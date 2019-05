Analyytikko: ÅF Pöyry tarjoaa kaksinumeroista tuloskasvua ja altistumista megatrendeille

Danske Bank antaa ÅF Pöyryn osakkeelle ostosuosituksen.

Pöyry on kotimainen konsultointi- ja suunnitteluyritys, joka suunnittelee ja toteuttaa energia-, teollisuus- ja infratoimialojen hankkeita. Pöyry kertoi viime joulukuussa yhdistyvänsä ruotsalaisen ÅF AB:n kanssa. Yhdistyminen toteutui viime helmikuun lopulla. ÅF on energia-, teollisuus- ja infrastruktuuritoimialan insinööri- ja suunnitteluyritys.

ÅF AB:n tekemä julkinen käteisostotarjous kaikista Pöyryn osakkeista toteutui 21.2., mistä lähtien Pöyry on ollut osa ÅF Pöyry -konsernia. Vähemmistöosakkaiden lunastamista koskeva välimiesmenettely on käynnissä ja Pöyryn osakkeet poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun välimiesmenettely on saatu päätökseen.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pöyryn oikaistu liiketulos kasvoi edellisvuoden 8,9 miljoonasta eurosta 12,1 miljoonaan euroon. Liiketulos puolestaan nousi 12,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 8,4 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia 151,8 (131,5) miljoonaan euroon.

Tilauskanta kasvoi 5,3 prosenttia maaliskuusta 2018 ollen 551,3 miljoonaa euroa.

”Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut vahvana erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille. Infra-, vesi- ja ympäristömarkkinat ovat vakaat ja odotamme tasaista toimeksiantojen virtaa ydinmarkkinoillamme”, Pöyryn toimitusjohtaja Martin à Porta totesi tuloskatsauksessa.

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan samankaltaisina kuin edelliset 12 kuukautta, toimitusjohtaja toteaa.

Ostettu Pöyry menestyi selvästi odotuksia paremmin kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta se konsolidoitiin vain yhden kuukauden osalta, kommentoi Pöyryä Danske Bankin anlyytikko Johan Dahl pankinkatsauksessa.

Tulevien kvartaalien aikana yhdistymisestä tulee merkittävämpi tuki konsernin tulokselle, Dahl uskoo.

”Pöyryn Q1:n kehitys oli positiivinen yllätys, sillä yksikön EBITA kasvoi 38% kvartaalin aikana. V. 2020 odotamme ÅF:n lähestyvän 10%:n marginaalitavoitettaan, kustannussynergioiden toteutuvan odotuksia nopeammin, positiivisten kalenterivaikutusten alkavan vaikuttaa ja laskutusasteen parantuvan”, analyytikko summaa.

Pöyry ja ÅF ovat kertoneet, että yhdistymisestä odotetaan merkittäviä hyötyjä sidosryhmille, mukaan lukien merkittävän omistaja-arvon luominen arviolta noin 180 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuisten synergioiden ansiosta, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoteen 2020 mennessä.

Danske Bank kuitenkin uskoo, että kustannussynergiat toteutuvat odotuksia nopeammin. Dahlin mukaan yritysosto on saanut hyvän alun vähentää sijoitustarinan riskiä.

Danske Bank on korottanut Pöyryn liikevaihtoennustetta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta sekä ÅF classicilla että Pöyryllä. Koko kuluvan vuoden muutokset liikevoittoon johtuvat pääasiallisesti Pöyryn vahvasta kehityksestä. Vuoden 2020 tulosennustemuutokset johtuvat pääasiallisesti siitä, että pankki uskoo 180 miljoonan kruunun kustannussynergioiden toteutuvan lähes täysimääräisesti.

Yhtiön nettovelka kasvoi voimakkaasi 9824 miljoonaan Ruotsin kruunuun tammi-maaliskuussa yritysoston ja uuden leasing-laskennan johdosta.

”Velan pitäisi supistua loppuvuonna johtuen lähinnä loppuun viedystä 2,8 mrd Ruotsin kruunun osakeannista ja vapaasta kassavirrasta. Vuoden lopussa ennustamme nettovelka/käyttökatteeksi 2,7x, mikä on lähellä konsernin tavoitetta 2”, Dahl toteaa.

Huolimatta Pöyryn ja ÅF:n osakkeiden vahvasta kehityksestä on EV/EBITA-arvostus laskenut tasolle 12x vuoden 2020 tulosennusteella.

”Väitämme, että kaskinumeroisen tuloskasvun, houkuttelevan altistumisen globaaleille megatrendeille ja positiivisten tarkistusten tulisi nostaa arvostusta”, Danske Bankin analyytikko toteaa.

Pankki nosti ÅF Pöyryn tavoitehinnan 215 Ruotsin kruunuun. Yhtiön viimeisin kurssinoteeraus oli 196,5 kruunua.

