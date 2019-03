Handelsbanken: Nokia hukkasi mahdollisuuksia 5G-vallankumouksessa

Kisa 5G-verkkoliiketoiminnassa on jo täydessä vauhdissa ja siinä kisassa menestyminen on Nokialle erittäin tärkeää.

Nokian johto on panostanut 5G-teknologiaan ja tavoittelee kunnon jalansijaa operaattoreiden siirtyessä hyödyntämään seuraavan sukupolven teknologiaa. Nokian strategiana on tarjota 5G-toiminnassa muutakin kuin verkkoratkaisuja. sen tavoitteena on rakentaa vahva mittava ohjelmistoliiketoiminta.

Neljännen sukupolven matkapuhelinverkko ei enää kovin pitkään riitä ihmisten ja yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi DNA kertoo, että mobiilidataliikenne sen verkossa on nelinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Viidennen sukupolven 5G-teknologia tuo uusia mahdollisuuksia etenkin nopeuksien parantamiseen ja viiveen pienentämiseen.

5G mahdollistaa esineiden internetin eli IoT:n nykyistä paremman hyödyntämisen, jolloin matkapuhelinverkkoa alkavat käyttää erilaiset laitteet, sensorit, kodinkoneet ja lukemattomat teollisuussovellukset.

Konkreettisin muutos on verkon käytön huomattava nopeutuminen. Aluksi nopeus on noin kymmenkertainen nykyiseen 4G:hen verrattuna, mutta myöhemmin vauhti tulee vain kasvamaan.

Nokia kärsii kuitenkin yhä 5G-vallankumouksen ensiaskeleiden hukkaamisesta, väittää Handelsbanken aamukatsauksessaan.

”Kävimme eilen läpi Mobile World Congress -tapahtuman tunnelmia. Tapasimme MWC:ssä myös Nokian johtoa. Tapaamisen perusteella saimme käsityksen, että yhtiö tuskailee yhä 4G/5G non-standalone -ratkaisujen kanssa. Tällä tarkoitetaan 5G-tekniikan siirtymävaiheen ratkaisuja, joissa 5G- päätelaitteet voivat hyödyntää jo olemassa olevaa 4G-verkkoinfrastruktuuria”, pankki toteaa.

Pankki uskoo, että tämä tuskailu on seurausta Nokian strategisesta päätöksestä suosia lähes pelkästään 5G-standalonea aina vuoden 2018 alkupuolelle, minkä myötä yhtiö menetti 5G-vallankumouksen ensiaskeleet.

Taakka tulee Handelsbankenin mukaan jatkumaan vielä tämän vuoden alkupuolella, mutta pankki uskoo Nokian paikkaavan menetyksiään ensi vuonna 3GPP-järjestön ison standardijulkaisun (release 16) tultua käyttöön.

”Käytännössä tämä tarkoittaa 5G-teknologian jatkokehittelyä seuraavaan vaiheeseen siten, että verkkolaitetoimijat ja operaattorit voivat varmistaa yhteensopivuuden. Release 16 on ”todellinen” 5G-standardi, joka sisältää uusia elementtejä, jolloin 5G voi tukea mm. suurta määrää IoT-laitteita”, Handelsbanken toteaa.

Pankin tavoitehinta Nokian osakkeelle on 6,0 euroa ja suositus on lisää.