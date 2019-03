Konecranes kasvattanut tilauksiaan häikäisevästi alkuvuonna

Konecranes sai tilauksen neljästä siirrettävästä satamanosturista turkkilaiselta konsernilta. Nosturivalmistajan tilaukset ovat kasvaneet alkuvuonna rajusti.

Nosturivalmistaja kertoo tiedotteessaan, että maailman 12. suurin turkkilainen konttiterminaali- ja satamaoperaattori Yilport Holding tilasi neljä suuritehoista Model 8 -siirrettävää satamanosturia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaksi Konecranesin suurista Gottwald-nostureista aloittaa toimintansa Puerto Quetzalissa Guatemalassa vuoden 2019 puolivälissä, ja kaksi kuukautta myöhemmin toimitetaan kaksi nosturia Puerto Bolivariin Ecuadoriin.

Konecranesin satamaratkaisujen tilauskertymä on erikseen julkistettujen tilausten perusteella kasvamassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvasti vuositasolla, toteaa Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

”Vaikka emme kvartaalin tässä vaiheessa päivitäkään ennusteitamme, on positiivinen näkemyksemme yhtiöstä ja osakkeesta entistäkin tukevammalla pohjalla”, Vesola toteaa.

Inderes arvioi tilauksen arvoksi 21 – 23 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Konecranesin Satamaratkaisut-yksikkö on erikseen julkistanut yhteisarvoltaan arviolta 125 – 130 miljoonan euron tilaukset tähän mennessä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä on Vesolan mukaan peräti noin 270 – 280 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammi-maaliskuussa.

”Vahva tilausvirta merkitsee, että jos oletamme julkistamattomien ns. pohjatilausten olevan viime vuoden tasolla ja jos uusia tilausjulkistuksia ei Q1’19:llä enää tapahdu, kasvaa Satamaratkaisujen koko Q1’19:n tilauskertymä noin 40 % v/v”, Vesola laskee.

Vaikka Inderes ei tässä vaiheessa kvartaalia päivitä Satamaratkaisujen tai koko konsernin ennusteita, on Konecranesille kertymässä eväät hyvään tilauskertymäkasvuun.

Inderesin nykyisilläkin ennusteilla Konecranesin osakkeen vuoden 2019 P/E-kerroin on 13x, mikä on viisi prosenttia alle verrokkien mediaanin, ja osake on siten kohtuullisesti hinnoiteltu, Vesola arvioi.

Inderesin suositus Konecranesin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 31 euroa.