suurin takaisku?

Warren: Keskity asioihin, jotka ovat olleet hyviä elämässäsi sen sijaan, että murehdit huonoja. Huonoja asioita tapahtuu väistämättä, mutta niistä huolimatta elämä voi olla erinomaista.

Autonomiset ajoneuvot ja vakuutustoiminta

Ajit: Kun itseohjautuvat autot tulevat liikenteeseen, autovakuutukset muuttuvat dramaattisesti. Suurin muutos on siirtyminen kuljettajavirhe pohjaisista vakuutuksista tuotevastuuseen. Vakuutukset liittyvät nykyisin pääosin kuljettajavirheisiin (”kuinka usein ja kuinka vakavia ne ovat”) ja sitä kautta sitten vakuutusmaksun suuruuteen. Tulevaisuudessa vakuutus keskittyy tuotevirheisiin ja suunnitteluvirheiden aiheuttamiin vahinkoihin. On myös todennäköistä, että onnettomuuksien määrä vähenee dramaattisesti, mutta korjausten kustannukset kasvavat lisääntyvän teknologian takia. Tällä hetkellä asiaan liittyy vielä todella paljon avoimia kysymyksiä, jotta tarkan vastauksen antaminen olisi mahdollista.

Merkittävä oppimiskokemus Buffettilta (Gregin näkökulma) ja Gregiltä (Buffettin näkökulma) & Miten haluaisit tulla muistetuksi?

Greg : Warren on poikkeuksellinen opettaja, ja olen saanut siitä hyötyä itselleni joka päivä. Haluaisin, että minut muistetaan hyvänä isänä, mutta myös valmentajana.

: on poikkeuksellinen opettaja, ja olen saanut siitä hyötyä itselleni joka päivä. Haluaisin, että minut muistetaan hyvänä isänä, mutta myös valmentajana. Warren: En ole huolissani siitä, että minut muistetaan. Ihmiset eivät muista tarpeeksi Katherine Grahamia, joka muutti Yhdysvaltoja monella tavalla.

Greg Abelin näkemys BRK:n pääoman allokoinnista (noin 350 miljardia USD)

Greg: BRK tulee allokoimaan pääomaa, mikä on ratkaisevan tärkeää yhtiön tulevaisuudelle, mutta samaan hengenvetoon on tärkeätä hallita riskejä. Kun ajattelen arvojamme, muutama asia on ehdottoman keskeinen. Ensinnäkin, tulemme ylläpitämään BRK:n ja sen yhtiöiden mainetta. Tämä pätee sekä sijoittamiseen että operatiiviseen toimintaan. Toisena, meillä on nyt merkittävästi käteistä, mikä on valtava etu. Sijoitamme varat, kun voimme, mutta teemme sen viisaasti. Käteinen on strateginen omaisuusluokka BRK:lle, jonka avulla selviämme vaikeista ajoista ilman riippuvuutta ulkopuolisista tahoista, kuten pankeista.

Keskeiset ominaisuudet, joiden avulla nuori voi tulla palkatuksi BRK:lle

Warren: Kova työ vie sinut pitkälle elämässä, sitä ei voi koskaan väheksyä. Elämässä on monia tärkeitä asioita, mutta jos aloitat kovalla työnteolla ja haluat kantaa panoksesi yhteiseen kekoon, pääset elämässä pitkälle. Pidä uteliaisuutesi elämään yllä ja lue paljon.

Warren Buffettin koti. Varsin vaatimaton ottaen huomioon, että hänen omaisuutensa on noin 200 miljardia.

Strategia BRK:n suojelemiseksi metsäpaloriskeiltä

Greg: Metsäpalojen riski kasvaa todennäköisesti joka vuosi. Emme voi poistaa riskiä kokonaan, mutta voimme vähentää sen vaikutusta järjestelmiimme ja omaisuuteemme ja maksettuihin vastuisiin. Meidän on hallinnoitava sähköjärjestelmää uudella tavalla ja joskus ainoa ratkaisu on jopa katkaista sähköt, jos riski on liian suuri.

Warrenilta pyydettiin yksi tunti hänen aikaansa

Ei mitään järkevää raportoitavaa. Samaa kysymystä kysytään häneltä liian usein.

Tytäryhtiö Berkshire Hathaway Energy arvon lasku 44 prosenttia kahdessa vuodessa – miksi?

