Ylistetty Joker rikkoo elokuvien lipputuloennätyksiä

Venetsian elokuvajuhlissa Kultaisella leijonalla palkittu draamaelokuva Joker niittää mainetta niin kriitikoiden arvioissa kuin lipputuloissakin.

Joker on onnistunut maailmanlaajuisissa lipputuloissa ohittamaan Deadpool ja Deadpool 2:en, tullen näin maailman menestyneimmäksi R-luokitetuksi elokuvaksi koskaan. R-luokiteltu elokuva vastaa Suomessa K16-elokuvia, eli ne ovat aikuisille tarkoitettuja elokuvia.

Forbes-sivuston mukaan Joker on nyt kaikkien aikojen eniten lokakuussa tuottanut elokuva. Se teki avausviikonloppunaan kaikkein aikojen lipputuloennätyksen sekä on tuottanut maailmanlaajuisesti tähän mennessä jo yli 760 miljoonaa euroa. Deadpoolin maailmanlaajuiset lipputulot olivat noin 783 miljoonaa dollaria, mutta Jokerin odotetaan yltävän 900 miljoonaan dollariin.

Suomessakin elokuva keräsi avajaisviikonloppuna yli 50 000 katsojaa ja kahden ensimmäisen esitysviikon aikana yhteensä peräti 150 000 katsojaa

Joker llmesty elokuvateattereihin niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin 4. lokakuuta tänä vuonna. Elokuva kertoo mielenterveysongelmista kärsivästä traagisesta stand up -koomikosta, joka ajautuu rikolliseksi psykopaattisena ”Jokerina” 1980-luvun Gotham Cityssä.

Jokerin lipputulosuosio on hämmästyttävää. Se on sitä siksi, että Joker on enemmän lahjomaton art house -elokuva kuin suuria massoja kosiskeleva viihderymistely. Vaikka elokuvan päähahmo on DC-Comicsin sarjakuvien Batmanin arkkivihollinen, ei elokuvalla ole juuri mitään yhteistä viime vuosien supersankarielokuvien kanssa.

Joker on synkkä draama, joka on myös avoimen yhteiskuntakriittinen. Elokuva on saanut kriitikoilta ylistäviä arvioita, mutta sitä on myös kritisoitu tarpeettoman väkivaltaiseksi ja näköalattomaksi. Elokuvan on myös pelätty ruokkivan väkivaltaa ja anarkiaa.

Elokuvan on ohjannut Todd Phillips. Phillips myös käsikirjoitti sen yhdessä Scott Silverin kanssa. Menestyksen taustalla on kuitenkin ennen kaikkea pääosan esittäjä Joaquin Phoenix, jonka väkevää rikkinäisen mielen hahmon roolisuoristusta on ylistetty laajasti. Eikä olisi yllätys jos Phoenix palkittaisiin Oscarilla.

Yllä oleva Jokerin virallinen traileri on muuten poikkeuksellisen hieno.