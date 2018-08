4 tapaa inspiroida työntekijöitä päivittäin

Innostus ja inspiroituminen on useimmiten helppoa projektin alussa ja lopussa. Todellinen haaste on pysyä inspiroituneena joka päivä.

Voi olla, että moni pärjäisi työelämässä ”yksinäisenä sutena”, mutta tiimin tuki on korvaamatonta. Onkin tärkeää, että työporukka joka kootaan kasaan, tukee samaa missiota alusta loppuun. Kun oikea joukko on kasassa he tarvitsevat inspiroivan johtajan, joka innostaa päivittäin tiimin jäseniä jaksamaan eteenpäin.

Entrepreneur-sivusto tuo esille, että ihmisten motivoiminen on vain lyhytaikainen ratkaisu. Inspiraatio sen sijaan on se todellinen voima, joka ajaa meitä eteenpäin ja sen avulla voimme maksimoida potentiaalimme.

Näillä neljällä vinkillä voit inspiroida tiimiäsi päivittäin.

1. Työskentele inspiraatiota varten

Parhaimmat johtajat ovat anteliaita. Älä ole niin huolissasi siitä, mitä saat vastineeksi vaan keskity siihen, mitä annat muille. Kun tiimisi tietää, että olet valmis ponnistelemaan tosissasi heidän vuokseen, he tekevät mielellään vastapalveluksen sinulle takaisin.

Ole käytettävissä auttamaan tiimiäsi ja kommunikoi syyt parhaalla mahdollisella tavalla, jos et pysty auttamaan heitä. Älä odota saavasi muilta jotain, se on enemmänkin kaupankäyntiä, joka ei inspiroi ketään.

2. Johda omalla esimerkillä

Pauli Aalto-Setälä ja Mika Saarinen kiteyttää kirjassaan Innostus – Myötämanipuloinnin aakkoset:

”Innostuksen tappaa parhaiten epäusko. Jos uskot, mahdotonkin muuttuu vain vaikeaksi.”

Johtajan on tärkeä toimia kannustavana esimerkkinä. Jos olet intohimoinen jonkun asian puolesta, näytä se tiimillesi! Johtajat jotka vain puhuvat paljon, eivätkä tee asioille mitään, eivät ole inspiroivia. He menettävät kaiken uskottavuutensa, jos he eivät tekemisellään seiso sanojensa takana.

Hyvien ja huonojen esimerkkien osoittamiseksi joskus voi olla tarpeen palkita asioita nurinkurin. Jotkut johtajat antavat bonuksia työntekijöilleen, jotka tekevät virheitä – toki heidän tulee olla rehellisiä ja ottaa vastuu tekemästään virheestä.

3. Tee tiimistä kollektiivi

Mikään ei tuo tiimiä paremmin yhteen kuin yhteinen missio. Selvä tavoite, mitä varten töitä tehdään luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Amerikkalaisia kaupunkeja tutkittiin vertaamalla keskenään kaupunkeja, joissa asuu suuri määrä transsendenttisiä meditoijia, kaupunkeihin joissa ei ollut yhteistä missiota rauhaan. Kaupungeissa, joissa oli enemmän meditoijia oli 24 prosenttia vähemmän rikollisuutta verrattuna niihin kaupunkeihin, joissa ei ollut ns. yhteistä vakaumusta rauhaan. Itse asiassa rikollisuus kasvoi jälkimmäisissä kaupungeissa.

Aivan kuten kaupungeissa, joissa asukkailla on yhteinen halu rauhaan, on tärkeää että tiimillä on yhteinen missio.

4. Tunnista yksilöiden vahvuudet

Vaikka on tärkeää korostaa tiimiä kollektiivina, on myös tärkeää tunnistaa eri jäsenet yksilöinä ja mikä heidät tekee omalaatuiseksi.

Innokkaimmat tiimin jäsenet ovat ne, joille annetaan työtehtäviä, jotka sopivat parhaiten heidän taidoilleen ja heitä kannustetaan kasvattamaan taitojaan näiden vahvuuksien parissa. Ole rehellinen ja tarjoa rakentavaa kritiikkiä tiimin jäsenille sekä neuvoja, miten he voivat kehittää omia taitojaan.

Tiimin jäsenille kannattaa antaa myös liikkumavaraa. Anna heidän esimerkiksi ottaa taukoja työpäivän aikana, jolloin he voivat meditoida tai mennä ulos kävelemään tyhjentääkseen mieltään.

Jos kaipaat lisää inspiraatiota, kannattaa katsoa Simon Sinekin suosittu TED-talk johtajuudesta.