Nordea ennustaa porauslauttayhtiöille kovia kurssinousuja

Norjalainen öljynporauslauttoja operoiva yhtiö Seadrill oli vasta muutama kuukausi sitten selvitystilassa. Nyt osake saa Nordealta ostosuosituksen.

Öljynporauslauttojen valmistuksessa on syklin käänne parempaan käynnistynyt, arvioi Nordea aamukatsauksessaan. Pankki ennustaa öljynporauslauttoja operoivien yhtiöiden käyttöasteiden parantuvan piristyneiden kysyntänäkymien myötä.

”Parantuneita käyttöasteita sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainoa tukee myös vanhojen öljylauttojen romutukset. Pohjanmerellä vapaiden porauslauttojen määrä on kutistunut merkittävästi jo kuluvan vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti porauslauttoja on kuitenkin edelleen paljon vapaana ja kilpailu sopimuksista on kiivasta. Parhaassa asemassa ovat yhtiöt, joiden kalusto on uutta ja modernia”, Nordea arvioi.

Kovat tuotto-odotukset ja isot riskit

Suurimpien toimialan yhtiöiden nousuvara pitkällä tähtäimellä on Nordean mukaan jopa 50 – 250 prosentin haarukassa olettaen, että lauttojen päivävuokrat palautuvan historian keskiarvoihin.

Yhtiöiden osakkeet ovat kuitenkin erittäin riskisiä. Nordean mukaan alan yhtiöt ovat erittäin raskaasti velkaantuneita tällä hetkellä ja porauslauttayhtiöt ovat korkeanriskin suhdanneherkkiä yhtiöitä.

”Vuoden mittaan käytöstä poistettujen lauttojen määrä on positiivinen signaali, mutta käyttöasteiden nouseminen 90 %:n tasolle vaatisi noin 40 % vähemmän porauslauttoja kuin tällä hetkellä. Kasvaneen kysynnän avulla odotamme käyttöasteiden nousevan 90 %:n tasolle vuoden 2020 lopussa”, pankki ennustaa.

Nordean suosikkipoimintoja tältä sektorilta ovat tällä hetkellä Seadrill, Odfjell Drilling sekä Northern Drilling. Yhteistä näille yhtiöille on toimialan keskiarvoa uudemmat porauslautat sekä vapaat tilauskirjat, jotka mahdollistavat nopeamman hyödyn ennustetuista porauslauttojen nousevista päivävuokrista.

Seadrill nousee konkurssin partaalta

Konkurssin partaalta rahoitusjärjestelyjen tukemana selvinneen Seadrillin tase on aikaisempaa paremmassa kunnossa, mutta velkaisuusaste on edelleen korkea, Nordea toteaa.

Pankki odottaa norjalaisyhtiön kykenevän keventämään velkataakkaansa edelleen myymällä ydinliiketoiminnan ulkopuolisia omistuksiaan.

Seadrill on kokenut pörssissä kovia. Rahoitusjärjestelyjen myötä Oslon pörssiin heinäkuun lopulla kaupankäyntiin palautuneen yhtiön osakkeen arvosta oli pahimmillaan sulanut yli 99 prosenttia vuoden 2013 huipuista. Nyt yhtiön näkymät vaikuttavat paremmilta ja Nordean ennusteen mukaan näkymät porauslauttamarkkinoilla ovat hiljalleen piristymässä.

Porauslauttojen kysyntää nostaa öljyn hinnan ja öljyn investointien nousu. Nordean mukaan Seadrillin uudet ja modernit porauslautat ovat haluttuja kysyntänäkymien piristyessä.

Pankki odottaa Seadrillin tilauskirjan kasvavan investointisyklin edetessä. Nordea nosti elokuun lopulla Seadrillin suosituksen tasolle osta tavoitehinnalla 227 kruunua.