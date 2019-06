Kotimaan junaliikenteen suosio selvässä kasvussa

Toukokuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa, kuusi prosenttia viime vuotta enemmän, VR kertoo.

Eniten matkustus kasvoi Helsingin ja Rovaniemen (+23 %), Helsingin ja Oulun (+14 %) sekä Helsingin ja Vaasan sekä Helsingin ja Lappeenrannan välillä (+10 %).

Kesällä vapaa-ajan matkustus lisääntyy ja moni valitsee junan kotimaan kesälomakohteisiin. Kesä-elokuussa Väyläviraston ratatyökausi vaikuttaa junien kulkuun eri puolilla Suomea.

”Junamatkailun vuosi on alkanut vahvasti, ja matkustus on kasvanut kotimaan kaukoliikenteessä yhteensä 6 prosenttia. Kasvattaaksemme junamatkustuksen suosiota olemme nopeuttaneet matka-aikoja, laskeneet hintoja sekä uudistaneet kalustoa ja palveluitamme. Nyt tuomme uudistetut digitaaliset palvelut vaiheittain asiakkaiden saataville. Ilmastokeskustelu on saanut monet valitsemaan kotimaan kesäkohteeksi ja ympäristöystävällisen junan kulkumuodoksi”, iloitsee matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

VR jatkaa myös reittiverkoston kehittämistä. Joulukuussa liikenteeseen tuodaan yhteensä 49 uutta viikottaista junavuoroa. Näistä 15 vuoroa tulee VR:n markkinaehtoiseen liikenteeseen ja 34 on osa LVM:n kanssa sovittua osto- ja velvoiteliikennettä.

Uudet vuorot aloittavat liikennöinnin aikataulujen vaihtuessa 15.12.2019, mikäli Väylävirasto vahvistaa vuoroille haetun ratakapasiteetin. Tämän jälkeen myös tarkemmat aikataulut vahvistuvat. Liput tulevat myyntiin syksyllä. Lisätietoa löytyy täältä.

VR:n digitaaliset myyntikanavat vr.fi, mobiilisovellus ja lippuautomaatit sekä niiden takana oleva taustajärjestelmä uudistuvat vaiheittain.

Uudistetut kanavat ovat aiempaa helppokäyttöisempiä ja ne mahdollistavat monipuolisemmat palvelut sekä henkilökohtaisemman viestinnän. Yhteensä 108 uudistunutta lippuautomaattia tulee käyttöön kesä-heinäkuussa ja lisäksi ensimmäinen versio uudesta mobiilisovelluksesta tulee käyttöön jo kesäkuussa. VR.fi verkkopalvelu uudistuu syksyllä.

Kesällä Väylävirasto teettää runsaasti ratatöitä, jotka vaikuttavat myös junaliikenteeseen.

Ratatöiden vuoksi osa junavuoroista ajetaan busseilla ja tarkemmat tiedot löytyvät VR:n verkkosivuilta osoitteessa vr.fi.

Erityisen paljon ratatöitä tehdään juhannuksena menoliikenteen hiljennettyä, muun muassa Helsingin ja Kirkkonummen, Riihimäen ja Tampereen, Luumäen ja Vainikkalan, Kouvolan ja Mäntyharjun sekä Suonenjoen ja Kuopion väleillä.