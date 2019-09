ASP-säästämisen suosio kasvanut hurjasti 2010-luvulla

Kehnot talletuskorot tekevät tällä hetkellä ASP-säästämisestä erityisen kannattavaa. Nuorten ensiasunnon hankintaan tarkoitetun järjestelmän suosio onkin ollut hurjassa kasvussa.

ASP-säästäminen on nuorille suunnattu säästämiskeino, jolla voidaan helpottaa ensiasunnon hankintaa. ASP-tilin voidaan avata missä tahansa pankissa, kunhan tilin avaaja on 15-39-vuotias, eikä tämä ole omistanut vielä vähintään 50 prosenttia mistään asunnosta.

ASP-tilille saa yhden prosentin peruskoron lisäksi asunnonoston yhteydessä pankista riippuen 2-4 prosentin lisäkoron, mikä on nykyisten talletuskorkojen aikaan merkittävä porkkana. ASP-tilille säästetään vähintään 10 prosenttia asunnon arvosta ja talletuksia pitää tehdä vähintään kahdeksana kvartaalina. Talletus saa olla maksimissaan 3000 euroa vuosineljänneksen aikana.

ASP-lainalle on määritelty enimmäiskoko alueittain. Eniten ASP-lainaa on mahdollista saada Helsingissä, jossa laina voi olla enimmillään 180 000 euroa. Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa ASP-lainan maksimi on 145 000 ja muualla Suomessa 115 000 euroa.

ASP:n avulla hankittavan asunnon hinta voi olla kuitenkin edellä mainittuja summia isompi. ASP-lainan lisäksi asunnonostaja voi ottaa myös lisälainaa, joskin lisälaina vaatii ostajalta lisävakuuksia.

Matala korkotaso kannustaa ihmisiä avaamaan ASP-tilejä. Lisäksi oma asunto on ollut perinteisesti keskeinen osa suomalaisten varallisuutta, mikä varmasti näkyy ASP-tilien avaamisen suosiossa.

Vaikka säästämisen voi aloittaa vain 39 ikävuoteen asti, voi ASP-lainan ottaa kuitenkin vielä yli 40-vuotiaana. Toisesta ääripäästä säästämisen voi aloittaa jo 15 vuotiaana, joskin alle 18-vuotias saa tallettaa ASP-tilille vain itse tienaamiaan rahoja.

ASP-säästämisen hyödyt ovat merkittävät

ASP-säästämisen merkittävin hyöty on markkinatilanteeseen suhteutettuna varsin kova korko. Prosentin peruskoron päälle maksettava 2-4 prosentin lisäkorko on varsin kova, etenkin kun korkoon ei sisälly riskiä. Korko maksetaan kaikille ASP-tilille säästäneille, jotka päätyvät myöhemmin ottamaan ASP-lainan.

ASP-säästämisen korot ovat myös verotonta tuottoa, mikä nostaa entisestään ASP-tilin kannattavuutta.

Silti ASP-säästämisen hyödyt eivät jää kuitenkaan vain korkoihin. Muita ASP-säästämisen etuja ovat ilmainen valtiontakaus lainalle, sekä maksuton valtion korkotuki lainalle kymmenen ensimmäisen vuoden ajalle. Mikäli lainan korko ylittää korkotukiaikana 3,8 %, valtio maksaa tällöin 70 % tämän tason ylittävästä korosta.

Näiden lisäksi ASP-korkotukilainan etuja on alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko.

Danske Bank: ASP-säästämisen suosio kasvanut moninkertaiseksi

ASP-säästäminen on ollut varsin suosittua 2010-luvulla. Danske Bankin julkaiseman tiedotteen mukaan ASP-tilien määrä on kasvanut heillä 400 prosenttia 2010-luvun aikana. ASP-tilien hurjan suosion syyksi pankki kertoo ASP-säästämisen edut.

Myös uusien ASP-lainojen määrä on ollut Danske Bankin mukaan nousussa 2010-luvulla. Viime vuosina ASP-laina on nostettu keskimäärin 29-vuotiaana, mikä on hieman enemmän, kuin aiemmin.

Danske Bankin kautta otetuista ASP-lainanottajista 60 prosenttia on joutunut turvautumaan myös lisälainaan. Lisälainaa otetaan yleensä silloin, kun ostettavan asunnon hinta on suurempi kuin ASP-lainalle määrätty enimmäiskoko. Lisälainan suuruus on yleensä reilut 20 prosenttia koko lainasummasta.