Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ostaa osake-enemmistön DNA:sta

Telenor on ilmoittanut ostavansa teleyhtiö DNA:n suurimpien omistajien Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n omistukset DNA Oyj:stä.

Telenor on tänään ilmoittanut ostavansa 54 prosenttia DNA Oyj:n osakkeista hintaan 20,90 euroa per osake. Telenor on tehnyt sopimukset DNA:n kahden suurimman osakkeenomistajan, Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n kanssa.

Finda Telecoms Oy omistus DNA:ssa on 28,3 prosenttia ja PHP Holding Oy:n omistus on 25,8 prosenttia.

Kauppa on ehdollinen, sisältäen Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n yhtiökokousten ja viranomaistahojen hyväksynnän. Finda Telecoms Oy ja PHP Holding Oy arvioivat pitävänsä yhtiökokoukset 6.5.

Kaupan toteutuminen käynnistää julkisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä DNA:n osakkeista. Telenor on ilmoittanut tulevassa julkisessa ostotarjouksessa osakekohtaiseksi lunastushinnaksi 20,90 euroa. Riippuen julkisen ostotarjouksen lopputuloksesta, Telenor on ilmoittanut, että tulee pitämään DNA:n osakkeen listattuna Helsingin Pörssissä.

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin. Kaupan voimaantulo edellyttää Findan ja PHP:n omistajien hyväksyntää.

Ilmoitus sai DNA:n osakekurssin nousuun. Yhtiön osakekurssi oli tänään noin klo 13.00 nousussa yli kahdeksan prosenttia.