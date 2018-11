Sijoitusstrategi: ”Osakkeilla on reilusti varaa elpyä”

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management suosii syklisiä osakemarkkinoita.

”Lokakuu oli osakkeille julma kuukausi”, sanoo Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini. Hänen mukaansa osakkeilla on reilusti varaa elpyä, minkä vuoksi Pictet nosti niiden painon salkussaan neutraalista ylipainoon ja laski joukkolainat alipainoon.

Paolinin mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana osakemarkkinat ovat enimmäkseen olleet nousussa, ja vaikka tämä nousu menikin liian pitkälle, samoin kävi myös lokakuun jyrkälle markkinoiden korjausliikkeelle.

”Osakkeiden voimakkaan hintojen laskun vuoksi osakkeiden arvostukset ovat pudonneet ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen alle kolmen viime vuosikymmenen keskiarvon, mikä on ristiriidassa fundamenttien kanssa”, päästrategi toteaa.

”Eniten lyhytkestoisesta kurssinoususta hyötyvät todennäköisesti sykliset ja kehittyvien markkinoiden osakkeet. Vaikka maailmantalous ja yritysten tulokset jatkavat eteenpäin aiemmin tänä vuonna saavutetuilta huipuilta, historia on opettanut, että on haitallisempaa myydä noususuhdanteen viimeisessä kuplintavaiheessa kuin myydä liian myöhään.”

Globaalit sykliset osakkeet kuuluivat viime kuukausien suurimpiin häviäjiin. Paolinin mukaan ne ovat nyt ylimyydyimpiä yhtiöitä viimeiseen seitsemään vuoteen, minkä vuoksi niihin on syntynyt arvopotentiaalia.

”Tämän takia suosimme edelleen edullisia syklisiä markkinoita, erityisesti kehittyviä markkinoita sekä huomattavan aliarvostettuja Japanin osakemarkkinoita.”

Aasian markkinoilta saa nyt Paolinin mukaan erityisen hyvin vastinetta sijoituksilleen Kiinan talouden hidastumisen ja kauppasotien aiheuttamien huolien jälkeen.

”Jos Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteissa on mitään merkkejä lientymisestä, kehittyvien markkinoiden osakkeet saattavat saada siitä kipinän uuteen nousuun. Näitä merkkejä voi ilmaantua marraskuussa.”

Pictet on nostanut teollisuusosakkeet ylipainoon toimialan viimeaikaisen myynti-innon jälkeen. IT-toimiala sen sijaan on laskettu alipainoon. Vaikka IT-ala on painunut alaspäin, se on edelleen hyvin kallis ja kasvuosakkeisiin kohdistuu painetta, jos joukkolainojen korot nousevat edelleen odotustemme mukaisesti, Paolini analysoi.

Varainhoitoyhtiö suosii myös edelleen loppuvaiheen syklisiä toimialoja, kuten energiaa ja kaivosteollisuutta, sekä terveydenhuoltoa. Kestokulutushyödykeosakkeet taas kärsinevät vastatuulesta inflaation kiihtyessä ja korkojen noustessa. Talonrakentajat ja autojen valmistajat ovat itse asiassa jo alkaneet kärsiä.

”Tähdet ovat suotuisassa asennossa myös paikallisen valuutan määräisille kehittyvien markkinoiden lainoille. Kehittyvien markkinoiden joukkolainojen ja valuuttojen uudelleenhinnoittelu oli osittain perusteltua. Mutta samoin kuin markkina nousi liikaa vuonna 2017, se on laskenut sittemmin liian paljon. Talouden näkymät eivät ehkä näytä kovin ruusuisilta, mutta ne ovat silti positiiviset”, Paolini toteaa.

Päätöksentekijät kehittyvillä markkinoilla ovat päästrategin mukaan reagoineet pääosin hyvin markkinamyllerrykseen. Joustavat valuuttakurssit ovat auttaneet sokkien vaimentamisessa. Siksi useimmat kehittyvien markkinoiden taloudet selvisivät myrskystä melko vahingoittumina.

”Kehittyvien markkinoiden lainoista maksettava preemio näyttää nyt houkuttelevalta. Kehittyvien markkinoiden valuutat ovat dollariin nähden halvimmillaan ainakin kahteen vuosikymmeneen. Sijoitukset kehittyville markkinoille ovatkin kasvaneet viime viikkoina. Uskomme tämän trendin jatkuvan ja tukevan edelleen kehittyvien markkinoiden omaisuusluokkaa.”

Korkotuotteissa kehittyneiden markkinoiden luottojen näkymät eivät innosta Pictetiä, erityisesti muissa kuin investointiluokan lainoissa.

”Olemme huolestuneita Yhdysvaltojen korkojennoston mahdollisista vaikutuksista yrityksiin, jotka ovat ottaneet raskaasti velkaa helpon rahan aikakaudella.”

Toistaiseksi markkinat eivät ole vielä diskontanneet mahdollista luototuksen kiristymistä. Sekä investointiluokan että high yield -joukkolainojen markkinat ovat osoittautuneet Paolinin mukaan melko kestäviksi siitä huolimatta, että niihin sijoittavista rahastoista poistuvien varojen virta on kiihtynyt nopeasti viime viikkoina.