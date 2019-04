Nyt tuli rujo tulosvaroitus – Samsung varoittaa tuloksen romahtavan 60 prosenttia

Etelä-korealainen matkapuhelinjätti Samsung Electronics varoitti perjantaina, että se odottaa tammi-maaliskuun tuloksen romahtavan peräti 60 prosenttia edellisvuodesta.

Varoituksen suuruus oli yllätys analyytikoille. Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja arvioi, että sen tammi-maaliskuun operatiivinen tulos tulee olemaan 5,4 miljardia dollaria, mikä analyytikoiden aiempaa alhaisempia odotuksia heikompi.

Samsung arvioi myös myyntinsä putoavan 14 prosenttia. Romahduksen syy on yhtiön mukaan muun muassa muistipiirien laskevat hinnat ja heikentyvä kysyntä. Älypuhelimien kysyntä on vähentynyt ympäri maailmaa, myös Kiinassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan Samsungilla oli parhaimmillaan 20 prosentin osuus Kiinan älypuhelinmarkkinoista, mutta sen osuus on sen jälkeen supistunut alle yhden prosentin, kertoo Reuters.

Uutistoimisto CNN:n mukaan maailmanlaajuiset matkapuhelinmarkkinat laskivat viime vuonna yli neljä prosenttia. Markkinatutkimuslaitos IDC:n mukaan markkinoiden lasku jatkuu myös tänä vuonna.

Myös kiinalaisen Huawein rynnistys markkinoille on rasittanut Samsungin tuloskuntoa. Huawei kasvattaa nopeasti markkinaosuuttaan matkapuhelinmarkkinoilla ja se ohitti Applen jo vuonna 2017 kännykkävalmistajien listalla nousten kakkoseksi.

Yhtiö varoitti sijoittajia jo viime viikolla heikosta tuloksesta ja kertoi muistipiirien ja näyttöjen epäedullisesta markkinatilanteesta. Samsung ei ole vain maailman suurin matkapuhelinvalmistaja, vaan se valmistaa myös avainkomponentteja kilpaileville matkapuhelinvalmistajille. Tämä tarkoittaa sitä, että matkapuhelimien kysynnän lasku iskee näihin molempiin Samsungin liiketoimintoihin.

Samsung julkaisee nettotuloksensa ja yksikkökohtaiset lukunsa myöhemmin huhtikuussa osavuosikatsauksensa yhteydessä.

Samsungin tulosvaroitus ei tullut markkinoille yllätyksenä, sillä yhtiön osakekurssi pysyi käytännössä edellispäivän tasolla Etelä-Korean pörssissä.

Tulosvaroituksen lisäksi toinenkin Samsungin uutinen on saanut kansainvälisessä mediassa kosolti huomiota. Samsung kertoi perjantaina tuovansa samana päivänä ensimmäisenä maailmassa 5G-älypuhelimen myyntiin Etelä-Koreassa.

Yhtiön 5G-puhelin, Galaxy S10 5g -puhelimen perusmalli, maksaa 1,39 miljoonaa Etelä-Korean wonia eli lähes 1 100 euroa.

Aiemmin tällä viikolla Etelä-Koreassa avattiin maailman ensimmäiset maanlaajuiset 5G-verkot. Myös toisen eteläkorealaisen puhelinvalmistajan LG:n on määrä esitellä oma 5G-puhelimensa Etelä-Koreassa myöhemmin tässä kuussa.

