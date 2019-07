Kalliiden osakkeiden ostaminen johtaa heikkoihin tuottoihin

Jenkkiosakkeet eivät tarjoa kummoisia tuottoja jatkossa. Syynä osakemarkkinoiden korkea arvostustaso, väittää sijoitustutkimusyhtiö.

Jenkkiosakkeet ovat olleet hyvässä vireessä kuluvan vuoden aikana lähes 19 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq lähes 25 prosenttia. Kurssinousua on avittanut keskuspankki Fed, jonka odotetaan kääntävän kelkkansa ohjauskorkojen nostoissa. Markkinat uskovat keskuspankin laskevan korkoja jo tämän kuun aikana.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi kyyhkysmäisen markkinanäkemyksensä tässä kuussa Yhdysvaltain kongressille talousnäkemyksiään. Puheessaan Powell korosti heikkoa inflaatiota ja varoitti talouden riskien kasvaneen.

Powell korosti jälleen keskuspankin valmiutta toimimiin talouskasvun turvaamiseksi. Näillä toimilla Powell viittasi rahapolitiikan keventämiseen. Mikäli USA:n inflaatiokehitys alkaa osoittaa hiipumisen merkkejä, antaa se keskuspankille lisää liikkumatilaa rahapolitiikassa.

Kurssinousu on kuitenkin nostanut osakkeiden arvostuskertoimia. S&P 500 -indeksin P/E-kerroin on nyt 21,5x, mikä on selvästi historiallista keskiarvoa korkeampi.

Korkeat arvostuskertoimet eivät lupaa hyvää tuleville tuotoille. Amerikkalainen Ned Davis Research -yhtiö laskee, että nykyisellä arvostustasolla S&P 500 -indeksin osakkeiden keskimääräinen vuosituotto seuraavan 10 vuoden ajanjaksolla jää 4,7 prosenttiin.

Odotuksissa olevan keskuspankin rahapolitiikan keventymisen lisäksi osakemarkkinoiden arvostuskertoimia ajaa Ned Davisin mukaan myös osakkeiden halpuus suhteessa yrityslainoihin. Yrityslainoista on tällä hetkellä vaikea saada tyydyttävää tuottoa suhteessa riskiin.

Kuitenkin osakkeiden absoluuttisen korkeat arvostuskertoimet herättävät huolia ja Ned Davisin mukaan osakesijoittajien tulisi olla nyt varuillaan.

”Absoluuttiset arvostuskertoimet toimivat suhteellisia arvostuskertoimia paremmin halpojen ja kalliiden osakkeiden identifioinnissa”, Ned Davis Research -yhtiön USA:n päästrategi Ed Clissold kirjoittaa yhtiön sijoittajakirjeessä.