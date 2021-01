Nokia kommentoi yllättäen somepalvelu Redditistä alkanutta osakkeen rajua kurssikiitoa

Nokia ei yleensä kommentoi yhtiönsä osakekurssin kehitystä. Nyt se teki poikkeuksen.

Yhteisöpalvelu Redditin ryhmä r/wallstreetbets on herättänyt viime päivinä paljon huomiota ja kummastelua. Ryhmä on saanut aikaiseksi joukkovoiman, joka on saanut erityisesti videopelien myyntiketju Gamestopin osakkeen ällistyttävän rakettimaiseen nousuun.

Vaihdoltaan nelinkertainen Nokia on saanut tästä hypetyksestä myös osansa. Viikonloppuna Redditin r/wallstreetbets-ryhmässä alkoi ilmestyä pohdintoja, analyyseja ja kommentteja Nokiasta ja sen markkinoista.

Ryhmä onnistui saamaan vedonlyöjät liikkeelle. Nokian osake kipusi maanantaina 15 prosenttia Yhdysvalloissa. Tiistaina osake pakitti hieman, 2,5 prosenttia. Keskiviikkona alkoi todellinen kurssiraketointi, kun Nokian osake nousi Yhdysvalloissa yli 38 prosenttia.

Kolmessa päivässä Nokian kurssi on noussut yli 51 prosenttia.

Inderesin analyytikko Atte Riikola varoittelee Reddit-ilmiöstä.

”Nokian nousu wallstreetbets-sijoittajien tutkalle voi aiheuttaa osakkeessa lyhyellä tähtäimellä lisääkin voimakkaita kurssiliikkeitä. Hieman pidemmällä aikavälillä pelkkä innostunut sijoittajalauma ei kuitenkaan riitä kannattelemaan osaketta, ja kurssinousu vaatii taakseen myös fundamentteja”, Riikola muistuttaa osakesijoittamisen perusteista Inderesin artikkelissaan.

Nokia-analyytikkona tunnetuksi tullut Inderesin toimitusjohtaja ja analyytikko Mikael Rautanen ihmettelee osakkeen rajua kurssinousua.

Sanoin @MTVUutiset haastattelussa päivällä, etten olisi uskonut yli 20mrd markkina-arvon kokoisen Nokian kurssin heiluvan tällä tavalla.



Kun haastattelu tuli illalla ulos, oli Nokian markkina-arvo lähes 40 miljardia. — Mikael Rautanen (@mikaelrautanen) January 27, 2021

Keskiviikkona 20.15 Suomen aikaa Nokia yllättäen julkisti pörssitiedotteen, jossa se kommentoi osakkeeseen kohdistunutta villiä osakekauppaa.

”Nokia julkistaa pörssitiedotteen kommentoidakseen osakkeensa viimeaikaista kaupankäyntiä. Nokia ei ole tietoinen mistään olennaisista, julkistamattomista yhtiön liiketoiminnan kehitykseen liittyvistä tiedoista tai sen toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista, joita ei olisi jo julkistettu ja jotka voisivat selittää viimeaikaisen osakekurssin nousun tai kaupankäyntivolyymin”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Yhtiö painottaa, että se luo teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

”Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa”, Nokia jatkaa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin Nokia kertoo olevansa mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Nokia ei siis tietenkään ota kantaa siihen, onko viime päivien kurssinousulle perusteita. Se toteaa vain, ettei sen liiketoiminnassa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, mistä se ei olisi jo kertonut.