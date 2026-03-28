Gamestop on taas yksi mielenkiintoisimmista pörssitarinoista

Meemiyhtiönä tunnettu Gamestop on ollut jälleen sijoittajien puheenaiheena. Tapaus Gamestop onkin mielenkiintoinen monella tapaa.

Yhtiö keräsi valtavan sotakassan laskemalla liikkeelle osakkeita meemiosakekuplan aikana. Nyt se etsii käteiselle sijoituskohdetta. Gamestopin ydinliiketoimintaa, videopelikauppaa, on pidetty kuolevana. Yhtiö on kuitenkin onnistunut kääntämään liiketoiminnan jälleen kannattavaksi kuuden tappiollisen vuoden jälkeen. Kaiken kukkuraksi Gamestopilla on nuorena kannuksensa hankkinut toimitusjohtaja, jolla on kasvuloikkaan tähtäävä kannustinohjelma.

Tammikuun lopussa päättyneellä tilikaudella Gamestopin liikevaihto laski viisi prosenttia 3,6 miljardiin dollariin. Nettotulos kuitenkin kasvoi 418 miljoonaan 131 miljoonasta dollarista. Yhtiö leikkasi myynti- ja hallintokustannuksia viidenneksellä. Gamestop sulki satoja myymälöitä ja vetäytyi useilta kansainvälisiltä markkinoilta. Tulosparannukseen ajoivat myös korkotuotot, jotka kasvoivat yli sadalla miljoonalla dollarilla.

Gamestopin liiketoiminnan haasteet näkyvät segmenttitasolla. Videopelien myynti laski 28 prosenttia ja laitteiden myynti 12 prosenttia. Vastapainoksi keräilyesineiden myynti kasvoi 48 prosenttia. Videopelien myynti siirtyy alati ohi jälleenmyyjien digitaalisiin kanaviin. Gamestopin onneksi yli puolet sen vuokrasopimuksista päättyy tämän vuoden aikana, näin yhtiö voi jatkaa kannattamattomien myymälöiden sulkemisia.

Kultasormi toimitusjohtajana

Toimitusjohtaja Ryan Cohen perusti vuonna 2011 lemmikkitarvikeverkkokaupan nimeltään Chewy. Kuusi vuotta myöhemmin, kun Cohen oli 31-vuotias, yhtiö ostettiin 3,3 miljardin dollarin kauppahintaan. Syyskuussa 2020 Cohenin sijoitusyhtiö hankki kymmenen prosentin osuuden Gamestopissa ennen meemimaniaa, joka käynnistyi seuraavana vuonna.

Aluksi Cohen vaikutti vain Gamestopin hallituksessa, mutta otti toimitusjohtajan tehtävän kolme vuotta myöhemmin. Toimitusjohtajana Cohen leikkasi voimakkaasti kustannuksia sekä keskittyi verkkokaupan ja keräilyesineiden myynnin kasvattamiseen. Lähes 30 prosenttia yhtiön myynnistä tulee tänä päivänä Pokémon-korteista. Cohenin hallituskaudesta lähtien Gamestopin markkina-arvo on noussut yhdeksän miljardia dollaria.

Miljardien käteispotti hautuu

Gamestopilla oli tammikuun lopussa yhdeksän miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia arvopapereita. Samanaikaisesti sillä oli velkaa 4,2 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo on on noin kymmenen miljardia dollaria. Gamestop keräsi käteistä laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, kun osakkeen hinta nousi 1600 prosenttia. Tapahtumat on dokumentoitu esimerkiksi elokuvassa Dumb Money.

Käteisen lisäksi Gamestopilla on hallussaan 4710 bitcoinia. Se sijoitti viime toukokuussa yli 500 miljoonaa dollaria virtuaalivaluuttaan noin 108 000 dollarin kappalehintaan. Ennen ostosta Gamestop laski liikkeelle neljän miljardin dollarin edestä vaihtovelkakirjoja kasvattaen edelleen yhtiön käteisvaroja. Gamestop ei maksa lainoille lainkaan korkoa.

Markkinoilla on spekuloitu mitä Gamestop aikoo tehdä käteiskassallaan. Cohen kertoi tammikuun lopussa, että Gamestop aikoo ostaa pörssilistatun kuluttajayhtiön, joka on huomattavasti Gamestopia suurempi. Se tulee olemaan jotain todella suurta ja ennennäkemätöntä, Cohen kuvasi tuolloin CNBC:lle.

Spekulaatiot yritysostokohteesta ovat olleet vilkkaita. Tunnettu sijoittaja Michael Burry on arvannut kohteiksi esimerkiksi kodinturvayhtiö ADT:tä tai kalustekauppias Wayfairia. Myös toinen kodintarvikkeisiin ja huonekaluihin keskittynyt Bed Bath & Beyond on ollut arvailujen kohteena.

Valtavat kannustimet kasvuun

Cohenille on ehdotettu massiivista kannustinohjelmaa. Ohjelman portaittain etenevät ehdot ovat vaativat. Cohenilla on mahdollisuus tienata vasta, jos Gamestopin markkina-arvo kaksinkertaistuu ja käyttökate yltää kahteen miljardiin. Parhaimmassa tapauksessa Cohen voi ansaita miljardeja dollareita, jos markkina-arvo kymmenkertaistuu ja käyttökate kasvaa kymmeneen miljardiin.

Ohjelman puitteissa Cohen voi merkitä enintään noin 171 miljoonaa osaketta 20,66 dollarin hintaan. Tällä hetkellä Cohen omistaa Gamestopista noin yhdeksän prosenttia. Hän kasvatti omistustaan yhtiössä viimeksi tammikuussa yli 20 miljoonalla dollarilla.

Monet uskovat Gamestopin kurssilaskuun yhä vahvasti. Sen osakekannasta on myyty lyhyeksi lähes 15 prosenttia. Gamestopin viimeisen vuosineljänneksen tulos oli yllätyksetön, ja osakkeella on käyty kauppa 20-23 dollarin välimaastossa vuoden alusta lähtien.

Gamestopin osake näyttäytyy kalliina P/E-kertoimella 30. Sijoittajan on kuitenkin hyvä ottaa huomioon yhtiön käteisvarat sekä krypto-omistukset. Monimutkaisuutta lisää vaihtovelkakirjoihin liittyvä diluutioriski sekä kutistuva ydinliiketoiminta.

Gamestopin tulevaisuus nojaa vahvasti toimitusjohtaja Coheniin ja mahdolliseen tulevaan yrityskauppaan. Onnistuuko yhtiö luomaan itsensä uudelleen yrityskaupalla ja Cohenin vähittäiskaupan osaamisella?