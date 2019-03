Sijoittaja, varo netin valesijoitussivuja

Taloussanomien mukaan huijarit houkuttelevat sijoittajia valesijoitus­sivustoille ja keplottelevat itsensä uhrin tietokoneelle.

Keskusrikospoliisin mukaan jo noin 70 suomalaista on ilmoittanut joutuneensa sijoitushuijauksen uhriksi, kertoo Taloussanomat. Laadukkaan näköisillä sivustoilla yritetään luoda huijattaviin pitkäaikaisia suhteita.

Uhriksi joutunut sijoittaja näkee näytöllään valegrafiikkaa keksittyjen tuottojen kehittymisestä. Kun uhri on tehnyt ensimmäisen sijoituksen, houkutellaan tätä tekemään lisäsijoituksia houkuttelevan näköistä tuottografiikkaa näyttämällä.

Uhrin epäilykset heräävät yleensä siinä vaiheessa, kun hän yrittää kotiuttaa oletettuja voittoja tai pääomaansa. Taloussanomien mukaan uhrin yllätykseksi kaikki yhteydenpito lakkaa siinä vaiheessa.

Kyseessä on poliisin mukaan Euroopan laajuinen huijausilmiö. Huijaus on huolella suunniteltu ja sen pitkälle kehittyneen toteutustavan perusteella poliisi uskoo, että taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta.

Lisäksi huijareiden tavoitteena on ottaa lopulta myös uhrin tietokone haltuun. Rikollisten tavoitteena on päästä näkemään uhrin sähköpostiviestit ja muu sisällön koneelta. Markkinointikikkana toimivat myös uutisilta näyttävät valesijoitusuutiset, jotka leviävät sosiaalisessa mediassa. Näistä valeuutisista löytyy linkki valesijoitussivustolle.

Finanssivalvonnan lakimiehen, Harri Hirven mukaan huijareiden yleisin toimintakaava on sellainen, jossa henkilö saa englanninkielisen puhelinsoiton kaukomailta. Sujuvakielinen henkilö tarjoaa mahdollisuutta sijoittaa hyvällä tuotto-odotuksella johonkin kansainvälisesti tunnettuun yhtiöön. Lisäksi henkilölle kerrotaan ajankohtainen, sijoituskohteeseen liittyvä uskottava peitetarina (yritysjärjestely, listautuminen, tuotekehittely), joka ylläpitää kuulijan kiinnostusta