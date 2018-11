Analyytikko: Talenom on erinomainen ostopaperi nykyisessä epävarmassa markkinaympäristössä

Inderes antaa taloushallinnon palveluja tarjoavan Talenomin osakkeelle jälleen ostosuosituksen.

Talenomin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli yllättävän kova. Yhtiön liikevoitto ylsi 1,9 miljoonaan euroon, kun analyysitalo Inderes oli odottanut 1,1 miljoonan euron liikevoittoa.

Talenomin menestyksen ytimessä ovat pitkään jatkuneet kirjanpitolinjaan kohdistuneet investoinnit, arvioi yhtiön toimitusjohtaja Jussi Paaso osavuosikatsauksessa. Paason mukaan kirjanpitolinja näyttää nyt erinomaisen kyvykkyytensä, eikä nykyisen kaltaista kannattavaa kasvua olisi mahdollista saavuttaa ilman skaalautuvaksi kehitettyjä prosesseja ja määrätietoista teknologista kehityspolkua.

Inderesin ensi vuoden tulosennusteilla Talenomin P/E-kerroin on nyt noin 16x ja EV/EBITDA alle 9x, mitkä ovat yhtiölle matalia arvostuskertoimia, toteaa Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen Inderesin aamukatsauksessa.

Talenomilla voisi Kinnusen mielestä olla nykyistä korkeammatkin arvostuskertoimet.

”Näkemyksemme Talenomin hyväksyttävästä arvostustasosta on ennallaan (P/E noin 20x ja EV/EBITDA 10x). Talenomin liikevaihto on pitkälti jatkuvaa (>90 %) ja liiketoiminta on poikkeuksellisen defensiivistä, minkä takia näkyvyys ensi vuoteen on jo suhteellisen hyvä.”

Inderes odottaa yhtiöltä ensi vuonna noin 20 prosentin tuloskasvua. Talenom tarjoaa siis tuloskasvua kohtuullisella arvostuksella, jos Inderesin ennusteet osuvat oikeaan.

Analyysitalo toistaa Talenomille 21,0 euron tavoitehinnan, eikä näkemys yhtiöstä ole muuttunut. Myös yhtiön kasvustrategia on uskottava.

”Pidämme yhtiötä edelleen erittäin hyvänä pitkän aikavälin sijoitustarinana. Yhtiöllä on vahva asema kasvavalla, defensiivisellä ja murroksessa olevalla tilitoimistotoimialalla, jonka tulevaisuuden voittajiin yhtiö arviomme mukaan kuuluu. Koko toiminnan ytimessä on mielestämme se, että yhtiö hyödyntää sen teknologista kilpailuetua (kirjanpidon automatisoitu tuotantolinja ja palvelukeskusmalli) yhä tehokkaammin ja suuremmalla skaalalla”, Kinnunen toteaa.

Talenom on ohjeistanut vuoden 2018 liikevaihdon kasvun olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa.

Kinnusen mielestä kolmannella vuosineljänneksellä annettu ohjeistus vaikuttaa erittäin varovaiselta, sillä yhtiön erittäin positiivisen tuloskasvutrendin pitäisi pysähtyä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, jotta tulos jäisi ohjeistushaarukkaan.

”Oma ennusteemme Q4-liikevoitoksi nostaa koko vuoden 2018 liikevoiton 8,3 MEUR:n tasolle, joten näkemyksemme mukaan yhtiö voi antaa vielä positiivisen tulosvaroituksen. Talenom on ollut varovainen ohjeistuksissaan ja antoi edellisen positiivisen tulosvaroituksen ennen Q3-tulosta.”

Merkittävimpinä riskeinä Inderes näkee sen, ettei yhtiö ylläkään lähivuosina tuloskasvuodotuksiin, sekä suunnitteilla olevan kansainvälisen laajentumisen.

”Lyhyellä tähtäimellä kansainvälinen laajentuminen aiheuttanee enemmän kuluja kuin hyötyjä, vaikka uskommekin yhtiön etenevän varovaisesti”, Inderes-analyytikko toteaa.