Asuntorakentamisen ja vuokrauksen kohtalonyhteys

Kirjoitimme muutama viikko sitten kokemuksia Jyväskylän vuokramarkkinasta. Osasyy markkinan rauhoittumiseen on rakentamisen vilkkaus. Kaupungin verkkosivuilta löytyvän katsauksen mukaan Jyväskylään on viimeisen kolmen vuoden aikana valmistunut reilu 5000 uutta asuntoa. Samassa ajassa kaupungin väkiluku on kasvanut reilulla 4000 hengellä. Asuntokunnan keskimääräinen koko on kaupungissa noin 2, joten asuntokuntien lukumäärä on kasvanut noin 2000 asuntokunnalla.

Yllä olevista luvuista voisi nopeasti vetää johtopäätöksen, että kaupungissa on noin 3000 asuntoa liikaa. Oletuksessa vedettäisiin kuitenkin mutkia hieman liikaa suoraksi. Ensinnäkin tässä rakentamisen syklissä painopiste on ollut kerrostaloissa ja vieläpä pienemmissä sellaisissa. Nämä vastaavat ensisijaisesti opiskelijoiden ja nuorten asuntokysyntään, jolloin yhdessä asunnossa asuu keskimäärin vähemmän kuin kaksi ihmistä.

Toisekseen asuntomarkkina ei toimi niin, että jos jossain asunto jää ilman asukasta, siihen automaattisesti ja välittömästi muuttaa uusi asukas. Jyväskylänkin kaupunki on kuntaliitosten myötä verrattain laaja alue. Kun syrjemmillä sijainneilla oleva asunto tyhjenee, se saattaa olla pitkiä aikoja tyhjillään. Tämä koskee niin huonolla sijainnilla olevia vuokra-asuntoja kuin haja-asutusalueiden omakotitaloja. Ensimmäisissä käyttöaste heikkenee, kunnes omistaja päättää myydä tai purkaa talon, jälkimmäisissä perikunta pitää talon esimerkiksi vapaa-ajan käytössä, jos ostajakuntaa ei ole.

Varsinkin vuokralaisten, mutta myös asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta kasvanut tarjonta on pääasiassa positiivinen asia. Vielä joitakin vuosia sitten Jyväskylässä pienissä asunnoissa kysyntä ylitti tarjonnan reippaasti ja erityisesti syksyllä kaikkien opiskelijoiden oli vaikea löytää uutta kotia. Viime vuosina kasvanut tarjonta on lisännyt vuokralaisten valinnanvaraa ja vaihtoehtoja. Aikaisemmasta niukkuuden ajasta ollaan siirrytty normaalimpaan suuntaan. Kun kotia tarvitsee, sellainen löytyy järkevästi.

Selvää on, että asuntojen rakentamisvauhti hidastuu ja muuttoliike tulee korjaamaan mahdollista hetkellistä ylitarjontatilannetta. Nähtäväksi jää, hidastuuko rakentaminen kuin seinään vai näemmekö loivemman hidastumisen, kunnes nälkä taas kasvaa.

Asuntosijoittajan ei enää kannata tuudittautua siihen, että kun laittaa asunnosta ilmoituksen nettiin, saa hetkessä kasapäin hakemuksia. Tarjonnan kasvaessa korostuu hyväkuntoiset siistit asunnot hyvällä sijainnilla. Asunnossa on syytä olla pinnat kunnossa sekä hyvä varustelutaso (mm. astianpesukone, paikka pyykinpesukoneelle, parveke). Ilmoitukseen kannattaa hoitaa erinomaiset kuvat ja vuokranantajan on syytä palvella asukkaita iloisella mielellä.

Ehkäpä tämän rakentamisbuumin ansiosta vuokra-asuntomarkkinakin mukautuu samaan, johon moni muu bisnes jo kauan sitten. Vuokralainen on asiakas ja häntä on syytä kohdella asiakkaan ansaitsemalla tavalla.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.