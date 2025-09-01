Mimmit sijoittaa tuo naisia sijoituspiireihin – tasa-arvoon on vielä matkaa

Perinteisesti sijoittaminen on mielletty miesten lajiksi: miehet ovat hallinneet niin pörssien käytäviä kuin sijoituskeskusteluja, kun taas naisten osallistumista ovat hidastaneet varallisuuserot ja kulttuuriset ennakkoasenteet. Kuva on kuitenkin muuttumassa.

Yhä useampi suomalainen nainen on kiinnostunut sijoittamisesta, mutta tilastot paljastavat, että ero miesten ja naisten välillä on edelleen selvä. Euroclear Finlandin mukaan naisten osuus sijoittajista kasvaa tasaisesti, mutta edelleen vain kaksi viidestä sijoittajasta on naisia. Lisäksi pörssisijoitusten mediaani eroaa merkittävästi: miehillä se on 6900 euroa, kun taas naisilla 5800 euroa.

Palkka- ja eläketilastot kertovat samaa tarinaa: naisten euro jää yhä miesten jälkeen. Mimmit sijoittaa -tiimin asiakkuusjohtaja Aini Palomo muistuttaa, että tämä epätasa-arvo heijastuu suoraan sijoitusmahdollisuuksiin ja taloudelliseen itsenäisyyteen.

”Näemme ilolla, että edistystä tapahtuu. Matkaa taloudelliseen tasa-arvoon on vielä kuljettavana, mutta suunta on oikea”, Palomo korostaa.

Mimmit sijoittaa tekee sijoittamisesta arkea

Naisten kasvava kiinnostus sijoittamiseen ei ole sattumaa, vaan seurausta siitä, että aihetta on tuotu lähemmäs arkea ja tavallisia ihmisiä. Sijoittaminen mielletään usein yksilölajiksi, mutta naisille yhteisöllisyys ja vertaistuki voivat olla ratkaisevia kynnyksen madaltajia.

Muutosta vauhdittaa Mimmit sijoittaa -yhteisö, joka sai alkunsa perustaja Pia-Maria Nickströmin blogista ja on sittemmin kasvanut monikanavaiseksi mediaksi ja tapahtumien järjestäjäksi.

Toiminnan tavoitteena on edistää tiedollista ja taloudellista tasa-arvoa, mikä käytännössä tarkoittaa sijoittamisesta puhumista selkokielellä ja matalan kynnyksen korostamista – ilman pörssijargonia, joka helposti karkottaa aloittelijoita.

Mimmit sijoittaa on ennen kaikkea vertaistuen yhteisö. Palomon mukaan jäsenet hakevat ennen kaikkea rohkaisua ensimmäisiin askeleisiin. Yhdessä tekemisen ilmapiiri osoittaa, ettei sijoittamisen maailmaan tarvitse astua yksin.

”Tärkeintä ei ole täydellinen tietämys, vaan rohkeus lähteä liikkeelle ja oppia tekemisen kautta. Tämä näkyy erityisesti uusien sijoittajien määrän kasvussa ja aktiivisessa keskustelussa eri kanavilla.”

Ura, yrittäjyys ja taloudellinen turva: pinnalla olevat teemat

Mimmit sijoittaa kokoaa yhteen eri taustoista tulevia naisia, joita yhdistää halu ottaa oma talous haltuun ja panostaa henkilökohtaiseen kasvuun. Tällä hetkellä moni puntaroi tulevaisuuttaan: onko varaa ostaa oma asunto, tehdä lapsia tai kouluttautua uudelleen. Talouden suhdanteet kytkeytyvät suoraan näihin päätöksiin.

Palomon mukaan jäsenet etsivät tällä hetkellä vastauksia erityisesti ura- ja yrittäjyyskysymyksiin, jotka kiinnostavat monia enemmän kuin yksittäiset osakepoiminnat. Samalla on kirkastunut, kuinka tärkeää on rakentaa vararahastoa ja varautua niin hyvän kuin pahankin päivän varalle.

Yhteisön voima on siinä, että sijoittamisesta puhutaan tarinoiden kautta — henkilökohtaisesti ja kokemuksia jakaen. Kun Mimmit sijoittaa oli vuonna 2018 vielä yhden naisen blogi, Nickström innosti muita tarinallaan:

”Joka kuukausi siirrän rahaa arvo-osuustililleni. Kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta, salkkuni kasvaa ja sijoitukseni kantaa hedelmää. Se rakentaa perustaa tulevaisuudelleni, se antaa turvaa, kontrollin tunnetta, se voimaannuttaa. Se tuntuu hyvältä. Siksi mä sijoitan.”

Sijoittaminen ei ole vain varallisuuden kartuttamista, vaan osa isompaa kokonaisuutta: se liittyy taloudelliseen turvaan, valinnanvapauteen ja oman tulevaisuuden rakentamiseen.

Mimmit avaa salkkunsa sisällön

Palomon mukaan markkinatilanne muistuttaa varautumisen tärkeydestä. Inflaatio on hidastumassa ja korot kääntymässä laskuun, mutta geopoliittiset jännitteet ja maailmantalouden epävarmuus pitävät yllä heilahtelua.

”Vaikka hajauttaminen on aina ollut järkevää, nykytilanteessa se on suorastaan välttämätöntä. Suosittelen hajauttamista kaikissa muodoissaan: ajallisesti, maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti. Näin sijoitussalkku kestää paremmin heilahtelut ja odottamattomat tapahtumat. Myös riittävä käteispuskuri tuo joustoa ja mahdollisuuden tarttua tilaisuuksiin”, Palomo kertoo.

Kasvot Mimmit sijoittaa -yhteisön takana ovat myös aktiivisia sijoittajia. Suurin osa tiimistä hajauttaa varansa rahastoihin ja osakkeisiin, mutta joukosta löytyy myös asuntosijoittamisen konkareita ja kryptojen kokeilijoita.

”Oma salkkuni on painottunut vahvasti Nvidian osakkeisiin, jotka ovat kasvaneet suurimmaksi omistukseksi. Maantieteellisesti sijoitukseni keskittyvät Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan – kehittyvien markkinoiden osuus on tällä hetkellä salkussani melko pieni, mutta näen siinä potentiaalia laajentaa jatkossa.”

Taustavoimien avoimuus tekee sijoittamisesta samaistuttavaa ja madaltaa kynnystä lähteä itsekin kokeilemaan. Jokainen nainen, joka ottaa taloutensa omiin käsiinsä, vie Suomea lähemmäs taloudellista tasa-arvoa.