USA:n talousihme porskuttaa – noususuhdanne nyt pitempi kuin koskaan aiemmin

Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen historiassa maa on välttänyt taantuman vuosikymmenen aikana.

Joulukuusta lähtien Yhdysvaltain talous on kasvanut ennätyksellistä 126 kuukautta peräkkäin, mikä on pisin ajanjakso maan historiassa, kansallinen taloustutkimuslaitos kertoo. Yhdysvallat on siis ensimmäistä kertaa välttänyt taantuman kokonaisen kalenterivuosikymmenen aikana.

“On epätavallista, että talouden elpyminen on ollut niin pitkäkestoista”, toteaa Michelle Meyer, Bank of America Merrill Lynch -pankin pääekonomisti CNBC-uutiskanavalle.

Taloustieteilijät mainitsevat muutaman syyn siihen, miksi kasvu on kestänyt niin kauan.

Ensinnäkin Yhdysvaltojen lähtötaso vuosikymmenen alussa oli alhainen. Suurin osa kasvusta johtuu toipumisesta viime vuosikymmenen lopulla alkaneesta finanssikriisistä.

Esimerkiksi työpaikkojen kasvu on elpynyt hitaammin kuin aiemmissa talouskasvuissa osittain siksi, että työttömyys oli niin korkea finanssikriisin aikana.

Talouskasvun ajanjaksot ovat kestäneet pidempään toisen maailmansodan jälkeen. Nousukaudet ovat kestäneet Yhdysvalloissa keskimäärin 58,4 kuukautta vuosina 1945 – 2009, kun taas vuosina 1919 – 1945 ne kestivät keskimäärin vain 35 kuukautta. Yksi syy tähän on taloustieteilijöiden mukaan se, että poliittiset päättäjät ovat onnistuneet vastaamaan paremmin talouden muutoksiin, kun taas inflaatio on pysynyt vaimeana.

Keskuspankin puheenjohtajien Ben Bernanken, Janet Yellenin ja Jerome Powellin vanhempi neuvonantaja David Wilcox kertoo CNBC:lle, että finanssikriisin aikana poliittisten päättäjien elvytystoimet, kuten esimerkiksi rahapolitiikan kvantitatiivinen elvyttäminen, olivat tärkeä tekijä nykyisen talouden elpymisjakson edistämisessä.

Fed on pitänyt ohjauskorkoja matalina koko vuosikymmenen, ajan nostamalla niitä asteittain vuoden 2015 lopusta vuoteen 2018 saakka. Sitten korkoja leikattaisiin nopeasti uudelleen vuonna 2019 yrityksenä torjua talouden kasvaneiden epävarmuustekijöiden vaikutuksia.

Massiivisen elvytyspolitiikan seurauksena USA:n keskuspankin taseen arvo on paisunut nyt jo noin neljään biljoonaan dollariin, mikä on nelinkertainen vuoteen 2008 verrattuna.

Deutsche Bankin pääekonomistin Torsten Slokin mukaan myös kriisin aikana toteutetut verokannustimet, kuten ongelmallisten omaisuuserien avustusohjelma (TARP), auttoivat ylläpitämään Yhdysvaltojen talouden elpymistä. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen poliittisten päättäjien aggressiivinen toiminta selittää, miksi Yhdysvaltain talous on elpynyt nopeammin kuin muut edistyneet taloudet, kuten Eurooppa tai Japani.

Erittäin tärkeä syy siihen, miksi Yhdysvallat on kokenut niin pitkän noususuhdanteen, on se, että keskuspankki ja poliitikot ottivat nopeasti käyttöön elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan finanssikriisin puhkeamisen jälkeen.

Toinen syy USA:n pitkälle talouskasvulle on taloustieteilijöiden mukaan se, että muisto finanssikriisistä on edelleen kuluttajien ja yritysten mielissä, mikä tekee heistä enemmän riskinkarttajia ja varovaisempia.

Tämä varovaisuuden vuoksi finanssijärjestelmä on nyt vähemmän epätasapainossa, mikä on auttanut elpymistä jatkumaan pidempään. Varovaisuus on myös toisaalta heikentänyt USA:n talouskasvua viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikka noususuhdanne on ennätyksellisen pitkä, bkt:n kasvu on ollut hitaampaa tämän noususuhdanteen aikana kuin aiemmissa noususuhdanteissa.