Tässä Suomen houkuttelevimmat pörssiyhtiöt

Yksityissijoittajat valitsivat Suomen houkuttelevimmat pörssiyhtiöt. Kärjessä komeilevat jo toistamiseen samat voittajat.

Kone, Ponsse, Marimekko ja Verkkokauppa.com haalivat jälleen sijoittajien äänet vuoden 2019 Yksityissijoittajan valinta -kilpailussa. Kilpailussa yksityissijoittajat valitsevat Suomen houkuttelevimmat ja luotettavimmat pörssiyhtiöt neljässä eri sarjassa: suuri, keskisuuri ja pieni pörssiyhtiö sekä paras First North -listalla.

Yksityissijoittajien arvomaailma on pysynyt hyvin samanlaisena edellisiin vuosiin verrattuna. Avointen vastausten perusteella yksityissijoittajat arvostavat tunnettuja yhtiöitä, jotka tekevät varmaa osinkoa. Suomen houkuttelevimpia pörssiyhtiöitä yhdistää innovatiivisuus, hyvä ja avoin johto, maailmanluokan osaaminen sekä luotettavuus.

Myös hyvä ja selkeä viestintä nousi esille useissa yksityissijoittajien vastauksissa.

”Vastausten perusteella voidaan jälleen todeta, että yksityissijoittajat arvostavat avointa ja aktiivista sijoittajaviestintää. Hyvä sijoittajaviestintä tuo yhtiölle näkyvyyttä sekä luo uskoa ja sitoutuneisuutta asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien joukossa”, kertoo Kreabin johtava viestintäkonsultti Lauri Hyppölä.

Yksityissijoittajat ovat tärkeä sijoittajaryhmä ja kilpailun tarkoituksena on vahvistaa heidän arvostustaan nostamalla esiin yhtiöitä, jotka ovat onnistuneet yksityissijoittajien huomioimisessa, viestinnässä ja palvelualttiudessa.

Palkinnot voittajille jaettiin 26.11. Sijoitus Invest-tapahtumassa Messukeskuksessa.

”Vastausten perusteluissa korostuu vuodesta toiseen avoimen ja selkeän viestinnän, läsnäolon ja kohtaamisten tärkeys. Palkinto yhdistää yksityissijoittajien äänet ja korostaa sitä, kuinka merkittävä sijoittajaryhmä kotimaiset kotitaloudet yhteenlaskettuna ovat”, kertoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Lounasmeren mukaan tänä vuonna yksityissijoittajien kanssa on käyty paljon mielenkiintoista keskustelua myös suomessa tammikuun alussa käyttöön otettavasta osakesäästötilistä. Osakesäästötili on uusi suomalaisille sijoittajille tarkoitettu tili, joka edistää pitkäjänteistä säästämistä. Tuleva tili on otettu jo nyt innostuneesti vastaan yksityissijoittajien joukossa, Lounasmeri toteaa.

Yksityissijoittajien vuoden 2019 osakevalinnat

Paras suuri pörssiyhtiö – KONE

KONE on suomalainen hissiyhtiö. Yhtiön valintaa parhaaksi suureksi pörssiyhtiöksi perusteltiin luotettavuuden, vakaana tuoton sekä kansainvälisen tunnettavuuden kautta. Konetta arvostetaan myös laadukkaista tuotteistaan ja pitkästä suomalaisesta perinteestään.

Paras keskisuuri yhtiö – Ponsse

Toimialalleen uskollinen ja innovatiivisesti alueellinen vieremäläinen perheyritys Ponsse äänestettiin voittajaksi keskisuuren yhtiöiden pörssilistalta. Yksityissijoittajilta yhtiö sai kiitosta sen asiantuntevan johdon ja perinteisen tuotantoalueen hyödyntämisen kautta. Lisäksi yhtiön rooli merkittävänä työllistäjänä koettiin arvokkaaksi.

Paras pieni yhtiö – Marimekko

Pienten pörssiyhtiöiden listalta voittajaksi äänestettiin Marimekko. Suomalainen designyhtiö keräsi kiitosta hyvästä johdostaan, joka on onnistunut laajentamaan yhtiötä vaikeasta toimialasta huolimatta. Marimekko koetaan osana suomalaisuuden historiaa ja yhtiö nähdään positiivisen suomikuvan rakentajana maailmalla. Laadukas brändi sekä vahva tuotekehitys luovat uskoa yhtiön vakaasta tulevaisuudesta.

Paras yhtiö First North -listalla – Verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com sai jälleen kiitosta yksityissijoittajilta voittaessaan parhaan yhtiön palkinnon First North -listalta. Yhtiötä arvostetaan ennen kaikkea uranuurtavasta ja innovatiivisesta otteesta, jolla se on onnistunut laajentamaan kaupankäyntiä digitaalisille alustoille. Tämän lisäksi palvelun korkea laatu, valikoiman laajuus ja sidosryhmäviestinnän toimivuus koettiin vastaajien keskuudessa Verkkokauppa.comin ansioiksi.

Kilpailun järjestävät Pörssisäätiö, viestintätoimisto Kreab ja Messukeskus. Voittajat julkistettiin Sijoitus Invest -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 26.11.