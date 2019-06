Nordealta ostosuositus Suomen suurimmalle kiinteistösijoitusyhtiölle

Kojamon osakkeenomistajat hyötyvät yhtiön päätöksestä muuttaa sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmää, arvioi Nordea.

Kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo eli entinen VVO-yhtymä siirtyy käyttämään sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon määrittämisessä tuottoihin perustuvaa arvostusmenetelmää. Yhtiö on päättänyt siirtyä sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon määrittämisessä niin sanottuun kauppa-arvo-menetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään 31.12.2019 alkaen.

Muutoksessa on kyse kirjanpidollisen arvion muutoksesta ja muutoksen mahdollinen vaikutus kirjataan yhtiön kirjanpitoon siitä tilikaudesta lähtien, kun muutos tapahtuu. Muutosta ei sovelleta takautuvasti.

Yhtiö arvostaa sijoituskiinteistönsä IAS 40 -standardin mukaan käypään arvoon. Tällä hetkellä suurin osa Kojamon sijoituskiinteistöistä on arvostettu käypään arvoon kauppa-arvomenetelmää käyttäen. Yhtiön keskeiset kansainväliset vertailuyhtiöt kuitenkin käyttävät tuottoarvomenetelmää.

Yhtiön siirtyminen käyttämään tuottoihin perustuvaa arvostusmenetelmää sijoituskiinteistöjensä arvonmäärityksessä mahdollistaa yhtiön paremman vertailtavuuden sen keskeisiin kansainvälisiin vertailuyhtiöihin.

Nordea uskoo muutoksen tuovan 16 prosentin nousun omistusten arvoon.

”Kiinteistöomistusten nettoarvon (EPRA NAV) tuotto oli viime vuoden lopussa 5,0 % ja laski kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (pääosin raportointimuutoksista johtuen) 4,8 %:iin. Tuoton pieneneminen nostaa tulevaisuuden kassavirtojen eli nykyisten netto-omistusten arvoa”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Kojamon osakekohtainen omistusten nettoarvo oli Nordean mukaan viime vuoden lopussa 11,7 euroa, ja tuoton putoaminen 4,0 prosenttiin saisi nettoarvon nousemaan 15,7 euroon.

”Uudet asuntokaupat pääkaupunkiseudulla on tehty 3-3,5 %:n tuottotasoon, joten näemme nettoarvossa nousupotentiaalia, vaikka tuottotasot eivät olekaan täysin vertailukelpoisia omistusten leveän hankinta-aikavälin vuoksi”, pankki toteaa.

Nordea nosti kiinteistösijoitusyhtiön tavoitehintaa 11,9 eurosta 13,8 euroon ja toistaa osakkeen ostosuosituksen.

Kojamon osakkeen kolmen analyytikon keskimääräinen tavoitehinta on noussut selvästi tämän vuoden aikana. Vielä tammikuun alussa konsensuksen mukainen tavoitehinta oli 8,0 euroa, kun se on nyt noussut jo 13 euroon. Analyytikoiden konsensussuositus kiinteistöyhtiön osakkeelle on lisää.

Kojamo on 4,7 miljardin euron asunto-omaisuuden arvollaan mitattuna Suomen suurin kiinteistösijoittaja. Se tarjoaa vuokra-asumista Lumo- ja VVO-brändinimillä. Konserni työllistää noin 300 henkilöä, ja sillä on liki 35 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea.

Yhtiö listautui pörssiin viime kesänä. Yhtiön suuria omistajia ovat useat ammattiyhdistysliikkeet, jotka saivat pörssilistautumisesta yhteensä satojen miljoonien eurojen sijoitustulot verottomana, koska ne ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä.