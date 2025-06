Sijoittajan kesäkolumni – toipuvatko nämä toimialat koskaan?

Asuntokauppa, autokauppa ja huonekalukauppa kyntävät, samoin asuntorakentaminen. Sen sijaan mökkikaupassa ja matkailussa on meno päällä.

Uudenkaupungin edustalla veneliikenne oli rauhallista juhannussunnuntaina. Kuva: Henri Elo

Kesä on tullut ja osaketuottojen ero vuoden alusta Suomen ja Euroopan hyväksi verrattuna Yhdysvaltoihin on yhä leveä.

Helsingin osakemarkkinat eli käytännössä isoimmat yhtiöt ovat tuottaneet vuoden alusta noin 14 prosenttia, Saksan osakkeet jopa 20.

USA:ssa sekä S&P 500- että Nasdaq-indeksit ovat antaneet reilun viiden prosentin tuoton. Eurosijoittajalle on lisäksi tullut takkiin dollarin valumisesta, eli euromääräinen Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuotto vuoden alusta on osingot huomioiden noin kuusi prosenttia pakkasella.

Toisin sanoen tuottoero Suomen ja USA:n välillä on noin 20 prosenttiyksikköä. S&P 500 -indeksissä ei ole osinkoja mukana, mutta osinkojen merkitys indeksissä olisi vain reilun prosentin luokkaa, koska yhdysvaltalaisyhtiöt suosivat omien osakkeiden ostoa voitonjakomuotona. Suomen ja Saksan indekseissä osingot ovat mukana kuvaajassa.

Vuoden 2025 alusta 27.6.2025 mennessä paras tuotto vertailussa on Saksan DAX-indeksillä 20,0 prosenttia. OMX Helsinki on tuottanut 13,9 prosenttia. S&P 500:n ja Nasdaqin tuotto on 5,2 prosenttia. Yhdysvaltain dollari on samassa ajassa menettänyt arvoaan euroa vasten 12,4 prosenttia. Kuva: TradingView

On mielenkiintoista, että keskeisten talousindikaattoreiden luvut Suomessa eivät ole lähteneet paranemaan, vaikka korkotaso on laskenut lähes pari vuotta. Tänä vuonna myös ostovoiman ennakoidaan paranevan palkankorotusten myötä parisen prosenttia. Näin ennakoi esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliitto tammikuun katsauksessaan.

Asuntokaupassa elpymistä mutta hinnat laskevat

Tuoreet Kiinteistövälitysalan Keskusliiton asuntokauppaluvut osoittavat, että tammi-toukokuussa on tehty tänä vuonna 22 900 asuntokauppaa, kun vuosi sitten luku oli 19 800, eli kasvua on 16 prosenttia.

Valtaosa kaupoista on vanhojen asuntojen kauppoja. Huhtikuussa vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnoissa nähtiin piikki pääkaupunkiseudulla, mutta toukokuussa tultiin suunnilleen saman verran 4,5 prosenttia alaspäin. Myös muiden isojen kaupunkien hinnat laskivat.

Asuntokauppojen määrä tammi-toukokuussa 2025 on kahta edellisvuotta korkeampi, mutta jää vuoden 2022 tasosta. Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 5.6.2025

KVKL toteaa toukokuun asuntokauppakatsauksessa:

”Vuoden takaiseen toukokuuhun verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat keskimäärin laskivat -6,1 % pääkaupunkiseudulla ja -1,3 % muissa suurissa kaupungeissa. Turussa hinnat laskivat -2,7 %, Tampereella –0,4 % ja Oulussa hinnat nousivat 1,0 %.”

Koska kauppamäärät ovat kasvussa, mutta hinnat laskussa, ulkopuolinen voi kysyä, onko markkina näin hakemassa ”oikeaa” hintatasoa. Jos on, se on myös signaali rakentajille. Jos asuntokauppa vilkastuu tuntuvasti, se lisää rakentamista.

Asuntoluottoja Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna tviittasi 17.6.2025 huomionarvoisesti: ”Hyvä tiedostaa. VTT:n tutkimus perustuu aikaan, joka ei palaa.”



Hän viittasi MTV:n uutiseen, jossa todettiin:

”Asuntoja tarvitaan yhä enemmän. Teknologian tutkimuskeskus VTT arvioi, että vuodessa tarvitaan noin 31 000–35 800 asuntoa.”

Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa tämän vuoden asuntoaloituksiksi 20 000 ja ensi vuoden 24 000, kun luku vuonna 2024 oli 17 600.

