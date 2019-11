Vakuudettomien kulutusluottojen korkoero jopa 5,3 prosenttiyksikköä luottolaitosten välillä

Vakuudettomien kulutusluottojen koroissa on suuria eroja luottolaitosten välillä, kertoo Suomen Pankki.

Luottolaitosten myöntämien uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko nousi elokuusta ja oli 6,2 prosenttia syyskuussa 2019. Vakuudettomien kulutusluottojen koroissa on suuria eroja luottolaitosten välillä. Syyskuussa 2019 luottolaitosten välinen korkoero oli ennätyksellisen leveä, peräti 5,3 prosenttiyksikköä.

Suomen Pankin mukaan kasvavan osan uusista vakuudettomista kulutusluotoista myöntävät luottolaitokset, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja. Näiden toimijoiden myöntämien uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko oli yli 11 prosenttia syyskuussa 2019.

Suomen Pankin ekonomistin Markus Aaltosen ja vanhemman ekonomistin Kimmo Koskisen mukaan erityisen nopeasti markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet digitaalisia jakelukanaviaan aktiivisesti hyödyntävät ulkomaiset digipankit ja pikalainayhtiöt. Myös vertaislainaajien välittämien lainojen määrät ovat kasvaneet voimakkaasti, vaikka niiden osuus kokonaisluottokannasta on vielä hyvin pieni.

Syyskuussa 2019 uusia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin 274 miljoonan euron edestä, mikä on 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammi-syyskuussa 2019 vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu kuusi prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Nostomäärien suurenemisen myötä vakuudettomien kulutusluottojen kannan (5,8 mrd. euroa) kasvu on kiihtynyt.

Kotitalouksien kulutusluottokanta kokonaisuudessaan oli kesäkuun 2019 lopussa arviolta 22,6 miljardia euroa, mistä luottolaitosten myöntämien kulutusluottojen osuus oli noin 71 prosenttia, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli 80 prosenttia. Muut kuin Suomessa toimivat luottolaitokset myöntävät yhä suuremman osan kulutusluotoista.

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,7 miljardin euron edestä, mikä on 200 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun 2019 lopussa 99,6 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,3 prosenttia.

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun lopussa 94,2 miljardia euroa ja talletusten keskikorko oli 0,11 prosenttia. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat syyskuussa 0,2 mijardin euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli syyskuussa 0,27 prosenttia.