Yksityissijoittajien osakekauppa joulukuussa: Osakepainoa kasvatettiin edelleen – syvää taantumaa ei ole näköpiirissä

Marraskuun tavoin Nordean osake piti yllä suomalaisten yksityissijoittajien osakepainon kasvattamista myös joulukuussa.

Sijoittajakansa ei usko maailmantalouden syvään taantumaan, vaan osakeostokset kohdistuvat nyt perusteollisuuden suuryhtiöihin. Nokia lähestyy ykkösosakkeen korokkeen menetystä.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto jäi joulukuussa 34,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto hiipui 4,5 prosenttia vuodentakaisesta joulukuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euroissa mitattuna 9,9 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät kutistuivat euroissa 15,7 prosenttia.

Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät piristyivät 2,3 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin vilkkaasti, jopa 19,2 prosenttia viime vuoden joulukuuta enemmän. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti laski viime kuusta 18,0 prosenttia. Yksityissijoittajilla kappalemääräisen kaupankäyntitahdin osalta koettiin hidastumista marraskuusta 1,4 prosenttia.

Nordean osake ylläpitää osakepainon kasvattamisen trendiä

Suomalaiset yksityissijoittajat lisäsivät osakepainoaan joulukuussa nettomääräisesti 42 miljoonalla eurolla. Yksistään Nordeaa tankattiin 76 miljoonalla eurolla. Nordea on siis tällä hetkellä ainoa Helsingin pörssin osake, joka ylläpitää yksityissijoittajien netto-ostoja. Ilman pankkikonsernin saavuttamaa suosiota sijoittajakansan salkkujen osakepaino kääntyisi loivaan laskusuuntaan. Osinkokevättä lähestyessä on kuitenkin helppoa ennustaa, että osinkolistojen kärjessä liitävää Nordeaa on vaikeaa pysäyttää.

Osinkolistojen kärjessä liitävää Nordeaa on vaikeaa pysäyttää.

Yksityissijoittajat eivät odota syvää taantumaa

Suuressa kuvassa joulukuun netto-ostetuimpien osakkeiden lista tarjoilee suomalaisilta yksityissijoittajilta vahvan viestin siitä, ettei maailmantalous ole putoamassa alas jyrkänteeltä.

Nordean jälkeen suosituimmiksi osakkeiksi nimittäin nousivat useat perusteollisuuden yhtiöt, joista moni valmistaa suhdanneherkkiä investointitavaroita- ja palveluita. Näiden joukossa useiden kurssitasot ovat jo pudonneet kolmanneksen. Nyt muutos nähdään pelkokertoimen kasvamisen sijaan pikemminkin mahdollisuutena. Tämän perusteella uskon, että yksityissijoittajat ennakoivat vuoden 2019 tuloskasvun hiipumisen jäävän pelättyä pienemmäksi. Toisaalta omistuksia suunnataan juuri nyt erityisen likvideihin suuryhtiöihin, jotta omistusten muutokset on mahdollista tehdä jatkossa tarvittaessa nopeastikin.

Nokiaa myytiin enemmän kuin kymmentä muuta myydyintä yhteensä

Nokian suosio laahasi edelleen joulukuussa. Lähes historiallisesti osake jäi suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa vasta kolmanneksi vaihdetuimmaksi, mutta oli silti samalla kuukauden nettomyydyin osake. Pidän todennäköisenä, että tämä kertoo Nokian sijaan enemmän pörssin muista yhtiöistä. Valtaosa yhtiöistä lasketteli joulukuisilla osakemarkkinoilla ja tuli hinnoittelultaan yhä houkuttelevammiksi siinä missä Nokia piti pintansa. Näin sijoituspääomia siirrettiin iskuja kestäneestä osakkeesta suhteessa edullisempiin vaihtoehtoihin. Tilanne tuskin muuttuu ainakaan osinkokauden lähestymisen vuoksi, sillä Nokiaa ei varsinaisesti mielletä osinko-osakkeeksi.

Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – joulukuu 2018



Ostetuimmat

osakkeet



Myydyimmät

osakkeet Yhtiö Netto-osto-

arvo (EUR) Yhtiö Nettomyynti-

arvo (EUR) Nordea 76 370 146 Nokia -30 062 001 Stora Enso R 19 067 580 Pöyry – 6 882 038 Metsä Board B 14 879 805 Amer Sports -5 717 418 Kone 12 350 465 Orion B -4 475 525 Cargotec 8 900 080 Valmet -3 078 592 Nokian Renkaat 6 552 547 Orion A -1 902 764 Outokumpu 3 947 005 Finnair -1 508 229 Outotec 2 703 861 Tikkurila -1 251 087 Citycon 1 786 719 Wärtsilä -1 078 326 Huhtamäki 1 043 163 SSAB B -887 719

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien

