Suuria eroja ensimmäisen vuosipuoliskon kurssikehityksessä

Kuva: Hannu Angervuo.

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko on yhtä pörssipäivää vailla valmis, sillä ensi maanantaina on jo kesäkuun 30.päivä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla osakekurssit ovat heiluneet voimakkaasti.

Kuluva vuosi alkoi lupaavasti, sillä tammikuun kolmannella viikolla USA:n S&P 500-indeksi saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen ja päätyi pistelukuun 6086,37 pistettä. Ennätystä markkinoilla toki osattiin odottaa, sillä presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinta USA:n presidentiksi alkoi nostaa osakekursseja jo vaalituloksen selvittyä 4.11.2024 jälkeen.

Toistaiseksi alkuvuoden viimeinen S&P 500-indeksin uusi ennätys kirjattiin 19. helmikuuta, jolloin pisteluku päätyi 6144,15 pisteeseen. Nousua oli tuolloin kertynyt vuoden vaihteesta 4,5 prosenttia.

Helmi-maaliskuussa teknologiaosakkeita alettiin pitää jo hyvin korkealle arvostettuna ja uusia indeksiennätyksiä ei syntynyt. Kesäkuun 27.päivänä S&P 500-indeksi sulkeutui uuteen kaikkien aikojen ennätykseen, pistelukeman ollessa 6 173 pistettä. Vuoden alusta S&P 500-indeksi on noussut dollareissa 4,96 prosenttia, mutta eurosijoittajan kannalta euro on vahvistunut vuoden alusta noin 13 prosenttia.

Valuutan muutos huomioiden, S&P 500-indeksi on eurosijoittajan kannalta laskenut kuluvan vuoden alusta 7,2 prosenttia. Yleensä pitkiä osakesijoituksia ei suojata, jos kyseessä on erityisesti reservivaluutta, kuten USA:n dollari.

Teknologiapörssi Nasdaqin toistaiseksi viimeisin ennätyslukema kirjattiin joulukuun 16.päivänä vuonna 2024, jolloin pistelukema oli 20 173,89 pistettä. Nasdaq-indeksi ei ole kesäkuulle tultaessa tehnyt uutta ennätystä, mutta indeksin kapeampi versio eli Nasdaq 100, eli sata suurinta markkina-arvon yhtiötä sisältävä indeksi teki uuden kaikkien aikojen ennätyksen ensin 24.6. päätyen lukemaan 22 191 pistettä.

Tuorein ennätys syntyi eilen torstaina. Perjantaina myös koko Nasdaq-indeksi teki kuin tekikin uuden kaikkien aikojen ennätyksen ja lukema päivän päätteeksi oli 20 273 pistettä.

Kuva: Hannu Angervuo.

Euroopan yleisindeksi Stoxx 600 teki uuden kaikkien aikojen ennätyksen kuluvan vuoden helmikuun 22.päivänä ja päätöslukema indeksillä oli 528 pistettä. Kuluvan vuoden alusta Stoxx 600-indeksi on kirjannut jo 16 uutta ennätyslukemaa, joista viimeisin (563 pistettä) syntyi 3.3.2025.

Euroopan pörssit alkoivat maaliskuussa tehdä uusia ennätyksiä, kun sijoittajat näkivät eurooppalaisten osakkeiden P/E-luvun olevan kuluvan vuoden tulosennusteilla vain noin 13x, ja USA:n S&P 500-indeksin P/E-luku oli jo noin 24x laskettuna kuluvan vuoden tulosennusteilla.

Tällä hetkellä Stoxx 600-indeksin kuluvan ennusteilla laskettu P/E-luku on noin 14x, kun S&P 500-indeksin P/E-luku on noin 23x. USA:n S&P 500-indeksin 10 viime vuoden P/E-luvun keskiarvo on ollut 19,4x eli osakkeet ovat selvästi pitkäaikaista keskiarvo kalliimpia.

Sijoittajien taivas putosi huhtikuun 4. päivän illalla, kun presidentti Trump esitteli valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa USA:n vapautuksen päivän teesit. Valkoisen talon ruusutarhassa esitellyt kauppatullit säikäytti markkinat perusteellisesti ja markkinoiden pohja saavutettiin huhtikuun 8. päivänä, jolloin S&P 500-indeksi oli romahtanut helmikuun huipusta jo 18,9 prosenttia.

Markkinoiden kolmen päivän romahdus loppui vasta, kun presidentti Trump ja valtiovarainministeri Bessent joutuivat siirtämään tullien takarajan heinäkuun 9. päivään. Huhtikuun kurssipohjasta S&P 500-indeksi on noussut jo noin 23 prosenttia eli markkina on jälleen härkätiellä menossa uusiin huippuihin.

Markkinoiden optimismi johtuu erityisesti presidentti Trumpin hallituksen laajasta verojen huojennusohjelmasta, niin yrityksille kuin myös yksityisille palkansaajille. Kauppatullien voimaantuloa todennäköisesti tarvittaessa siirrettäneen heinäkuulta eteenpäin. Presidentti keskittyy nyt kauppasopimusten tekoon ja talousuudistusten veropakettien läpimenoon kongressissa.

Hallituksen esitykset on tarkoitus saada presidentin pöydälle 4. heinäkuuta mennessä, jolloin vietetään Yhdysvaltojen kansallispäivää. Bloomberg raportoi keskiviikkona Kiinan valtionrahaston (1300 miljardia dollaria) alkavan purkaa yhdysvaltalaisia sijoituskohteita ja panostavan entistä enemmän Euroopan markkinoille.

Lakiuudistuksissa on monia pankkien taseiden helpotuksia, jotta pankit voivat tehdä entistä suurempia taloudellisia sitoumuksia ja ottaa lisää riskiä. Kesällä kongressi joutunee jälleen potkaisemaan purkkia eteenpäin, kun valtion velkaraja tulee jälleen vastaan.

Sijoittajat uskovat ainakin USA:ssa, että kaikki taloudelliset päätökset saadaan aikaan yhtä nopeasti kuin rauhanhieronta tapahtui Iranin ja Israelin sodassa. Presidentti Trump kehui viikolla hoitaneensa rauhan Kongossa, Palestiinassa ja Israelin ja Iranin välillä sekä melkein myös Ukrainassa.

Euroopassa osakekurssit ovat nousseet vuoden alusta 7,1 prosenttia. Saksan ja Espanjan maakohtaiset indeksit ovat kevään aikana tehneet uusia kaikkien aikojen ennätyksiä.

Saksan kurssiennätyksiä on syntynyt pitkin kevättä, kun Saksan uusi hallitus päätti panostaa jättimäiseen infran investointipakettiin, puolustuksen investointeihin sekä myös noin 60 miljardin euron verohelpotuksiin.

Analyytikoiden ennusteiden mukaan eurooppalaisten yhtiöiden tuloskasvu jää kuluvalta vuodelta noin yhteen prosenttiin. Toki maakohtaiset ja sektorikohtaiset tulokset vaihtelevat voimakkaasti.

Euroopan osakemarkkinat ovat hyötyneet euron vahvistumisesta kuluvan vuoden alusta noin 13 prosentilla USA:n dollaria vastaan. Yhdysvaltojen dollarin arvon lasku on johtanut rahavirtojen kääntymiseen USA:n markkinoilta Euroopan osakemarkkinoille.

USA:n markkinoilta kevään aikana tullut rahavirta on nostanut osakekursseja erityisesti euroalueella Saksassa ja Espanjassa.