Analyytikko: Revenion osakkeen arvostustaso kohonnut ”kipurajoille”

Silmänpainemittareistaan tunnettu Revenio on ollut viime vuodet todellinen Helsingin pörssin menestystarina. Se näkyy osakekurssissa.

Yhtiön osakekurssi on noussut viidessä vuodessa lähes 397 prosenttia. Yhtiön liiketulos on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa ja liikevaihtokin on noussut 20 miljoonasta eurosta vuonna 2015 yli 30 miljoonaan viime vuonna.

Tässä kuussa pitkään jatkunut osakkeen kipuaminen on kuitenkin hyytynyt. Lisäksi pieni särö yhtiön menestystarinaan tuli, kun yhtiö kertoi maanantaina pörssitiedotteessaan yllättäen toimitusjohtajan vaihtumisesta. Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Moilanen jättää tehtävänsä konsernin toimitusjohtajana välittömästi.

Moilasen pesti jäi lyhyeksi, sillä hän aloitti Revenion toimitusjohtajana viime huhtikuussa.

”Näkemyserot siitä kuinka yhtiötä kehitetään, johtivat tähän valitettavaan lopputulokseen”, kommentoi Revenion hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä.

Miten ”johtajatyhjiö” vaikuttaa?

Johtajatyhjiön syntyminen voi hidastaa yhtiön strategista etenemistä Revenion kannalta kriittisessä kehitysvaiheessa, jossa yhtiö on juuri tehnyt merkittävän yrityskaupan ja lähtenyt rakentamaan uutta strategiaa, arvioi Inderesin toimitusjohtaja ja analyytikko Mikael Rautanen.

”Reveniossa erinomaista työtä tehnyt aiempi toimitusjohtaja Timo Hildén ottaa väliaikaisen toimitusjohtajan roolin, minkä takia emme usko yhtiön operatiivisten toimintojen kärsivän tilanteesta”, Rautanen toteaa Inderesin aamukatsauksessa.

Johtajatilanteesta huolimatta Reveniolla on Rautasen mukaan edelleen hyvin pullat uunissa.

”Yhtiö pystyy keskittymään lähivuodet pitkälti orgaaniseen kasvuun erittäin kilpailukykyisillä nykytuotteilla. Ydintuotteiden (Icare-silmänpainemittarit, CenterVue-kuvantamislaitteet) kasvun lisäksi houkuttelevaa pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaalia tarjoavat etenkin HOME-tuote sekä CenterVue-yrityskaupan synergiat”, Rautanen toteaa.

Revenion tuloskasvu on kovaa. Inderes ennustaa yhtiön osakekohtaisen tuloksen kasvavan tänä vuonna 48 prosenttia ja ensi vuonnakin vielä 35 prosenttia.

Osakkeen korkea arvostus puoltaa varovaisuutta

Osakkeen kurssinousu on nostanut arvostuskertoimia. Analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusodotuksen mukaisella 0,36 euron osakekohtaisella tuloksella kuluvan vuoden P/E-kerroin on peräti 71x. Ensi vuodenkin P/E-kerroin on vielä lähes 43x.

Osake hinnoitellaan jo 10,6 kertaa yli yhtiön tasesubstanssin arvon.

Rautasen mukaan Revenion osakkeen arvostus on kohonnut kipurajoille.

”Käytännössä arvostus edellyttää yhtiöltä vakuuttavaa pitkän aikavälin strategiaa sekä kykyä ylläpitää vahvaa tuloskasvua usean vuoden ajan.”

Inderes näkee nykytilanteen sopivana paikkana hengähdystauolle Revenion muutoin houkuttelevassa pitkän aikavälin tarinassa. Inderes laski osakkeen suosituksen tasolle vähennä aiemmalta lisää-tasolta. Inderesin tavoitehinta Revenion osakkeelle on 24,5 euroa.