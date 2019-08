Revenio kasvaa väkevästi, tuloskasvu jäi silti odotuksista

Revenion keväällä tekemä merkittävä yrityskauppa etenee odotetusti.

Silmänpainemittareita valmistavan Revenion liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa peräti yli 55 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihto ylsi 11,8 miljoonaan euroon vertailukauden 7,6 miljoonasta eurosta.

Liikevaihdon kasvu oli odotettu, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 11 miljoonaa euroa.

Liiketulos laski viime vuoden 2,5 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon. Liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liikevoitto kasvoi viime vuoden 2,5 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon. Tuloskasvu jäi odotettua vaisummaksi, sillä konsensusennuste oli 3,5 miljoonaa euroa.

Revenion toimitusjohtajan tehtävät elokuun alusta vastaanottanut Mikko Moilanen kertoo, että yhtiö on nyt erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa konsernin merkittävin yritysosto on saatu päätökseen ja integraatiotyö on hyvässä vauhdissa.

”CenterVuen henkilöstö on suhtautunut erittäin positiivisesti uuteen omistajaan ja niihin mahdollisuuksiin, joita meillä on yhdessä tulevaisuudessa. Ilmapiiri on erittäin innostunut, positiivinen ja työn täyteinen. Jakelijaverkostoltamme saamamme palautteen perusteella he näkevät positiivisena mahdollisuutena sen, että Reveniolla on jatkossa tarjota entistä laajempi tuotevalikoima. Useat jakelijat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa keskustella kanssamme laajemmasta yhteistyöstä”, Moilanen hehkuttaa.

Vertaislainat ja yrityslainat tarjoavat korkeaa kuukausituottoa hyvällä hajautuksella Keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 7-10% huomioiden luottotappiot

Täysin uuden omaisuusluokan varojen hajauttamiseen

Tuotto ei korreloi merkitsevästi osake- tai muun korkomarkkinan kanssa

Tuottojen maksuja kuukausittain Lue lisää

Moilasen mukaan CenterVue-yritysosto, siihen liittyvän integraatiotyö ja muun liiketoiminnan kehittäminen ovat pitäneet koko organisaation kiireisenä katsauskaudella.

Revenio kertoi viime huhtikuussa ostaneensa italialaisen CenterVuen. Yrityskauppa mahdollistaa Revenion mukaan sen tuoteportfolion laajentamisen glaukooman diagnostiikasta ja hoidonaikaisesta seurannasta myös muun muassa diabetekseen liittyvien silmäsairauksien tunnistamiseen ja hoidonaikaiseen seurantaan.

Revenion mukaan kaupan synergiaedut yltävät viiteen prosenttiin yhtiöiden yhteisestä liikevaihdosta seuraavien 1–3 vuoden aikana.

”Olemme jättäneet katsauskauden jälkeen Icare Ic200 -silmänpainemittariin liittyvän myyntilupahakemuksen Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle FDA:lle. Myös Icare HOME -silmänpainemittarin katsauskaudella saama Medicare-korvattavuus oli meille tärkeää, ja arvioimmekin sen vaikuttavan positiivisesti tuotteen myyntiin Yhdysvalloissa. Lisäksi Ventica®-järjestelmän kaupalliset toimenpiteet on käynnistetty ja jakelijayhteistyöhön on panostettu katsauskaudella.”

Revenio päivitti tulosraportin yhteydessä näkymiään kuluvalle vuodelle positiivisempaan suuntaan.

CenterVue-yritysoston johdosta Revenion liikevaihto kasvaa erittäin voimakkaasti. Konsernin yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistun suhteellisen käyttökatteen odotetaan olevan hyvällä tasolla.

Aiempi, 14.2.2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019 oli: Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla.