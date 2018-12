Konkarisijoittaja: Sinullekin voidaan muovata ”amerikkalaisen sijoittajan aivot”

Konkarisijoittaja Tapio Haavisto opettaa sijoittamista eläkepäivillään.

Tapio Haavisto, 77, ehti olla 30 vuotta insinöörin tehtävissä, kunnes yksi päivä hänet irtisanottiin. Haavisto päätyi työttömäksi, mutta ei jäänyt kannoilleen murehtimaan pitkäksi aikaa.

”Mietin, että mikä voisi olla semmoinen homma, että saisi vireyttä elämäänsä. Löysin sijoittamisen jostakin syystä ja silloin oli sopivasti Nokian parhaita buumeja päällä”, Haavisto muistelee.

Sijoittaminen vei Tapion mennessään, ja hän alkoi opiskelemaan aihetta täysitoimisesti. Haavisto suoritti sijoituspalvelututkinnon ja myöhemmin sijoitusneuvojan erikoistutkinnon. Oman talouden hoitaminen on Haavistosta yhtä tärkeää kuin oman auton peseminen.

Vuosien mittaan Haavistolle tuli vahva tunne siitä, että on hankkinut riittävän taidon ja osaamisen, jotta pystyy purjehtimaan myös laskevilla markkinoilla. Hän neuvoi kaveria naapuripitäjässä sijoittamaan, ja pian moni muukin toivoi häneltä sijoitusneuvoja. Eläkkeelle päästyään Haavisto perusti oman yrityksen.

Sijoittaminen on jonkinlaista kokeilutaidetta

Haavisto on toiminut 17 vuotta ammattisijoittajana ja on kokenut omin sanoin ”kaiken mahdollisen mikä liittyy sijoittamiseen”. Haavisto kuvailee sijoittamisen olevan hyvin monenlaisen tiedon soveltamista yhteen käytännön, kokemuksen ja tekemisen kautta.

”Tämä ala on jonkinlaista kokeilutaidetta kuitenkin siinä mielessä, että koskaan et tiedä, mikä tänään on suosikki, sillä huomenna voi olla päinvastoin. Käänteet ovat varsin nopeita.”

Hyvät sijoittamistaidot eivät synny yhdessä yössä, vaan taidot rakentuvat ajan mittaan.

”Se on se vanha sääntö, että Siperia opettaa.”

Talouden tunnusluvut hanskaan sijoituskurssilla

Kynnys sijoittamisen aloittamiseen Haaviston mukaan on nykypäivänä matala, mutta jos asiaan ei pääse kunnolla sisään, voi päätyä hakkaamaan päätään seinään. Haaviston mielestä ihmiset eivät jaksa ottaa etukäteen perusasioista kunnolla selvää. Hän muistuttaa, että talouden tunnusluvut ja perus finanssikieli tulisi osata minimissään, ennen kuin sijoittamisen aloittaa.

Nämä taidot opitaan nopeasti sijoituskurssilla. ”Ainoastaan systemaattinen opettaminen ja opettelu vie sinua eteenpäin.”

Samaa ohjetta peräänkuuluttaa myös yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista, Warren Buffett. Yksi Buffettin oikotie menestykseen onkin maksaa tutoroinnista, sen sijaan että opiskelisit aihetta yksin. Kun palkkaat itsellesi opettajan, opit asioita nopeammin ja sitoudut näin myös paremmin oppimiseen.

”En väitä, että kahdessa päivässä ihmisestä tulee sijoittaja, vaan valmiudet että hänestä tulee joku päivä parempi sijoittaja paranee olennaisesti”, täsmentää Haavisto.

Amerikkalaisen sijoittajan aivot

Haavisto seuraa maailman tapahtumia hyvin valppaasti ja kuvailee itseään globaaliksi sijoittajaksi.

”En kauheasti kohdista katsetta vain yksittäisiin maihin, vaan elän enemmänkin mannertasolla, näen suuria kokonaisuuksia ja sieltä katson erilaisia toimialoja ja yritysten menestysprofiileja”, Haavisto kuvailee.

Tarvittaessa Tapiolla on, ”amerikkalaisen sijoittajan aivot ja ymmärrän tasan tarkkaan, mitä amerikkalainen sijoittaja ajattelee, mitä se ajaa takaa ja kuinka se suhtautuu maailman ilmiöihin.”

Tämän taidon voi oppia Haaviston kurssilla.

”Olen lähtenyt tapailemaan vaikeita asioita. Kun olen itse kaiken sen myrskyn läpi mennyt niin voin sanoa, että hyvä kun tuli tehtyä. Kaikki aivojen ponnistelu ja asioihin paneutuminen on työtä, mutta se antaa vastaavasti onnistumisen iloa.”

Valuuttakauppa oli Haavistolle liian riskistä ja epämääräistä hommaa ja päivittäinen treidaaminen ”ei ole tavallisen ihmisen touhuja ollenkaan”. Haavisto ei myöskään suosittele kryptovaluuttaan koskemista, eikä myöskään kannabisfirmoihin sijoittamista.

Humoristinen teräsherra kertoo totuuden

Haavistolla tuntuu olevan periksiantamaton asenne ja luja luonne, eikä työttömäksikään joutuminen tuntunut masentavan herraa. Tästä voisimme kaikki ottaa mallia.

”Kun tulee vastoinkäymisiä, niin ihmiset hermostuu liika helposti.”

Haavisto on intohimoinen opettaja, ja hänelle kaikista tärkein asia elämässä on tunne siitä, että pääsee toteuttamaan itseään. ”Kun olen itse innostunut, niin se tarttuu muihin – tulenpalava innostus ja kipinä päällä!”

Tyypillinen oppilas, joka osallistuu Haaviston kurssille, on keski-ikäinen mies tai nainen, jolla on raha-asiat sen verran hanskassa, että säästäminen alkaa kiinnostaa.

”Paneudun asiakkaiden ongelmiin tekemällä niin sanottuja asiantuntija-arvioita heidän salkuistaan ja tekemisistään. Sitten teen sijoitussuunnitelmia, joita Suomessa ei kovinkaan moni osaa tehdä.”

Haavisto kuvailee kurssiensa olevan menestyneitä, sillä ne ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä. Opettajana Haavisto peräänkuuluttaa rehellisyyttä ja suoruutta: ”Reilu meininki kyllä palkitaan ajan mittaan.”

Haaviston viesti aloitteleville sijoittajille on simppeli:

”Opiskelkaa, käykää kursseilla, oppikaa käyttämään internetiä, ei enempää.”

Lue myös: Talousvalmentaja, joka osti 21 sijoitusasuntoa 18 kuukauden aikana.