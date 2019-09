Valmet nousi Nordean mallisalkuun ja saa pankilta ostosuosituksen

Markkinat ovat liian synkkiä konepajayhtiön näkymien suhteen, arvioi Nordea.

Konepajayhtiön osakekurssi on tullut ryminällä alas viime huhtikuun lukemista. Nordean mukaan osasyy kurssilaskulle oli odotuksia heikompi toisen vuosineljänneksen tulosraportti.

Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa viime vuodesta seitsemän prosenttia 901 miljoonaa euroon. Analyytikot olivat kuitenkin odottaneet keskimäärin lähes 923 miljoonan euron liikevaihtoa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli toisella osavuodella 69 miljoonaa euroa, kun yhtiötä seuraavat analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 76,5 miljoonan euron liiketulosta. Vertailukaudella Valmetin liiketulos oli 61,0 miljoonaa euroa.

Nordean mielestä kvartaalituloksesta ei kannata vetää liian pitkälle vieviä johtopäätelmiä, sillä Valmetin kannattavuudessa neljännesvuosien välinen heilahtelu on tyypillistä.

”Vahvasti kannattavuutta viimevuosina parantaneen Valmetin vertailuluvut ovat aikaisempaa haastavammat ja mittaluokaltaan samankaltaisiin kannattavuusparannuksiin ei päästä tulevaisuudessa”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Pankki odottaa Valmetilta kuitenkin parannusta tulosmarginaaleihin sisäisten tehostustoimien ja huoltoliiketoiminnan yritysostojen vuoksi.

Uuslaitetilausten osalta suurten sellutehdastilausten näkymät ovat kuitenkin hieman epävarmemmat laskeneen sellun hinnan myötä, Nordea arvioi.

Valmetin kasvun eväät löytyvät huoltoliiketoiminnasta, pankki uskoo.

”Näemme Valmetilla vahvat edellytykset kasvattaa markkinaosuuttaan huoltoliiketoiminnassa, sillä yhtiöllä on pitkäaikaista osaamista asiakastoimialojen koko arvoketjusta.”

Valmetin huoltoliiketoiminnan markkinaosuus on tällä hetkellä 16 prosenttia, vaikka yhtiö on toimittanut noin 40 prosenttia laitekannasta, Nordea muistuttaa. Valmetilla on pankin mukaan selkä kilpailuetu pienempiin toimijoihin verrattuna.

Huoltoliiketoiminnan näkymiä tukee Nordean mukaan myös Valmetin säästöohjelmat, joiden avulla yhtiö tavoittelee 8 – 10 prosentin EBITA-marginaalia suhdannetilanteesta riippumatta.

Nordean mielestä markkinoiden odotukset Valmetin tuloskehityksestä ovat liian pessimistisiä.

”Osakkeen nykyhinnoittelussa ei anneta arvoa laiteliiketoiminnalle, jolta kuitenkin odotetaan 80 miljoonan euron EBITA-vuositulosta. Valmetin arvostus PE-luvun ollessa 11,4 vuoden 2020 ennusteilla on alhaisempi kuin pohjoismaisen konepajasektorin keskiarvo.”

Nordea odottaa Valmetin kassavirtojen pysyvän vakaana ja hyvällä tasolla. Tämä tukee myös kasvavaa osinkoa, ja Nordea ennustaa osakkeelle 4,7 prosentin osinkotuottoa.

Nordea lisäsi Valmetin kotimaiseen mallisalkkuunsa 2,5 prosentin painolla. Samalla Huhtamäen paino tippui puoleen aiemmasta.

Nordean tavoitehinta Valmetin osakkeelle on 20 euroa.