Facebook saattaa julkaista oman kryptovaluuttansa jo kesällä

Facebookin uusi oma kryptovaluutta saatetaan julkaista jo kesäkuun aikana, kertoo The Information -sivusto

Brittimedia BBC kertoi toukokuussa, että Facebook aikoo julkaista oman kryptovaluuttansa vasta ensi vuonna. Mikäli The Informationin lähteet pitävät paikkansa, saatetaan somejätin kryptovaluutta nähdä jo huomattavasti aikaisemmin. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha-sivusto.

Facebookin kryptovaluutan nimeksi on ilmeisesti tulossa GlobalCoin ja siitä on tarkoitus tehdä kansainvälinen maksujärjestelmä. Valuutan käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa sitä voisi käyttää noin tusinassa kaupungissa.

Yhtiö haluaa luoda kryptovaluutan, joka tarjoaa edullisen ja turvallisen tavan maksusiirtoihin riippumatta siitä, onko käyttäjällä pankkitiliä vai ei. WhatsAppin ja Instagramin omistava sosiaalisen median jättiläinen toivoo voivansa poistaa taloudelliset esteet kilpailussa pankkeja vastaan vähentämällä pankkisiirtojen kustannuksia.

The Informationin mukaan The GlobalCoin on nykytietojen valossa sidottu fiat-valuuttojen arvoon ja sen tarkoituksena on antaa mahdollisuus tehdä rahasiirtoja Facebookin omistamissa sosiaalisissa medioissa.

Facebook on myös aikeissa antaa työntekijöilleen mahdollisuuden nostaa osan palkastaan kryptovaluuttoina. Lisäksi Facebook harkitsee myös fyysisten ostopaikkojen perustamista Facebookin kryptolle.

Facebook on hakemassa itselleen yhteistyökumppaneita muista yrityksistä. Yhteistyö ja pääsy Facebookin kryptovaluuttaa ei kuitenkaan välttämättä tule yrityksille halvaksi, sillä sosiaalisen median jätti saattaa yrityksestä riippuen veloittaa jopa 10 miljoonaa dollaria lohkoketjun käytöstä.

Coinmotion​ ​-​ ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1% treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Kaupallinen yhteistyö