Warren: Emme ole aikeissa myydä yhtäkään liiketoimintaa portfoliostamme. Berkshire Hathaway Energyn arvo on laskenut huomattavasti kahdessa vuodessa yhteiskunnallisten tekijöiden vuoksi. Julkinen sähköyhtiötoiminta ei ole enää yhtä hyvä bisnes kuin ennen. Osakkeiden/omistusten arvot muuttuvat, eivätkä aina vain ylöspäin.

BRK:n tuloksentekokyky viime tilikaudella

Warren: Uskon, että tuloksentekokykyymme vaikutti negatiivisesti se, mitä energiamarkkinoilla tapahtui. Tuloksentekokyky ei kasvanut merkittävästi uusilla yritysostoilla kvartaalin aikana, mutta niitä kyllä tapahtuu ajoittain vastaan. Tulemme jossain vaiheessa hankkimaan jotain, joka kasvattaa tuloksentekokykyämme. Berkshire kasvattaa kykyään tehdä tulosta ajan myötä. Päätöksiä ja työtä tämän eteen tehdään joka päivä. Tuloksentekokykyä rakennetaan, mutta se ei tapahdu tasaisesti/lineaarisesti.

Magnificent 7 -yhtiöiden pääomakevyet liiketoimintamallit muuttuvat valtavia pääomia sitoviksi liiketoiminnoiksi tekoälyn takia – Mitä ajatuksia herättää?

Warren: On aina parempi tehdä paljon rahaa ilman merkittäviä investointeja kuin tehdä paljon rahaa isoilla investoinneilla. Yritys, joka ei vaadi pääomaa, kuten Coca-Colan siirapin myynti, on erinomainen liiketoiminta. Sen sijaan Coca Colan pullotus vaatii suuria pääomia. Monet ovat rikastuneet Amerikassa sijoittamalla muiden rahoja. Sijoitusrahastojen hallinnoijat juuri tällä periaatteella: he saavat voittoa toisten varoilla.

Oppiaine koulussa, joka vaikutti sinuun eniten Warren

Warren: Uteliaisuus ja myötätuntoisten opettajien löytäminen on erittäin hyödyllistä elämän kannalta. Tapasin muutaman merkittävän opettajan sekä lukiossa että yliopistossa. Vietin aikani heidän kanssaan, enkä kiinnittänyt kursseihin juurikaan huomiota.

Department of Government Efficiency (DOGE) nettovaikutus USA:han

Warren: Byrokratia on yllättävän yleistä ja tarttuvaa, jopa kapitalistisessa järjestelmässä. Useimmat suuret yritykset voisivat toimia paremmin ja tehokkaammin. Tällä hetkellä elämme liian suuren alijäämän kanssa. Emme tiedä, tarkoittaako tämä kahden vai kahdenkymmenen vuoden kriisiä, mutta kuten Herbert Stein sanoi: ’Jos jokin ei voi jatkua ikuisesti, se loppuu.’ Me toimimme tavalla, joka ei ole kestävää, ja jossain vaiheessa tämä tilanne karkaa käsistä, jos sille ei missään vaiheessa tehdä mitään.

Benjamin Franklinin näkemykset mahdollisuuksiin perustuvasta kapitalismista

Warren: Sanoisin Benjamille, että jatka ajattelua ja älä puhu minulle, sillä keksit parempia ideoita kuin minä. Hän oli ehkä viimeinen henkilö USA:ssa, jolla oli käsitys lähes kaikesta, mitä maassa tapahtui. Neuvoni Benjamille kuitenkin olisi, että opettele voittamaan peli ja säilytä samalla nöyryys. Suunnittele järjestelmä, joka ei tuota liikaa sellaisia asioita, jotka voivat tuhota planeetan. Erityisesti sellaisia asioita, jotka muuttuvat hallitsemattomiksi (ja tuhoaviksi), kun ne on kerran luotu.

Berkshire Hathawayn yhtiökokous järjestettiin CHI Health Centerissä Omahassa.

Muita huomioita yhtiökokouksesta

Koostin vielä kysyttyjen kysymysten lisäksi mielestäni kiinnostavimmat poiminnat yhtiökokouksesta ranskalaisin viivoin alle. Ne eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä. Osa asioista on omia henkilökohtaisia mielipiteitäni, osa asioita, jotka sanottiin Warrenin, Ajitin tai Gregin toimesta.