Platinan hinta hätyyttelee ennätyslukemia

Tarjontapula ja Kiinan kysyntä kiristävät platinan markkinaa.

Platina on harvinainen, hopeanharmaa jalometalli, josta suurin osa päätyy autoteollisuuden katalysaattoreihin. Platinan katalyyttisiä ominaisuuksia hyödynnetään laajasti myös kemianteollisuudessa, esimerkiksi lannoitteiden ja muiden peruskemikaalien tuotannossa.​

Platina on lisäksi tärkeä materiaali koruteollisuudessa, jossa sen arvostus perustuu sekä harvinaisuuteen että kestävyyteen. ​Teollisuudessa platinaa käytetään monilla erikoisalueilla, kuten laboratorioiden välineissä, lämpötila-antureissa, sähköisissä komponenteissa ja erilaisissa tarkkuusvälineissä. Lisäksi platinaa hyödynnetään lääketieteessä.

Platina on nyt arvossaan.

Platinan hinta on noussut korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2008, kun syvenevä tarjontapula ja Kiinan kasvava kysyntä ovat ajaneet metallin hinnan lähelle 2 000 dollarin rajaa unssilta.

Metallin vuotuinen hinnannousu on nyt jyrkin yli kolmeen vuosikymmeneen.

Vuoden 2025 aikana platinan hinta on yli kaksinkertaistunut. Torstaina hinta kohosi hetkellisesti 1 974 dollariin unssilta, mikä on vain muutaman sadan dollarin päässä kaikkien aikojen ennätyksestä, joka nähtiin keväällä 2008.

Tarjontatekijät nostavat hintaa

Markkinoita piinaa ennen kaikkea tarjontapuolen niukkuus.

World Platinum Investment Councilin (WPIC) mukaan platinaa on tänä vuonna saatavilla selvästi kysyntää vähemmän, ja maailmanmarkkinoiden vaje voi nousta lähes 700 000 unssiin.

WPIC:n tutkimusjohtaja Ed Sterck kuvailee tilannetta poikkeuksellisen tiukaksi. ”Metallia hamutaan samanaikaisesti Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa, mikä luo kolmijakoisen kilpailutilanteen globaaleilla markkinoilla”, hän kertoo.

Lontoon platinan vuokrahinnat ovat nousseet 14 prosentin tuntumaan, mikä kertoo siitä, että teolliset käyttäjät ja sijoittajat eivät ole halukkaita luopumaan varastoistaan. Samalla yhdysvaltalaiset pankit ovat kasvattaneet metallivarastojaan vastatakseen mahdollisiin tullipaineisiin seuraavan hallinnon aikana.

Tarjontaa rajoittaa myös kaivosteollisuuden hiipuminen Etelä-Afrikassa, jonka osuus maailman platinantuotannosta on noin 80 prosenttia. Useat suuryhtiöt, kuten Anglo American Platinum ja Impala Platinum, ovat joutuneet supistamaan investointejaan ja henkilöstöään sähkönsaannin häiriöiden sekä kustannusten nousun vuoksi.

WPIC arvioi, että maan platinantuotanto laskee tänä vuonna viitisen prosenttia, mikä painaa koko globaalia tarjontaa alaspäin.

Kiinan kysyntä pysyy vahvana

Kiinassa platinaa käytetään laajasti sekä koruteollisuudessa että autoteollisuuden katalysaattoreissa. Marraskuun lopulla Guangzhou Futures Exchange avasi ensimmäiset juanmääräiset platinatermiinit, jotka ovat lisänneet kaupankäyntiä ja vahvistaneet kotimaista hintatasoa.

Lisäpotkua hintakehitykseen toi myös Euroopan unionin päätös lieventää aiemmin suunniteltuja polttomoottoriautojen päästörajoja. Uuden esityksen mukaan autojen valmistajille jää mahdollisuus saavuttaa 90 prosentin päästövähennystaso vuoteen 2035 mennessä täyden kiellon sijaan. Tämä tukee edelleen platinan kysyntää, koska metallia käytetään olennaisesti katalysaattoritekniikassa.

Myös palladiumin hinta on noussut voimakkaasti prosenttia, ja hopea liikkuu ennätyslukemien tuntumassa.

Platinan vahva hintakehitys voi kuitenkin herättää kysymyksiä sen kestävyydestä: tarjontapuolen ongelmat voivat jatkua, mutta kysynnän kasvu riippuu pitkälti Kiinan teollisuuden vireestä ja globaalista talouskehityksestä alkuvuoden 2026 aikana.