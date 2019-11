Finnair investoi vähempipäästöisiin kapearunkoisiin lentokoneisiin jopa 4 miljardia euroa

Matka kohti aidosti hiilineutraalia lentoliikennettä on yhtiön mukaan pitkä ja haastava.

Finnair kertoo nostaneensa vastuullisuuden olevan strategiassa avainasemassa. Yhtiö julkistaa vastuullisuuden eri osa-alueet – taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun – kattavan yksityiskohtaisen vastuullisuussuunnitelmansa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vastuullisuussuunnitelman keskiössä on pitkän aika välin etenemissuunnitelma kohti hiilineutraaliutta, jota Finnairin johto ja hallitus työstävät. Finnair pyrkii pitkän aikavälin hiilineutraaliuteen käyttämällä useita eri keinoja.

Yhtiön mukaan olennaisen tärkeää on Finnairin lentojen hiilidioksidipäästöjen minimoiminen investoimalla uusiin, vähäpäästöisempiin koneisiin, panostamalla polttoainetehokkuutta parantaviin operatiivisiin toimiin ja biopolttoaineisiin, sekä pidemmällä aikavälillä synteettisiin polttoaineisiin. Finnair osallistuu myös sähkölentämisen kehittämiseen lyhyemmille matkoille ja pitää tärkeänä myös eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämistä.

Päästöhyvitykset ja päästökauppa ovat tärkeässä roolissa niiltä osin, kun hiilidioksidipäästöjä ei pystytä kokonaan vähentämään yllämainituin keinoin. Lentoliikenne on jo nyt mukana EU:n päästökaupassa ja ensimmäisenä toimialana maailmassa se solmi globaalin päästöhyvitys- ja vähennyssopimuksen CORSIAn, joka astuu voimaan vuoden 2021 alusta.

Finnair myös suunnittelee erilaisia vapaaehtoisia toimia, kuten hiilinieluihin investoimista ja vapaaehtoisia päästöhyvitysohjelmia. Finnair tarjoaa asiakkailleen jo mahdollisuuden hyvittää päästönsä Finnairin kautta.

“Matka kohti aidosti hiilineutraalia lentoliikennettä on pitkä ja haastava, mutta etenemme kohti tavoitetta määrätietoisesti askel askeleelta,” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Vuosien 2015-2019 aikaan Finnair investoi noin kaksi miljardia euroa uuteen polttoainetehokkaampaan kaukoliikennelaivastoon, ja tämä investointi toi merkittävät hiilidioksidipäästövähennykset Finnairin liikenteessä.

Finnair valmistelee päätöksiä lähinnä kapearunkolaivastoon strategiakauden 2020 – 2025 aikana kohdistuvista korvaus- ja kasvuinvestoinneista. Suuntaa antava investointisumma on 3,5-4 miljardia euroa. Tämä on Finnairin merkittävin vastuullisuuspanostus ja sen arvioidaan vähentävän päästöjä Finnairin Euroopan liikenteessä noin 10 – 15 prosenttia. Investoinneilla on myös merkittävä suora ja epäsuora vaikutus uusien työpaikkojen syntymiseen Suomessa.

Strategiakaudella Finnair tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua ja odottaa kapasiteettinsa kasvavan noin 3-5 prosenttia vuosittain markkinan kasvun tahdissa. Finnair hyödyntää Helsingin maantieteellistä sijaintia ja sen mahdollistamia suoria, lyhyitä ja polttoainetehokkaita lentoreittejä Aasian miljoonakaupunkeihin.

Finnairin 7.11.2019 julkistamat tavoitteet strategiakaudelle ovat: