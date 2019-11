Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Kun Nokia joutui reivaamaan korkealle asettamiaan tavoitteita reippaasti alaspäin, oli seurauksena katastrofi osakkeen markkina-arvossa, kertoo Solidiumin toimitusjohtaja.

Nokian osakekurssi on romahtanut jo 30 prosenttia katastrofaalisen kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin jälkeen.

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on huolissaan Nokian kompuroinnista viidennen sukupolven 5G-matkapuhelintekniikassa.

Solidiumin sijoitussalkussa Nokia-omistusten arvo on 676 miljoonaa euroa. Solidium on merkittävä Nokian omistaja 3,6 prosentin omistusosuudellaan ja 206 miljoonalla osakkeellaan.

Helsingin Sanomille Mäkinen kertoo, että Nokiasta täytyy olla huolissaan, koska tulevaisuudennäkymien muuttaminen huonommiksi ja siihen johtaneet syyt eivät näytä hyviltä.

”Sijoittajan täytyy olla aina vähän paranoidi, mutta tässä tapauksessa aivan erityisen paljon”, Mäkinen kertoo.

Nokia tuotti markkinoille rajun pettymyksen varoittamalla kolmannen vuosineljännen tulosraportissaan aiempaa kehnommista lähiajan näkymistä.

Nokia laski rajusti koko vuoden 2019 ei-ifrs-liikevoittoprosentin ohjeistustaan 8,5 prosenttiin, kun ohjeistus oli aiemmin 9-12 prosenttia. Ensi vuoden ohjeistus heikkeni 12-16 prosentista 9,5 prosenttiin 1,5 prosenttiyksikön liikkumavaralla.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surin mukaan osa Nokian aiemmin kertomista 5G:n alkuvaiheeseen liittyvistä riskeistä on nyt toteutumassa.

”Erityisesti kolmannen neljänneksen bruttokateprosenttiimme vaikuttivat myynnin tuotejakauma, ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteisiimme liittyvä korkea kustannustaso, kannattavuushaasteet Kiinassa, hintapaineet ensimmäisissä 5G-sopimuksissa ja julkistettuun operaattoreiden fuusioon liittyvä epävarmuus Pohjois-Amerikassa”, Suri totesi.

Mäkinen kritisoi Nokian aiempia katteettomia tulevaisuuden näkymiä. Hänen mukaan helmikuussa 2018 annettu arvio vuoden 2020 kannattavuudesta oli hyvin rohkea.

”Ihmettelen, että yhtiö vasta lokakuussa 2019 ilmoittaa, ettei tavoite toteudu edes lähimainkaan. Monet sijoittajat varmasti ajattelevat meidän tavoin, että rajusta muutoksesta tulevaisuudennäkymissä olisi pitänyt kertoa paljon aikaisemmin”, Mäkinen kummastelee.

Mäkisen arvioi, että yhtiön ensi vuodelle arvioima liikevoittoprosentti on kohtalaisen hyvä.

”Ongelma vain on, että Nokia oli itse asettanut tavoitteensa paljon korkeammalle. Ja kun sitä tavoitetta huononnetaan merkittävästi, seurauksena oli tällainen katastrofi osakekurssissa”, Mäkinen pohtii.

Helsingin Sanomien mukaan Nokian 5g-suunnitelmat törmäsivät aiemmin viivyttelyyn teknologian vaihdossa. Nokia käytti tuotteissaan liian pitkään mikropiirejä, joita käytetään yleensä tekniikan kehitysvaiheessa. Siksi Nokia jäi kilpailijoitaan jäljessä 5g-tekniikassa.

Nokia on ottamassa nyt käyttöön tehokkaat järjestelmäpiirit, mikä taas edellyttää uusia investointeja. Yhtiö siirtää 5G-matkapuhelinverkkojen kehitystä Ouluun ja on palkannut tänä vuonna Suomeen jo 350 työntekijää lisää etenkin järjestelmäpiirien kehitykseen ja niiden ohjelmointiin. Suurin osa heistä on palkattu Ouluun.