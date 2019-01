Tutkimus paljastaa maailman 250 suurinta vähittäiskauppaketjua

S-ryhmä ja Kesko jatkavat maailman kahdensadan suurimman vähittäiskaupan joukossa.

Amerikkalainen Wal-Mart on edelleen maailman suurin vähittäiskauppaketju, kertoo tuore Deloitten vähittäiskauppatutkimus. Amazon jatkaa kasvuaan, kun taas Keskon ja S-ryhmän sijoitukset eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta.

Deloitten vuosittainen Global Powers of Retailing 2019 -tutkimus listaa maailman 250 suurinta vähittäiskauppaa ja 50 suurinta listalla nousijaa. Listaus pohjautuu 2017 vuoden tilikauden liikevaihtoihin.

Maailman suurimmat vähittäiskauppaketjut

Listan ykkössijaa pitää Wal-Mart huikealla 500 miljardin dollarin liikevaihdolla, joka on lähes kaksi kertaa Suomen bruttokansantuote vuonna 2017. Toiselta ja kolmannelta sijalta löytyvät amerikkalaiset Costco ja The Kroger Co.

Verkkokauppa Amazon on kivunnut listauksessa 15 vuodessa sijalta 157 kymmenen suurimman toimijan joukkoon ja löytyy tänä vuonna sijalta neljä. Amazonin kasvua kiihdyttää ruokakauppa Whole Foodsin osto. Lidl-kauppaketjun omistava saksalainen Schwarz Group löytyy listalta sijalta viisi ja ruotsalainen Ikea taasen sijoittui sijalle 27.

Suomen edustajat listalla S-ryhmä ja Kesko

Deloitten listaamien maailman 250 suurimman vähittäiskauppaketjun joukossa Suomea edustavat kotimaista vähittäiskauppamarkkinaa hallitsevat S-ryhmä ja Kesko löytyvät sijoilta 88. ja 128. S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaramyynnistä vuonna 2017 oli 45,9 % ja Keskon 35,8 %.

”Harvaan asuttuna ja pienten volyymien maana suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista ketjuuntuminen sekä hankinnan ja logistiikan keskittyminen. Lidlin kasvaneesta markkinaosuudesta (9,3 % vuonna 2017) huolimatta S-ryhmä ja Kesko jatkavat vähittäiskaupan hallintaa. Edullinen ruoan hinta houkuttelee kuluttajia super- ja hypermarketteihin ja samalla ostetaan myös parempikatteisia tuotteita kuten vaatteita, elektroniikkaa ja kodintuotteita. Amazonin uskotaan avaavan Pohjoismaihin logistiikkakeskuksen ja on mielenkiintoista nähdä, miten sen aukeaminen sekoittaisi vähittäiskaupan valta-asetelmia”, kertoo Deloitten kaupanalan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja Jussi Sairanen.

Verkkokaupan ja kivijalkamyymälän raja hämärtyy

Tutkimuksen mukaan, entistä useampi asioi verkkokaupassa ja keskiostokset ovat kasvussa. Vaikka kaupan ala on murroksessa, eivät kivijalkamyymälät näytä olevan katoamassa. Tutkimus antaa osviittaa, että kuluttajat eivät ole kanavauskovaisia tai rajaa ostoksiaan joko kivijalka- tai verkkokauppoihin, vaan hyvä palvelu ja asiakaskokemus houkuttelevat kuluttajaa enemmän. Tämän perusteella voidaankin ennustaa, että verkkokauppa ja kivijalkamyymälät erillisinä käsitteinä ovat väistymässä ja tulee luontevammaksi puhua vain kaupankäynnistä.

Tätä väitettä tukee myös Deloitten tuore pohjoismaiden millenniaalitutkimus, jonka mukaan mukaan tietokonetta ja mobiililaitteita käytetään yhä enemmän ostossivujen selailuun ja tuotteiden vertailuun, mutta itse ostokset tehdään mieluiten kivijalkamyymälässä. Yhtenäinen asiakaskokemus ja sujuvat siirtymät eri kanavien välillä ovat kuluttajalle tärkeintä.

”Verkkotarjonta on pienentänyt erikoiskauppojen pinta-alaa ja kaupoista on tullut showroomeja, joissa verkossa nähtyjä tuotteita voi kokeilla ja sovittaa. Tulevaisuuden menestyvän kaupan pitää osata yhdistää verkkokaupan ja kivijalan parhaat puolet sekä pyrkiä jatkuvasti kehittämään asiakaskokemusta parantavia innovaatioita”, Sairanen täsmentää.

Vähittäiskaupan kärkisijalla oleva Wal-Mart onkin pitkään jo onnistunut hyödyntämään tekoälyä sekä analytiikkaa liiketoimintansa kehittämisessä.

Lue myös: Suomalaisten yritysten optimismi laskussa, investoinneissa ollaan entistä varovaisempia.