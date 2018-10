Google Pay tulee Suomen mobiilimaksamisen markkinoille

Nordea laajentaa mobiilimaksamisen palveluvalikoimaansa. Uutena palveluna on Google Pay, joka mahdollistaa maksamisen Android-puhelimilla.

Suomalaiset voivat nyt käyttää maksamiseen Google Pay -sovellusta, jos heillä on Nordean tai Revolutin myöntämä Visa-kortti. Maksaminen onnistuu myymälöissä ja sovelluksissa.

Maksujen turvaamiseen Google Pay hyödyntää Visan tokenisaatiopalvelua, joka luo yksilöllisen digitaalisen tunnisteen (token), jota käyttämällä kortinhaltijan tiedot eivät välity maksunsaajalle tai muille osapuolille.

”74 % suomalaisista käyttää kännykkää maksamiseen ja muihin verkkopankkipalveluihin, kuten tilitietojensa katseluun*. Kun maksaa Visa-kortillaan Google Payn kautta, voi olla varma, että korttitiedot pysyvät turvassa ja että maksaminen on nopeaa ja helppoa”, toteaa Visan Suomen-maajohtaja Vesa Tukonen.

Nordean asiakkaat kaikissa neljässä Pohjoismaassa voivat nyt käyttää Google Pay -palvelua lähimaksupäätteissä, sovelluksissa ja verkkokaupoissa.

”Mobiilimaksaminen on erittäin kätevä tapa tehdä päivittäiset ostokset, myös silloin kun lompakko ei ole mukana. Google Paylla voi maksaa omalla pankki- tai luottokortilla ostokset käyttäen lähimaksua puhelimella. Palvelu on maksuton, eikä vaadi muuta, kuin kortin liittämistä puhelimen lompakkoon. Maksaminen puhelimella on helppoa, mutkatonta ja turvallista eli juuri sitä, mitä asiakkaamme haluavat”, sanoo Nordean Suomen henkilöliiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Nikkilä.

Nordea on äskettäin tuonut markkinoille useita digitaalisia maksamisen ratkaisuja, ja nyt joukon jatkoksi liittyy Google Pay. Näin myös Android-laitteita käyttävät asiakkaat voivat maksaa omilla laitteillaan nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Google Paytä voi käyttää kaikilla Nordean henkilöasiakkaiden korteilla ja yrityskorteilla.

Yrityksetkin voivat hyödyntää Google Paytä, sillä palveluun voi liittää myös yrityskortit henkilökohtaisten korttien rinnalle. Kaikki ostokset kootaan samalle laskulle riippumatta siitä, maksaako työntekijä varsinaisella kortilla vai Google Payllä. Tämä vähentää hallinnointityötä ja helpottaa työntekijöiden elämää, kun he ovat työmatkalla tai maksavat muita kuluja yrityksen kortilla.

Markkinoilla on tullut lukuisia eri mobiilimaksamisen palveluita kuten MobilePay, Apple Pay ja OP:n Pivo. Esimerkiksi MobilePaylla tehtiin viime vuonna yhteensä 3,7 miljoonaa rahansiirtoa, euromäärällisesti yli 100 miljoonan euron edestä.

Yleensä mobiilisovellusta voi käyttää kahteen tarkoitukseen: rahan lähettämiseen toiselle henkilölle pelkän puhelinnumeron välityksellä tai ostosten maksamiseen kaupassa.

Mobiilimaksamiseen käytettävien palveluiden kenttä on kuitenkin vielä sekava eivätkä hyödyt ole kuluttajille selkeitä. Heinä-elokuussa 2018 toteutetun tutkimuksen mukaan 38 prosenttia ei käytä mobiilimaksamista, koska ei tunnista sen hyötyjä verrattuna muihin maksutapoihin.

Myös mobiilimaksujen turvallisuus huolestuttaa, 29 prosenttia ei pidä mobiilimaksamista tarpeeksi turvallisena vaihtoehtona.