Uutta sijoitusleffaa pukkaa – tällä kertaa aiheena WallStreetBets ja Gamestop

Syksyllä 2023 saamme nauttia uudesta sijoitusaiheisesta elokuvasta. Uuden elokuvan keskiössä ovat Gamestop ja meemiosakkeet.

Sijoitusaiheisia elokuvia syntyy harvakseltaan, ja valtaosa niistä tehdään rapakon takana Yhdysvalloissa. Aiemmin sijoittamiseen ja talouteen liittyviä aiheita käsitteleviä elokuvia ovat olleet mm. Wall Street (1987), Margin Call (2011), Too big to fail (2011), The Wolf of Wall Street (2013) ja The Big Short (2015).

Nyt lista on saamassa jatkoa uudella elokuvalla nimeltä Dumb Money, jonka on määrä saada ensi-iltansa 22.9.2023. Elokuva kertoo vuoden 2021 tapahtumista, jossa WallStreetBets-nettiyhteisö aiheutti finanssimaailmalle harmaita hiuksia.

Muistatko vielä r/wallstreetbetsin ja meemiosakebuumin?

WallStreetBetsin, eli WSB:n hurjimmat ajat sijoittuvat tammikuuhun 2021. Ajalle oli tyypillistä koronapandemian pitkittyminen, jonka seurauksena ihmisillä oli hallussaan tavallista enemmän aikaa ja rahaa. Kun esimerkiksi matkustaminen ja huvit olivat tuolloin poissa pelistä, moni etsikin itselleen tekemistä ja rahoilleen sijoituskohdetta osakemarkkinoilta.

Gamestopin tapauksessa pallo lähti liikkeelle somepalvelu Redditissä olevasta yhteisöstä nimeltä r/wallstreetbets. Yhteisössä huomattiin, että Gamestop oli hedge-rahastojen inhokkiosake, jonka osakekannasta oli parhaimmillaan myyty lyhyeksi hurjat 139 prosenttia osakkeista.

Kun tämän tiedon innoittamat sosiaalisen median käyttäjät innostuivat ostamaan isolla joukolla Gamestopin osaketta, syntyi poikkeuksellinen tilanne. Lyhyeksi myymisen jälkeen osakkeet tulee lopulta palauttaa omistajilleen, josta syntyy niin sanottu short squeeze. Short squeeze on tilanne, jossa sijoittaja on pakotettu ostamaan osaketta hinnasta riippumatta.

Poikkeuksellinen tilanne sai aikaan kaksi monille sosiaalisen median piensijoittajille mieluista seuraamusta. Ensinnäkin piensijoittajien omistamat osakkeet lähtivät jyrkkään nousuun, mikä vaurastutti monia sijoittajia. Samaan aikaan toiminta oli myös piikkinä lihassa suursijoittajille.

Toiveet vaurastumisesta sekä ”isompien kiusaaminen” saivat aikaan valtavan internet-huuman, josta kohistiin maailmanlaajuisesti alkuvuonna 2021. Gamestopin osakkeen ohella meemiosakkeiksi nousivat myös Nokia ja AMC Entertainment sekä hopeaan sijoitaminen. Meemisijoittaminen toi monille huikeita pikavoittoja – joskin ilmiö jäi lopulta varsin lyhytaikaiseksi.

Dumb Money keskittyy Gamestopiin

Elokuvan juoni kulkee seuraavalla tavalla. Tavallinen kaveri Keith Gill (Paul Dano) sijoittaa säästönsä osakkeisiin ja tekee sijoituksistaan sisältöä sosiaaliseen mediaan. Myöhemmin hänen tekemä sisältö saavuttaa suuren yleisön, jonka jälkeen Keithin sekä myös hänen seuraajiensa elämä mullistuu.

Kun Keithin antamista sijoitusvinkeistä syntyy internet-ilmiö, kaikki tavalliset piensijoittajat rikastuvat hetkessä – kunnes miljardöörit alkavat taistelemaan ilmiötä vastaan, ​​ja pian molemmat osapuolet huomaavat maailmansa kääntyneen taas ylösalaisin.

”Dumb Money on klassinen David vs. Goljat -tarina siitä, kuinka Wall Street kyettiin lyömään sen omassa pelissä”, kommentoi Sony Picturesin pomo Josh Greenstein. Sony Pictures vastaa elokuvan jakelusta.

Elokuva perustuu Ben Mezrichin kirjaan The Antisocial Network. Sen ohjaajana toimii australialainen Craig Gillespie, joka muistetaan viime vuosina esityisesti Pamela Andersonin ja Tommy Leen elämänvaiheita käsittelevästä Pam & Tommy -minisarjasta. Elokuvan rooleissa nähdään Seth Rogen, Paul Dano, Sebastian Stan, Pete Davidson ja Shailene Woodley.

Elokuvan kuvaukset alkoivat jo vuoden 2022 lopulla ja täysipitkä elokuva on määrä julkaista syyskuun lopulla Yhdysvalloissa. Sen mahdollisesta rantautumisesta Suomeen ei ole vielä tiedossa. Dumb Moneyn ensimmäiset trailerit julkaistiin kesäkuun lopulla, ja voit katsoa trailerin jutun lopussa olevasta upotteesta.