Perustele palkkatoive itsevarmasti

Palkkatoivetta ei kannata vetää ylä- tai alakanttiin, mutta mistä sitten tietää mikä on realistinen toive?

Oletko astumassa työelämään tai vaihtamassa työpaikkaa? Moni pohtii ennen työhaastattelua, miten palkkatoive kysymykseen kannattaisi vastata. Alihintaan itseään ei kannata myydä, mutta toisaalta yläkanttiin vedetty toive voi antaa ylimielisen kuvan.

– Palkkatoiveen arviointiin kannattaa nähdä vaivaa. Se tulisi mitoittaa oikein ja se on myös pystyttävä perustelemaan haastattelussa, konsultti Raija Kemiläinen Mercuri Urvalista kertoo Oikotielle.

Rekrytointiosaaja Reija Rantalan mukaan palkkakysymyksen lähtökohtana on ymmärtää, ollaanko yhtään samalla sivulla. Harvalla yksityisellä sektorilla on niin tarkat palkkakehykset, etteikö voisi joustaa suuntaan tai toiseen. Kannattaa muistaa, että palkka on paljon muutakin kuin rahapalkka.

– Mahdollisuuksiaan ei menetä jos palkkatoive on suunnilleenkin realistisella tasolla ja on valmis siitä puoleen ja toiseen joustamaan, Rantala muistuttaa.

Näin perustelet palkkatoiveen

Palkkatoive kannattaa oppia perustelemaan itsevarmasti. Uravalmentaja Marjut Hallavo Suomen Ekonomeista kertoo viisi asiaa, jotka kannattaa muistaa ennen palkkaneuvotteluja.

1. Valmistaudu ennakkoon

Ennakkovalmistautuminen on tärkeää, ettei palkkatoive mene täysin metsään. Yhä useammin netissä tehdyissä työpaikkahakemuksissa palkkatoive on pakko liittää hakemukseen. Palkkatasoon kannattaakin pitää jatkuva tuntuma, vaikkei olisi hakemassa aktiivisesti uutta työtä.

Palkkatasoja voi tutkia oman alan liitoilta ja järjestöiltä sekä tutustua esimerkiksi eri lehtien palkkavertailuihin.

2. Arvioikaa määrittelykriteerit

Pelkkä koulutus tai työkokemus eivät määrittele yksistään palkkaa. Työtehtävän vaativuus, itsenäisyys ja vastuun määrä määrittelevät sitä eniten. Valmistaudu arvioimaan työnantajan kanssa, mille tasolle työtehtävän vaativuus asettuu.

3. Vakuuta osaamisella

Palkkatoiveen perusteluiksi kannattaa tuoda esiin kaikki lisäarvo ja erityisosaaminen, jota koet työnantajan tarvitsevan. Osoita, mitä sinulla on annettavaa ja kuinka osaamisesi sopii juuri tähän tehtävään.

Mikä taidoistasi on sellaista, jota ei löydy muilta hakijoilta? Osaatko esimerkiksi palvella asiakkaita venäjäksi tai käyttämään erityisen hyvin tiettyä tietokoneohjelmaa? Myös harrastukset voivat kertoa paljon luonteestasi ja kyvyistäsi. Oman alan työkokemus ei ole ainoa merkittävä asia.

Ota esille käytännön esimerkkejä, jotka kertovat usein enemmän kuin tehtäväsi nimike. Esimerkiksi olet hyvä organisoimaan, koska olet toiminut ainejärjestön yritysvastaavana tai työskentelet määrätietoisesti, koska olet nuoresta asti harrastanut kilpaurheilua.

4. Mieti puhetapaa ja kehonkieltä

Vastauksia on hyvä valmistella etukäteen, mutta niihin ei kannata takertua liian jäykästi. Käytä aktiivisia verbejä kuten kehitin, toteutin tai organisoin. Omaa puhetapaa kannattaa myös miettiä ja kaverin kanssa harjoittelemalla tai itseä videoimalla voi oppia paljon.

Koko olemuksesi on osa neuvottelua. Valitse vaatteet, joissa tunnet olosi itsevarmaksi ja hallitse myös kehonkielesi välttämällä esimerkiksi käsien pitämistä puuskassa.

5. Esitä palkkatoive itsevarmasti

Ole tietoinen arvostasi, äläkä myy työpanostasi liian halvalla. Mieti valmiiksi kaksi palkkasummaa: hieman korkeampi kuin mitä uskoisit saavasi ja toinen summa, joka on pienempi mutta jonka olet valmis hyväksymään. Esitä ensin korkeampi toive, katso neuvottelukumppania silmiin ja pysy hiljaa. Näin kumppani tietää, että olet tosissasi. Älä lähde tinkimään summaa oma-aloitteisesti.

Lähde: Suomen Ekonomit ja Oikotie.

Lue myös: Rekrytointikonsultin parhaat vinkit työnhakuun.