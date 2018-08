Pitkäaikaissäästötilien kysyntä romahti, kun niiden ehtoja muutettiin. Osa sijoitussäästäjistä pelkää samaa kohtaloa myös sijoitussäästötileille, joiden käyttöönotosta hallitus teki päätöksen budjettiriihessä.

Hallitus kertoi eilen päättäneensä budjettiriihessä ottaa sijoitussäästötilit käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Sijoitussäästötilin eli osakesäästötilin enimmäisrajaksi on tulossa 50 000 euroa. Sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, mutta tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Todennäköisesti tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskisi uusia sijoituksia, eli tilille voisi siirtää ainoastaan rahaa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa.

Päätös sijoitussäästötilien käyttöönotosta on otettu vastaan kaksijakoisesti. Osa kiitteli päätöstä onnistuneeksi avaukseksi, osa kritisoi voimakkaasti 50 000 euron talletuskattoa.

Ps-tilien kohtalo on varoittava esimerkki

Yksi sijoitussäästötileihin liittyvä huoli on poliittinen.

Osa sijoittajista pelkää, että sijoitussäästötilien ehtoja tullaan vielä muuttamaan osakesijoittajien kannalta verotuksellisesti heikompaan suuntaan. Päätös osakesäästötileihin kuuluvasta talletuskatosta on joidenkin mielestä huolestuttava signaali tulevasta.

Pelkoa mahdollisista heikennyksistä sijoitussäästötiliin ruokkii ennen kaikkea PS-tilien kohtalo.

Ps-tilit lanseerattiin vuonna 2010. PS-tili eli pitkäaikaissäästötili on säästämistili, jonka avaamisesta on sovittu esimerkiksi pankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa. PS-tilin säästämissopimuksessa määritellään muun muassa, kuinka maksuja maksetaan, mihin varoja sijoitetaan sekä minkälaisia riskejä sijoituksissa otetaan.

PS-tilin avannut säästäjä voi siirtää tilille varojaan, jonka jälkeen palveluntarjoaja siirtää varat sovitulla tavalla erilaisiin sijoituskohteisiin. Sijoituskohteet voivat olla talletusten ja rahasto-osuuksien lisäksi myös suorat osakesijoitukset.

Ps-tilit tarjoavat mahdollisuuden verohyötyyn. S-tilin kautta tehtyjä sijoitustuottoja ei veroteta säästämisaikana, vaan PS-tilille säästetyt varat verotetaan pääomatuloina vasta kun niitä aikanaan nostetaan tililtä omaan käyttöön. Eli niissä on sama idea kuin nyt budjettiriihessä päätetyissä sijoitussäästötileissä. Lisäksi ps-tilille vuoden aikana talletetuista eläkesäästöistä on mahdollista saada verovähennys.

Ps-tilien kysyntä oli kovaa niiden käyttöönoton jälkeen. Suomen Pankin mukaan ps-tilejä oli maaliskuun lopussa vuonna 2012 noin 21 000. Niillä oli varoja yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.

Keväällä 2012 hallitus päätti nostaa ikää, jota ennen säästöjä ei ps-tililtä voi nostaa.

Uuden säännön mukaan ennen 1.1.2013 solmituissa PS-tilisopimuksissa eläkeiän on oltavan vähintään yleinen vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä, nykyisin 63 vuotta. 1.1.2013 jälkeen solmitun sopimuksen maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos säästöjen nostaminen voidaan aloittaa vasta säästäjän täytettyä lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän, joka on nyt 68 vuotta.

Tuolloisen hallituksen päätöksiin oli taustalla vaikuttamassa rahoitusalan lobbarit, jotka eivät halunneet markkinoille edullisia ja läpinäkyviä sijoitustuotteita, jotka olivat vaihtoehto eläkevakuutuksille.

Muutos PS-tilien eläkeikään romahdutti PS-tilien suosion. Esimerkiksi Danske Bankin ps-tilien kasvu pysähtyi keväällä 2013.

”Jos ennen ps-sopimuksia tehtiin 50-100 kappaletta päivässä, nyt niitä tehdään noin viisi”, Danske Bankin varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen valitteli Uudelle Suomelle.

Ennen lain muuttumista edelsi loppuvuodesta 2012 ryntäys, jolloin Danske Bankissa avattiin yli 3500 ps-tiliä. Danske Bankin luvut kertoivat paljon koko Suomen eläkesäästämismarkkinoista, sillä yhtiöllä oli tuolloin 60 prosentin markkinaosuus pitkäaikaissäästämisessä.

Sijoittaja kaipaa ennustettavuutta

PS-tilien samoin kuin sijoitussäästötilienkin suosio riippuu tietenkin siis oleellisesti niiden ehdoista. Vielä ei tiedetä, rajoittaako mahdollisesti jo sijoitussäästötilien 50 000 euron talletuskatto niiden kysyntää.

Myös ps-tilien kohtalo saattaa tehdä sijoittajat varovaisiksi sijoitussäästötilin käyttöönotossa. Sijoittajille keskeistä on jatkuvuus. Jos on pelkona mahdolliset heikennykset sijoitussäästötilien ehtoihin, saattaa se jo itsessään rajoittaa uuden tilin käyttöä ja kysyntää.

Danske Bankin Kimmo Laaksonen kiinnittää huomiota ps-tilien kohtaloon, jonka hän hyvin tuntee. Hänen mukaan on tärkeää, että osakesäästötilille ei saa käydä kuin pitkäaikaissäästämisen tileille.

”Jotta sijoittaminen on ennustettavaa, malli tulee toteuttaa esitetyssä aikataulussa. On tärkeää, että verotus on pitkäjänteistä, eikä osakesäästötiliä ajeta alas vaalikauden vaihtuessa”, Laaksonen toteaa Danske Bankin tiedotteessa.

PS-tileihin verrattuna sijoitussäästötileissä on kuitenkin se ero, että sijoitussäästötileistä saattaa tulla pankeille liiketaloudellisesti kannattava tuote. Pankit tulevat luultavasti asettamaan sijoitussäästötileille palvelumaksut, ja tilit saattavat lisätä osakekaupankäyntiä, mikä on hyödyttää myös pankkeja. Rahoitussektorilla ei siis välttämättä ole samanlaista intressiä vesittää sijoitussäästötiliä samalla tavalla kuin ps-tilien kohdalla.

Suuri kysymysmerkki on kuitenkin tulevan hallituksen suhtautuminen sijoitussäästötileihin. Sosiaalidemokraatit ovat nyt kannatuskyselyiden mukaan Suomen suurin puolue, joten demarit saattavat istua tulevassa hallituksessa.

SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava, kansanedustaja Timo Harakka on kritisoinut ankarasti hallituksen päätöstä sijoitussäästötileistä. Hän katsoo hallituksen budjettiesityksen jakavan rahaa hallituksen omille eturyhmille. Harakan mukaan sijoitustilit ovat ”varakkaimpien veroetu”, joka maksaa kymmeniä miljoonia vuodessa ja käy Suomelle kalliiksi.

Tuollainen retoriikka särähtää sijoittajan korvaan. Mikään ei ole siis niin varmaa kuin epävarmuus.