Näkemykset eriävät. RT viittasi viittasi katsauksessaan myös tutkimuslaitos VTT:n helmikuun arvioon. MTV Uutiset kirjoittaa:

”VTT julkisti helmikuussa arvion asuntotuotantotarpeesta seuraavaksi 20 vuodeksi. Uuteen väestöennusteeseen pohjautuvan arvion mukaan asuntotuotantotarve on kasvanut aiemmista arvioista. Jopa 36 000 asunnon vuosittaisesta tarpeesta 42 prosenttia kohdistuu Helsingin seutukuntaan. Tampereen, Turun ja Oulun seutukunnat mukaan laskettuna osuus nousee 62 prosenttiin koko tuotannosta.”

Summa summarum, tällä hetkellä aloitetaan 20 000 asunnon rakentaminen per vuosi, kun arvostetun tutkimuslaitoksen arvio pitkän ajan tarpeesta on 36 000 per vuosi.

Elokuussa astuu voimaan opiskelijoiden asumistukiuudistus, jossa tukia pienennetään tuntuvasti. Solu- ja kimppa-asuminen saattavat lisääntyä ja yksiöiden kysyntä vähentyä.

Sama kehitys autokaupassa

Pörssinoteerattu uusien ja käytettyjen autojen myynti- ja huoltoketju Wetteri totesi tulosvaroituksessaan 14.5.2025:

”Autoalan kasvunäkymien perusteella ennakoitiin vielä vuoden 2024 lopussa noin 10 prosentin kasvua vuodelle 2025. Tammi–huhtikuun 2025 aikana uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat kuitenkin olleet 6,7 prosenttia alemmalla tasolla kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisvuonna.”

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat viime vuonna 15 prosenttia 74 100 autoon, kun luku viime vuosikymmenellä oli noin 114 000.

Tammi-toukokuussa 2025 uusien henkilöautojen rekisteröintimäärät olivat kahdeksan prosenttia matalammalla kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Pörssiyhtiöistä Keskon autokauppa on kehittynyt markkinaa paremmin.

Pääjohtaja Jorma Rauhala totesi Keskon autokaupan eli K-Auton kehityksestä osavuosikatsauksessa 29.4.2025:

”Autokaupassa sekä liikevaihto että tulos kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä etenkin uusien autojen hyvän myynnin ansiosta. Myös käytettyjen autojen ja palveluiden myynti kasvoi. Liikevaihto oli 313,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa. Autokaupassa tasapainoinen ja kattava tuote- ja palvelukokonaisuus tukee hyvää kehitystä erilaisissa markkinatilanteissa.”

Valoa autokaupalle voi tuoda hallituksen esitys romutuspalkkioksi, josta Autoalan Tiedotuskeskus tiedotti 27.6.2025:

”Hallitus esittää varattavaksi 20 miljoonan euron budjetin romutuspalkkiolle ajalle 1.1.2026-31.12.2027, kuitenkin niin, että romutuspalkkio voisi alkaa jo 1.10.2025.”

Huonekalukauppa kyntää

Kauppalehti uutisoi 15.6.2025 Maskun Kalustetalo Oy:n tilanteesta ja omistaja Toivo Sukarin näkemyksistä.

Maskun Kalustetalo Oy;n liikevaihto laski 17 prosenttia vuonna 2023 ja tulos painui lievästi tappiolle. Sukarin mukaan vuosi 2024 on ollut heikompi, mutta siitä ei ole vielä lukuja. Hänen mukaansa Suomessa on liikaa huonekalukauppoja maan kokoon nähden.

Sukari arvioi Kauppalehden haastattelussa verkkokauppamyynnin ja tekoälyn ottavan vallan markkinoilla.

”Sukarin tuorein huonekaluyritys Finlandia Living on saamassa kesäkuun puolivälissä ensimmäisen myymälänsä Lempäälän Ideaparkkiin.

Kyseessä on erikoinen kauppa, jossa esimerkiksi olohuone on liimattu kattoon. Isoilla LED-näytöillä voi suunnitella tekoälyn avulla itselleen mieluisia huonekaluja.”

Jopa Ikea Oy menetti Suomessa liikevaihtoaan elokuussa 2024 päättyneellä tilikaudella 8,5 prosenttia. Liikevaihto nousi edeltävällä kaudella 5,5 prosenttia 393 miljoonaan, mutta laski viime kaudella 359 miljonaan. Liiketulos säilyi selvästi voitollisena 15,6 miljoonassa eurossa.

