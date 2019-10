Luottamus Nokiaa kohtaan romahtanut laajalla rintamalla

Pettymys Nokian tuoreeseen tulosraporttiin heijastuu laajalle.

Nokia julkisti torstaina karun tulosraportin. Vaikka yhtiön heinä-syyskuun ei-ifrs-liikevoitto oli hieman analyytikoiden konsensusodotusta parempi, aiheutti lähiajan näkymien tulosvaroitus markkinoille rajun pettymyksen.

Nokia laski rajusti koko vuoden 2019 ei-ifrs-liikevoittoprosentin ohjeistustaan 8,5 prosenttiin (+/- 1 prosenttiyksikköä), kun ohjeistus oli aiemmin 9-12 prosenttia. Ensi vuoden ohjeistus heikkeni 12-16 prosentista 9,5 prosenttiin 1,5 prosenttiyksikön liikkumavaralla.

Toimitusjohtaja Rajeev Surin mukaan Nokian kolmas neljännes oli vakaa ja vapaa kassavirta oli positiivinen; myynti kasvoi laajasti; liikevoittoprosentti oli vakaa; tulos oli vahva Nokia Enterprise -liiketoiminnassa, Nokia Software -segmentissä ja IP Routing -liiketoiminnassa ja edistyimme hyvin vuoden 2019 kustannusvähennystavoitteidemme saavuttamisessa

Nokian kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissa oli liian monta vaaranmerkkiä, joihin yhtiö ei kyennyt tarjoamaan järkevää selitystä, arvioi Inderesin Nokia-analyytikko Mikael Rautanen.

”Näemme siten selvästi kohonneen riskin sille, että Nokialla on pinnan alla merkittäviä rakenteellisia ongelmia etenkin mobiiliverkkojen liiketoiminnassa juuri kriittisen teknologiasyklin kynnyksellä”

Tässä muutamia esimerkkejä, siitä millaisia seurauksia Nokian kolmannen neljänneksen karmealla tulosraportilla on ollut.

Osakekurssi

Selkein osoitus Nokiaa kohtaan kasvaneesta epäluulosta on tietenkin osakkeen kurssiromahdus. Heinä-syyskuun tulosraportin julkistamisen jälkeen yhtiön markkina-arvosta on kadonnut taivaan tuuliin jo yli 29 prosenttia. Osakekurssi on jatkanut laskuaan vielä maanantainakin.

Luottoluokitus

Syy vielä maanantainakin laskeneelle Nokian kurssille löytyy luottoluokittajasta. Luottoluokitusyhtiö Moody’s nimittäin kertoi laskeneensa Nokian luottoluokituksen tasolle Ba2 aiemmalta tasolta Ba1. Ba2 on Moody’sin toiseksi ylin roskalainaluokka.

Luokituksen lasku johtuu Moody’sin mukaan siitä, että Nokian operatiivinen toiminta elpyy ensi vuonna aiemmin arvioitua hitaammin. Nokian tulosmarginaaleihin kohdistuu painetta samalla kun se joutuu lisäämään investointejaan 5G-verkkoon kilpailukykynsä nostamiseksi.

Tulosennusteet

Analyytikot ovat reivanneet nopeasti ja rajusti Nokian ensi vuoden tulosennusteita alaspäin. Vielä viime keskiviikkona – siis ennen pettymyksen aiheuttanutta tulosjulkistusta – analyytikot odottivat keskimäärin 0,2 euron osakekohtaista tulosta ensi vuodelle.

Nyt odotus on romahtanut keskimäärin 0,11 euroon.

Osakkeen tavoitehinta

Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta Nokian osakkeelle on laskenut sekin. Vielä keskiviikkona konsensuksen mukainen tavoitehinta oli 5,6 euroa. Nyt se on enää 4,89 euroa.

Keskimäärin analyytikot antavat Nokian osakkeelle silti selvästi tämän hetken 3,3 euron kurssinoteerausta korkeamman tavoitehinnan.

Arvostuskertoimet

Koska ensi vuoden tulosennusteet ovat laskeneet osakekurssiakin voimakkaammin, tarkoittaa se arvostuskertoimien nousua.

Ensi vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella laskettu Nokian P/E-kerroin on noussut nyt tasolle 34x.

Taseperusteinen arvostus P/B-kertoimella on ensi vuoden ennustetulla tasesubstanssilla 1,36x. Tasepohjainen arvostustaso ei ole korkea, kun huomioidaan, että analyytikot odottavat ensi vuodelle keskimäärin 9,5 prosentin oman pääoman tuottoa.