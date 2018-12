Sdp:n Timo Harakka osakesäästötilistä: Hyväosaisille esitetään uutta verotukea

Sdp:n kansanedustaja ihmettelee, miksi hänenlaisensa hyvätuloinen ansaitsee 250 000 euron verottomuushyödyn.

Sdp ja vasemmistoliitto kritisoivat tiistaina hallituksen esittämää osakesäästötiliä eduskunnassa. Hallitus esittää, että tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää piensijoittajien aktiivista säästämistä ja sijoittamista. Samalla edistetään pääomien tarjontaa yrityksille.

Sdp:n kansanedustaja Timo Harakka ihmettelee, miksi hallitus on tarjoamassa osakesäästötilin avulla uutta verohelpotusta hyväosaisille.

”Osakesalkku — useampi kuin kolme osaketta — on vain neljällä prosentilla suomalaisista, ja heitä varten nyt esitetään uutta verotukea. Tätä hyväosaista joukkoa varten pitäisi nyt veronmaksajien auttaa summalla, joka valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tulee kustantamaan 160 miljoonaa euroa joka vuosi”, Harakka totesi puheenvuorossaan.

Harakka ei usko, että osakesäästötili lisäisi osakesijoittamisen suosiota. Hänen mukaansa sijoitussalkun omistajien määrä ei dramaattisesti kasvaisi ”verohärpäkkeellä”, jolla Harakka viittaa osakesäästötiliin.

”Jos tämä omistajien määrä kaksinkertaistuisi, se olisi silti 8 prosenttia suomalaisista. Kertokaa, mistä tuo 92 prosenttia suomalaisista joutuisi luopumaan, jotta 8 prosenttia suomalaisista saisi verotukea. Mistä tuo 160 miljoonaa siis leikataan? Leikataanko osakesijoittajien tuki eläkkeistä, leikataanko osakesijoittajien tuki opintorahasta, leikataanko osakesijoittajien tuki toimeentulotuesta, vai otetaanko lisää velkaa, jotta saadaan tukea osakesijoittajia?”, Harakka kysyy.

Harakan mukaan Ruotsin esimerkki osoittaa, ettei osakesäästötili nosta osakesijoittajien määrää.

”Ruotsi on tästä hyvä esimerkki: ISK-tilit ovat olleet huippusuosittuja. Viiden vuoden jälkeen niitä oli avattu 2,2 miljoonaa kappaletta, ja niillä oli sijoitusvarallisuutta euroiksi muutettuna 70 miljardia. Mutta samaan aikaan Tukholman pörssiin sijoittaneiden osuus väestöstä on laskenut, edustaja Östman, 19:stä 18 prosenttiin — siis vähentynyt.”

Osakesäästötili ei lisää niiden kotitalouksien määrää, jotka sijoittavat osakkeisiin, Harakka väittää. Sen sijaan hyväosaiset saisivat uuden veroedun.

”Sen sijaan hyvätuloinen perhe, kuten vaikka omani, perustaa viisi osaketiliä niin lapsille kuin aikuisille. Enkä millään ymmärrä, miksi minä ansaitsisin 250 000 euron verottomuushyödyn.”

Harakan mukaan vastuullinen verolinja on tiiviit pohjat, matalat kannat. Käytännössä pitäisi ottaa käyttöön lähdeverotus, sdp:n kansanedustaja vaatii.

”Miten päästäisiin siis siihen, että edistetään piensijoittajan asiaa siten, että valtio saa lisää verotuloa eikä menetä verotuloa? Ongelmahan on epäoikeudenmukainen verokohtelu. Piensijoittaja maksaa 25,5 prosenttia osinkoveroa, kun taas suuret sijoittajat, esimerkiksi ulkomaalaiset sijoitusyhtiöt, nolla prosenttia. Vastuullinen ratkaisu on laskea piensijoittajien osinkoveroa samalla kun se rahoitetaan nollaverotettujen osinkojen pienellä lähdeverotuksella.”

Harakan mukaan esimerkiksi viidellä prosentilla saataisiin valtiolle 400 miljoonaa verotuloa.

”Emme menetä verotuloja veropohjaa rikkomalla vaan saamme lisää verotuloja veropohjaa tiivistämällä, ja samalla tästä tehtäisiin aidosti kannattavaa piensijoittajalle, tavalliselle Virtaselle. Samalla verojärjestelmään ei tehdä lisää aukkoja eikä lisää monimutkaistuksia. Kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorten verohyödyt täytyy lopettaa eikä yrittää houkutella kaikkea kansaa niitä hankkimaan. Tästä syystä osaketili on asia, jota Suomi ei tarvitse. Sen sijaan tarvitsemme vastuullista verolinjaa: tiiviit pohjat, matalat kannat”, Harakka linjaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen muistutti omassa puheenvuorossaan, ettei osakesäästötili tuo verottomuushyötyä.

”Tässä esityksessä siis tuottoja verotettaisiin niin, että asiakas maksaisi sijoitusten tuotoista veroa siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Tuotto olisi verotettavaa pääomatuloa tässä vaiheessa. Toisin sanoen veroa ei menisi siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppaa ja siitä syntyisi myyntivoittoja”, Heinonen sanoi.

Heinonen ei pidä osakesäästötiliä hyväosaisten suosimisena, kuten Harakka.

”Sijoittajat voisivat siis tämän lainsäädännön voimaan tultua avata osakesäästötilejä vuodesta 2020 alkaen, ja näille tileille voisi siirtää rahaa enintään 50 000 euroa. Ehkä tässä keskustelussa, jota sitten osan puolesta on esillä pidetty, on annettu väärin ymmärtää, että pitäisi olla 50 000 euroa rahaa. Tämä ei tietysti pidä paikkaansa, vaan se on tuolle tilille siirron enimmäismäärä. Tälle tilille voi siirtää ihan tavallinen suomalainen ihminen hyvinkin pieniä, kohtuullisia rahasummia ja kartuttaa tätä kautta sitten omaa varantoaan.”