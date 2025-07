Mahtiseitsikko tekee leijonanosan S&P 500 -indeksiyhtiöiden tuloksista

Toisella vuosineljänneksellä mahtiseitsikon merkitys S&P 500 -yhtiöiden tulossummassa on vain kasvanut.

Factsetin John Butters kirjoitti viime viikolla Magnificent seven eli mahtiseitsikon osuudesta S&P 500-yhtiöiden yhteenlaskettuun kuluvan vuoden toisen neljänneksen tulossummaan. Butters totesi mahtiseitsikon osuuden olevan toisella neljänneksellä hyvin merkittävä.

S&P 500-yhtiöt kasvattavat toiselta neljännekseltä tulosta 5,6 prosenttia. Kuusi eniten S&P 500-indeksin tulossummaa kasvattavaa yhtiötä kuuluu mahtiseitsikon yhtiöihin. Nämä yhtiöt ovat Nvidia, Microsoft ja Alphabet.

Mahtiseitsikon yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan toisella neljänneksellä 14,1 prosenttia, kun muiden 493 S&P 500-yhtöiden tuloskasvun ennustetaan olevan toisella neljänneksellä 3,4 prosenttia.

Analyytikot ennustavat tuleville vuosineljänneksillä mahtiseitsikon yhtiöiden tulosten muita paremman kasvun jatkuvan. Kuluvan vuoden kolmannelle neljännekselle mahtiseitsikon yhtiöiden tulosten kasvun ennustetaan olevan 9,5 prosenttia.

Seuraaville neljänniksille mahtiseitsikon yhtiöiden ennustetaan kasvattavan tuloksia seuraavasti: 2025/Q4 tuloskasvua 11,0 prosenttia ja 2026/Q1 tuloskasvua 11,2 prosenttia. Vastaavasti muiden 493:n S&P 500-indeksiyhtiön tuloskasvu olisi seuraava: 2025/Q3 tuloskasvua 6,8 prosenttia, 2025/Q4 tuloskasvua 5,3 prosenttia ja 2026/Q1 tuloskasvua 10,8 prosenttia.

S&P 500-indeksi sisältää 500 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä. S&P 500-indeksin yhteenlaskettu markkina-arvo oli 23. heinäkuuta yhteensä 55,561 tuhatta miljardia US dollaria.

S&P 500-indeksiyhtiöiden painojen koostumus on keskittynyt viime vuosina merkittävästi. Heinäkuun 23. päivän arvojen mukaan mahtiseitsikko-yhtiöiden paino on noin kolmannes koko S&P 500-indeksistä.

Viime vuosina S&P 500-indeksin tuloskasvusta mahtiseitsikon osuus on kasvanut voimakkaasti. Viime vuosina mahtiseitsikon yhtiöiden kurssikehitys on ollut selvästi muiden indeksiin kuuluvia yhtiöitä parempi, mikä on ohjannut merkittävän määrän uutta sijoitusrahaa näihin yhtiöihin kansainvälisiltä sijoittajilta.