3 parasta eläkekohdetta ulkomailla, joissa elät edullisesti

Sinun ei tarvitse olla eläkeiässä miljonääri elääksesi ruhtinaallisesti. Tässä kolme eläkekohdetta, joissa asuminen on halpaa.

Monille ihmisille eläkkeelle siirtyminen on mahdollisuus aloittaa elämä, josta he ovat aina uneksineet. Voi aloittaa ihan alusta tai siunata enemmän aikaa asioille, joista nauttii. Jotkut päättävät aloittaa kokonaan uuden luvun toisessa maassa.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen muutto ulkomaille voi tarjota paljon etuja ja uudet maisemat piristävät eloa. Elinkustannukset voivat myös olla merkittävästi alhaisemmat.

The Motley Fool -sivuston mukaan lähes 700 000 amerikkalaista saa eläketurvansa ulkomaille. Kauppalehti raportoi, että ulkomailla asuu noin 60 000 eläkeläistä, jotka nostavat eläkettä Suomesta. Määrä on neljä prosenttia suomalaisista eläkkeensaajien kokonaismäärästä, joka on noin 1 559 000 henkilöä.

Jos suunnittelet muuttoa ulkomaille eläkkeelle siirtymisen jälkeen, nämä kolme eksoottista kaupunkia tarjoavat erinomaisen elämänlaadun alhaisilla kustannuksilla.

1. Buenos Aires, Argentiina

Buenos Airesia kutsutaan usein ”Etelä-Amerikan Pariisiksi” – ja hyvästä syystä. Kaupungilla on värikäs ja moninainen kulttuuri, maailmankuuluja museoita ja toinen toistaan herkullisempia ravintoloita. Tämä kaupunki tarjoaa jokaiselle jotakin.

Buenos Aires on myös edullinen kaupunki. Vajaan 100 neliön asunto hienolla alueella maksaa noin 530 euroa kuussa. Terveydenhuolto on myös edullisempaa Argentiinassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

2. Georgetown, Malesia

Tämä Aasian maa tarjoaa lämpöä, vieraanvaraisen ilmapiirin ja kauniita rantoja. Kohde sopii erinomaisesti eläkeläisille, jotka etsivät trooppista ilmastoa. Georgetownissa puhutaan laajalti englantia, joka helpottaa jokapäiväistä kanssakäymistä.

Georgetownissa on poikkeuksellisen edullista elää. Kalustettu vajaan 100 neliömetrin asunto hyvällä alueella, maksaa noin 440 euroa kuussa. Jos olet valmis muuttamaan kaupungin ulkopuolelle lähemmäs maaseutua summa putoaa reilusti, noin 260 euroon.

Malesiassa on laadukas terveydenhuoltojärjestelmä ja useimmat lääkärit puhuvat englantia.

3. Puerto Vallarta, Meksiko

Meksikoon muuttaessa kannattaa varmistaa, että valitset turvallisen kaupungin, koska joillakin kaupungeilla on korkeampi rikollisuusprosentti kuin muilla. Puerto Vallarta on suosittu matkailukohde ja se sopii hyvin eläkeläisille. Kaupunki tarjoaa runsaan valikoiman ravintoloita, kauppoja, teattereita ja tietenkin kilometreittäin hiekkarantoja.

Asuminen voi olla hieman kalliimpaa, jos haluat kaupungin paremmille alueille, mutta jos päätät siirtyä hieman syrjäisempään osaan kaupunkia, maksat parhaimmillaan vain 440 euroa kuussa. Kalliimmilta alueilta noin sadan neliön asunto lähtee noin 880 eurolla kuussa. Puerto Vallartassa on myös laadukas terveydenhuoltojärjestelmä kohtuullisen hintaan.

Moni suomalainen muuttaa eläkkeellä Ruotsiin

Jos nämä vaihtoehdot tuntuvat liian eksoottisilta tai haluat asua lähempänä Suomea, Euroopassa on monta potentiaalista eläkekohdetta. Eläketurvakeskuksen mukaan suurin osa ulkomailla asuvista, jopa 67 prosenttia, asuu Ruotsissa. Suomalaiset eläkeläiset suosivat myös Saksaa, Portugalia, Espanjaa, Australiaa, Viroa ja Yhdysvaltoja.

Nämä eivät tietenkään ole ainoat vaihtoehdot eläkekohteeksi, sillä maailmassa on kymmenittäin fantastisia kaupunkeja, joihin muuttaa. Tärkeintä on pohtia etukäteen, mitä uudelta kotikaupungilta odottaa ja tutkia kohdetta pitkään ja hartaasti etukäteen. Kaupungissa kannattaa myös vierailla useita viikkoja varmistaaksesi, että näet itsesi asuvasi siellä pitkään.

