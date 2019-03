Mitä verovähennyksiä vuokranantaja voi tehdä vuokratulosta, jos vuokra on alihintainen?

Veroilmoituskauden lähestyessä vuokranantajan verotukseen liittyvät kysymykset lisääntyvät.

Tällä kertaa käydään läpi, mitä verovähennyksiä vuokranantaja voi tehdä vuokratulosta ja mitä ei voi ollenkaan vähentää verotuksessa, jos vuokra on alihintainen eli alle käyvän vuokratason.

Video on 52. tiistaivideo eli tänään on Ostan Asuntoja YouTube -kanavan 1-vuotissyntymäpäivä. Kiitos kaikille kysymyksiä esittäneille, niitä kommentoineille, videoista tykänneille ja niitä jakaneille. Toivomuksena on, että kakkosvuodesta tulee yhtä onnistunut.

Tutustu myös näihin:

Ostan asuntoja – Podcast

Ostan asuntoja – Youtube