Matkailu ja mökkikauppa lisääntyneet

Varmasti monen alan kehitykseen vaikuttaa uudisrakentamisen heikkous. Se heijastuu esimerkiksi huonekalukauppaan.

Entäpä jos mennyt ei palaa? Meillä on koko ajan käynnissä murros kuluttajakäyttäytymisessä ja viime vuosina kuluttaja koki myös inflaatiopiikin.

Vuokralla asuminen yleistyy, samoin erilaiset kuukausimaksulliset palvelut. Riittääkö raha tai kärsivällisyys enää isoihin ei-välttämättömiin hankintoihin – rahoitetaanpa ne kuukausierissä tai kertamaksulla?

Johonkin se raha menee, toki yksi osoite on ruokakori. Vuonna 2024 vapaa-ajan yön yli -matkat kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan 30,2 miljoonaan matkaan, kun luku edeltävänä vuonna oli 27,4.

Matkamessujen yhteydessä 14.1.2025 julkaistiin matkailututkimus ja lomamatkaennuste 2025, joka perustuu Taloustutkimuksen tekemään matkailukyselyyn. Sen mukaan suomalaiset matkustivat ulkomaille viime vuonna saman verran kuin ennen pandemiaa, ja samalla kotimaan matkailu näyttää asettuvan kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle.

Tämän vuoden osalta Messukeskuksen ja SMALin uutisessa todetaan:

”Suomalaisten taloushuolet eivät näy matkailusuunnitelmissa, sillä jopa 70 % suunnittelee ulkomaanmatkaa vastaavan luvun ollessa vuosi sitten 56 %. Kotimaanmatkoja suunnitellaan samaan tahtiin kuin vuosi sitten.”

Toisin sanoen matkailu näyttää olevan yksi osa-alue, josta ei tingitä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilaston mukaan mökkikauppoja tehtiin toukokuussa 412 kappaletta, joka on korkein toukokuun lukema sitten vuoden 2021. Myös huhtikuussa oli kasvua kolmeen aiempaan vuoteen. Luvut perustuvat KVKL Hintaseurantapalvelussa olevien kiinteistönvälittäjien ja rakennusliikkeiden ilmoittamiin tietoihin.

”Koko alkuvuoden osalta mökit ovat vaihtaneet omistajaa jopa lähes 30 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna”, toteaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Sijoittaja voi pohtia, mitkä yritykset hyötyvät vapaa-ajan matkailun ja mökkikaupan kasvusta – ja mihin suuntaan asunto- ja autokauppa jatkavat kehitystään.

Esimerkki pörssiyrityksestä, johon asuntokaupan ja sitä kautta asuntorakentamisen kehitys vaikuttaa, on puuelementtivalmistaja LapWall, joka viimeistelee historiansa suurinta tehdasinvestointiaan Pyhännällä. Autokaupan kehitys vaikuttaa suorimmin Wetteriin ja Kamuxiin.

Uusi ilmiö: palveluvelkaantuminen

Tilastokeskus julkaisi 27.6.2025 uutisen otsikolla Kuluttajien luottamus edelleen matalalla kesäkuussa. Arvio oman talouden tilasta parani kesäkuussa hieman toukokuusta, mutta oli edelleen heikko.

”Auton tai asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi kesäkuussa tavanomaista selvästi harvempi kuluttaja.”

Havahduttavampi oli MTV:n uutisoima tilasto, jonka mukaan jo yli puoli miljoonaa suomalaista on ulosotossa. Samalla uutisoitiin, että Suomeen on syntymässä ”Wolt-velallisten” sukupolvi.

”Digisukupolvea edustavat nuoret ovat riskissä ajautua velkakierteeseen netin kautta käytettävien palveluiden takia.”

Puhutaan wolttaajista ja bolttaajista. Talousongelmat ovat lisääntyneet erilaisten palvelujen kuten ruokalähettien, näennäisedullisten taksien, suoratoistopalvelujen ja netin kautta saatavien nopeiden luottojen yleistymisen myötä. Ongelmat liittyvät erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Uutisen mukaan ruoan tilaaminen velaksi on uusi ilmiö. Aiemmin velkaantuminen on lakitoimisto Takaisinperinnän Olli-Matti Korhosen mukaan liittynyt lähinnä velan ottamiseen esimerkiksi tavaroihin tai vuokraan.

Ilmiöstä voidaan käyttää termiä palveluvelkaantuminen ja se on varmasti kytköksissä muidenkin toimialojen kehitykseen Suomessa. Palveluntarjoajat ja luotonantajat hyötyvät.