Konepajayhtiö Robit antoi tulosvaroituksen

Robit päivitti tulosohjeistustaan vuodelle 2019.

Johdon tämän hetken näkemyksen mukaan vuoden 2019 EBITA-kannattavuus jää negatiiviseksi johtuen alkuvuoden ennakoitua heikommasta tuloskehityksestä ja liiketoimintaan sitoutuneita pääomia vapautuu alkuperäistä tavoitetta vähemmän.



Uuden ohjeistuksen mukaan vuonna 2019 EBITA-kannattavuus jää negatiiviseksi ja liiketoimintaan sitoutuneita pääomia vapautuu alkuperäistä tavoitetta vähemmän.



Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että vuonna 2019 yhtiön tavoitteena on saavuttaa positiivinen EBITA-kannattavuus sekä vapauttaa merkittävästi liiketoimintaan sitoutuneita pääomia.



Robit julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2019 keskiviikkona 7.8.

Robit Oyj on Lempäälän Sääksjärvellä toimiva konepajayritys, joka valmistaa porakruunuja kallionlouhintaan ja putkitusteriä maaporaukseen. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin toukokuussa 2017.

Yhtiön tuotteet vastaavat kaivosteollisuuden, rakentamisen ja urakoinnin, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen vaativiin tarpeisiin. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Top Hammer ja Down the Hole, joita tukee yhtiön digitaaliset ratkaisut, Digital Services.

Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto jakelijoidensa kautta 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Robit on kamppaillut viime aikoina kannattavuusongelmien kanssa. Yhtiön viime tilikauden tulos oli yli 31 miljoonaa euroa tappiolla ja alkuvuodesta tammi-maaliskuussa tulos oli vielä tappiollinen 0,38 miljoonaa euroa. Vuoden kokonaistulosta rasitti viime vuonna merkittävästi yhtiön Down the Hole (DTH) liiketoimintaan kohdistuva liikearvon arvonalennuskirjaus

Yhtiö on kuitenkin petrannut viime vuodesta, jolloin ensimmäisellä kvartaalilla tappio oli lähes 3,2 miljoonaa euroa.