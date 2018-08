Finnair sukeltaa pörssissä – tässä syyt

Kotimaisen lentoyhtiön markkina-arvosta ja pörssikurssista on sulanut jo yli 40 prosenttia tänä vuonna. Mitä on kurssilaskun taustalla?

Finnairin kurssilasku tänä vuonna on ollut raju. Markkina-arvon sulaminen saattaa vaikuttaa yllättävältä, koska yhtiö on tammi-kesäkuun aikana pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan lähes 14 prosenttia ja tarjottuja henkilökilometrejä yli 18 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vertailukelpoinen liiketuloskin nousi tänä vuonna lähes 52 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta 29 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi uuteen ennätykseen polttoaineen hinnan noususta huolimatta.

Miksi markkinat ovat rankaisseet tulostaan selvästi petrannutta lentoyhtiötä rajulla kurssilaskulla.

Nordean mukaan osaketta on ajanut alas öljyn hinnan nousu ja dollarin vahvistuminen. Lisäksi Finnairin osakkeeseen laskettu yritysostopreemio on hävinnyt, sillä British Airways ei ole enää kiinnostunut Finnairin ostamisesta, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Nyt British Airways pohtii NAS:n tai jopa SAS:n ostamista Finnairin sijaan. Jos brittiyhtiö päätyy ostamaan jommankumman lentoyhtiön, koventaisi se kilpailua Finnairin reiteillä.

Finnairin tuloskasvunäkymä näyttää hyytyvän loppuvuodesta, arvioi puolestaan Inderesin analyytikko Antti Viljakainen heinäkuussa.

”Q2:n liikevaihtotaso on jo tiedossa Finnairin kvartaalin aikana julkistaman liikennedatan myötä. Tulosennusteemme ovat konsensuksen alapuolella, mutta konsensus ei välttämättä ole täysin ajan tasalla (ennusteita ei päivitetty Q2-liikevaihdon varmistumisen jälkeen). Arviomme mukaan Finnairin tulosparannusta on ajanut Q2:lla liikevaihdon vahva kasvu, mutta etenkin matkustajakäyttöasteen lievä lasku ja polttoaineen suojatun hinnan nousu syövät yhtiön tulosvipua”, Viljakainen kiteytti Inderesin aamukatsauksessa.

Kilpailun lisääntymisestä Finnair itsekin varoitti viimeisimmässä osavuosikatsauksessaan.

Yhtiö kertoi kansainvälinen lentoliikenteen kasvavan edelleen vuoden 2018 toisella puoliskolla, mutta yhtiö odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia.

Myös öljyn hinnan kallistuminen tulee näkymään tulosrivillä.

Lentopetrolin hinnan tuntuva nousu vaikuttaa Finnairin tulokseen etenkin toisella vuosipuoliskolla. Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 on suunnilleen edellisvuoden tasolla (2017: 170,4 miljoonaa euroa), jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan eikä markkinaympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia.

Finnairin osakkeen arvostus on tällä hetkellä P/B –luvulla mitattuna historiaansa nähden korkealla tasolla. Finnairin arvostustaso on historiallisesti ollut kohtuullisen matala. Nordean mukaan nykyinen arvostustaso on kuitenkin linjassa suhteessa verrokkeihin, minkä lisäksi yhtiö on saavuttanut sektorin keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottotason.

Nordean mielestä Finnairin osakkeen nykyinen hinta ja osakkeen arvostustaso on kohdillaan. Pankin ensi vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 8,4x. Nordean suositus Finnairin osakkeelle on pidä.