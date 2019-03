Mitkä ovat tämän vuoden keskeisimmät kulutustrendit?

Markkinatutkimusyritys Euromonitor on julkaissut raportin, joka ennustaa, mihin kuluttajat käyttävät rahojaan tänä vuonna. FashionUnited-sivusto tiivistää vuoden 2019 tärkeimmät kulutustrendit.

1. Asiantuntijuus

Kuluttajista tulee päivä päivältä viisaampia. He voivat etsiä tietoa tai inspiraatiota kiinnostavista tuotteista uskomattoman monesta eri lähteestä, kuten arvosteluista, foorumeista tai sosiaalisesta mediasta. Tämän seurauksena vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien välinen dynamiikka muuttuu, joka taas edellyttää sitä, että yritysten tulee houkutella kuluttajia luokseen jatkuvasti erilaisilla kampanjoilla, tarjouksilla tai alennuksilla.

Euromonitor muistuttaa raportissaan, että ”asiakas on aina oikeassa” ja ”ei ole parempaa mainontaa kuin suusta suuhun mainonta”.

2. Omavaraisuus

Erilaisten mainosten estotoimintojen kasvanut suosio osoittaa sen, että kuluttajat ovat kyllästyneet osallistumaan brändien mainontaan. Massamarkkinoiden tarjonta ei ole paras ratkaisu kuluttajille, vaan he etsivät yksilöllisempiä tuotteita ja palveluita. Tieto on aina vain muutaman klikkauksen päässä ja kuluttajat haluavat ammattilaisten neuvoja, miten voivat muuttaa vaatekaappiaan tai ruokavaliotaan.

Yksi hyvä esimerkki tästä trendistä on Stitch Fix -yrityksen tyyliset palvelut, jotka lähettävät asiakkailleen vaatekappaleita ja asusteita, jotka ovat räätälöity asiakasta varta vasten muotistylistien ja erilaisten algoritmien avulla.

3. Välittömyys

Nopeudesta on tullut ratkaiseva tekijä jälleenmyyjien menestyksen kannalta. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa korostettiin sitä, että muotiin keskittyvät verkkokaupat, jotka lisäävät tuotteita sivustolleen tiheään tahtiin menestyvät paremmin kuin ne, joiden valikoima ei päivity usein. Kuluttajat odottavat myös vähittäiskauppiaiden tarjoavan saman tai seuraavan päivän toimituksia kotiin.

4. Perusasioihin palaaminen

Kuluttajilla on havaittavissa materialismin synnyttämä krapula. Moni haluaa yksinkertaistaa elämäänsä tai mennä kulutuspaastolle. Japanilaisen siivousguru Marie Kondon maailmanlaajuinen suosio ilmentää tätä trendiä. Kondo neuvoo ihmisiä säilyttämään vain ne esineet, jotka tuovat heille iloa.

”Vähemmän on enemmän” -ideologia voidaan nähdä myös monien huippu muotitalojen logoissa. Yritykset, kuten Burberry, Balmain ja Celine muuttivat logojaan yksinkertaisemmiksi. Minimalismi henkii luksusta.

5. Sanotaan ei muoville

Euromonitor ennustaa raportissaan, että kuluttajat protestoivat yhä äänekkäämmin muovin liiallista käyttöä vastaan. Noin 63 prosenttia maailman pakkausmateriaaleista ovat tehty muovista, mikä osoittaa sen, että yritysten on ryhdyttävä merkittäviin toimiin miellyttääkseen asiakkaitaan.

Muotiteollisuudessa onkin nähty monia aloitteita muovijätteen vähentämiseksi. Markkinoilla on useita kierrätysmuovipulloista valmistettuja vaatekokoelmia, kuten Patagonialla ja H&M:llä. Yli 290 yritystä ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen sitoumuksen muovijätteen ja saasteiden lopettamiseksi.

6. Tietoinen kuluttaja

Kuluttajat tekevät eettisempiä valintoja ja arvioivat yrityksiä sen perusteella, miten he kohtelevat eläimiä ja minkälaiset työolot valmistustehtaissa on. Vegaaninen ja eläinystävällisempi elämäntapa on nousussa.

7. JOMO, eli ”Joy Of Missing Out”

JOMO on vastaisku FOMOlle (Fear Of Missing Out), joka tarkoittaa paitsi jäämisen pelkoa. Näyttää siltä, että kuluttajat eivät välitä niin paljoa enää. Ihmiset ovat väsyneitä siihen, että heitä pommitetaan jatkuvasti uudella tiedolla joka tuutista. Kuluttajat valikoivat tekemisiään tarkemmin; yhä useammat ihmiset viettävät vähemmän aikaa verkossa ja monet sulkevat sosiaalisen median tilejä.

Trendi saa yritykset peräänkuuluttamaan hitaampaa elämäntapaa. Markkinoilla on olemassa ”hidasta ruoanlaittoa”, ”hidasta muotia” ja ”hidasta matkustamista”.

8. Vuorovaikutuksen tärkeys

Online-viestintä on kehittynyt valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kun ihmisillä on mahdollisuus käyttää nopeaa Internetiä milloin vain ja missä vain, nousee yritysten paine kasvattaa vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa. Tuotemerkit reagoivat tähän keksimällä tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat tekoälyyn, virtuaalitodellisuuteen ja ennakoivaan analytiikkaan.

9. Erakko-elämäntyyli

Vaikka nykypäivän teknologia parantaa vuorovaikutusta, ihmiset asuvat yhä enemmän yksin. On arvioitu, että yhden hengen kotitalouksien määrä kasvaa noin 120 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Mitä vähemmän kotitalouksilla on lapsia, sitä enemmän heillä käytettävissä olevia tuloja, vaikkapa matkustukseen.

10. Ikä on vain numero

Ihmiset käyttäytyvät yhä enemmän niin, että ikä on vain numero. Varsinkin varakkaissa maissa, joissa ihmisillä on laadukas terveydenhuolto ja hyvät elinolot.

Väestö ikääntyy kaikkialla, ei vain länsimaissa; Japanissa 2025-luvulla puolet väestöstä on yli 50-vuotiaita. Siksi tuotteet, jotka ovat suunniteltu kaikille sukupolville, tulevat kasvattamaan suosiotaan.

