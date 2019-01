Hallinnon alasajo iski rajusti kuluttajaluottamukseen Yhdysvalloissa

Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi

Michiganin yliopiston tammikuun laatima Yhdysvaltojen kuluttajaluottamus laski alhaisimmalle tasolleen sitten lokakuun 2016.

Tammikuun alustava lukema oli 90,7. Lasku oli raju, sillä vielä joulukuussa indeksin lukema oli 98,3. Näin suurta pudotusta kuluttajaluottamuksessa ei ole nähty kuuteen vuoteen.

Kuluttajaluottamuksen lasku oli myös yllätys ekonomisteille. Newsweekin mukaan ekonomistien konsensusennuste tammikuun lukemaksi oli 96,4.

Amerikkalaismedioissa on arvioitu varsin laajasti, että kuluttajaluottamuksen laskun taustalla on presidentti Donald Trumpin politiikka, arvioi ekonomisti Richard Curtin Newsweekille. Presidentin kinastelu edustajainhuoneen kanssa Meksikon rajalle rakennettavasta muurista on johtanut liittovaltion hallinnon alasajoon. Osa Yhdysvaltojen hallinnosta on suljettuna jo viidettä viikkoa Meksikon rajamuurin rahoituskiistan vuoksi.

Curtinin mukaan muurikiista, kauppasota USA:n ja Kiinan välillä, finanssimarkkinoiden lisääntynyt epävarmuus, globaali talouskasvun hidastuminen ja rahapolitiikan kiristyminen ovat syitä luottamuksen laskuun.

Kuluttajatutkimuksen mukaan puolet amerikkalaisista on sitä mieltä, että nämä tekijät vaikuttavat negatiivisesti Trumpin kykyyn keskittyä talouskasvun edistämiseen.

Muurikiistaan ei ole edelleenkään saatu ratkaisua. Presidentti Trump kertoi lauantai-iltana suomen aikaa ehdotuksensa kongressille. Trump ehdottaa, että vastineeksi muurin rakentamisen rahoittamisesta laittomasti maahan tulleille lapsille tarjotaan väliaikaista suojelua kolmeksi vuodeksi.

Trumpin ehdotuksen mukaan noin 700 000 Yhdysvaltoihin alaikäisinä saapunutta siirtolaista saisi muun muassa työluvan sekä suojan karkotuksia vastaan. Lisäksi 300 000 karkotusta odottavalle siirtolaiselle myönnettäisiin kolmen vuoden jatkoajan oleskella maassa.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi tyrmäsi kuitenkin Trumpin ehdotuksen jo ennen presidentin pitämää puhetta ja kuvaili sitä mahdottomaksi hyväksyä.