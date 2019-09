Salkunhoitaja: Sijoittajat puun ja kuoren välissä

Epävarmuus on nostanut turvasatamina pidettyjen osakkeiden arvostuskertoimia, jolloin ne eivät enää olekaan turvasatamakohteita.

Sijoitusmarkkinoiden kasvanut epävarmuus tehnyt sijoittajan elämästä aiempaa vaikeampaa. Perinteisesti korkosijoituksia pidetään hyvänä hajautuskomponenttina osakesijoituksille.

Turvasatamakohteiden kysyntä johtaa kuitenkin paradoksiin: jos näiden sijoituskohteiden kysyntä kasvaa, eivät ne ehkä enää toimikaan turvasatamina.

Esimerkiksi Saksan ja USA:n turvallisina pidettyjen valtiolainojen hinnat ovat nousseet rajusti viime kuukausina. Mitä korkeammaksi valtiolainojen kurssit nousevat ja mitä alhaisemmiksi niiden jälkimarkkinakorot laskevat, sitä vähemmän ne ovat turvasatamia.

Sama paradoksi löytyy myös osakemarkkinoiden sisältä.

Salkunhoitaja Niko Fagernäs kertoo Taalerin blogissaan, että osakemarkkinoilla on nähty vuoden uusia huippuja samaan aikaan, kun talousdata on yhä huonompaa. Pääomia on virrannut turvasatamina pidettyihin osakkeisiin.

”Rahaa on vuoden aikana lähtenyt passiivisista osake-ETF: istä ja aktiivisista osakerahastoista globaalisti ennätysmäärä. Samaan aikaan puhutaan ns. turvasalkuista, joihin tungetaan lääke- ja päivittäistavarakauppayhtiöitä”, Fagernäs toteaa.

Samalla tavalla kuin korkosijoitusten riskit ovat kasvaneet, ovat myös turvasatamina pidettyjen osakkeiden riskit kasvaneet.

”Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että ns. turvasatamayhtiöt, kuten vaikkapa Elisa, ovat kokeneet suuren nousun lähinnä vain arvostustasoissa. Taantumapelon vallassa sijoittajat ovat tunkeutuneet näihin yhtiöihin voimalla.”

Elisan osakekurssi onkin noussut vuodessa yli 27 prosenttia ja toteutuneella tuloksella laskettu P/E-kerroin on noussut jo tasolle 25x.

Jos taantumapelot eivät nyt sitten toteudukaan, suhteellinen kärsimys näissä sijoittajien ”turvasatamissa” voi olla melko suurta, salkunhoitaja varoittaa.

Taalerin näkemys nykyisestä markkinakehityksestä on, että arvostuserot ovat levinneet hieman liian pitkälle monessa teemassa.

”Esimerkiksi arvoyhtiöt ovat kärsineet merkittävästi koko tämän taloussyklin ajan, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että viimeisetkin sijoittajat heittävät pyyhettä kehään. Rakenteelliset trendit tukevat kasvuyhtiöitä ja ne trendit tuskin häviävät mihinkään ihan heti, mutta talouden parantuminen ja jopa korkojen laskutrendin hetkellinen pysähtyminen voivat aiheuttaa kovia liikkeitä arvoyhtiöiden hyväksi”, Fagernäs arvioi.

Taaleri pitää edelleen osakkeet neutraalissa painossa allokaatiostrategiassaan. Arvoyhtiöiden painoa Taaleri on nyt nostanut noin 20 prosenttiin osakepainosta.

”Uskomme, että talouden heikkeneminen pikkuhiljaa loppuu ja vahvistuminen voi alkaa, mikä jo itsessään voi saada positiivista liikettä arvoteemaan”, Fagernäs toteaa.